Tucker Carlson : La censure est la dernière maîtrise de la pertinence des médias grand public

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Environ 20 minutes après le début de la campagne présidentielle de 2016, il était assez clair que les médias américains étaient horriblement accros à Donald Trump. Ils détestaient Trump, évidemment, mais ils avaient aussi besoin de Trump pour vivre. Et c’est le visage de la dépendance. Si vous avez déjà vu une personne grimacer en avalant de la vodka chaude avant le petit-déjeuner avec les mains tremblantes, vous savez à quoi cela ressemble.

Donc, il n’y avait vraiment aucun doute sur ce qui allait se passer à coup sûr lorsque les agences de presse seraient finalement coupées de leur approvisionnement quotidien vital en Donald Trump. Ils vont s’effondrer en tas, et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Ils se sont effondrés.

Mardi, par exemple, pas une seule émission sur CNN – autrefois la chaîne d’information câblée la plus importante au monde – « This Is CNN » – Pas une seule émission sur toute la chaîne n’a approché même 800 000 téléspectateurs. C’est vraiment bas. Chris Cuomo ferait mieux de faire des concerts gratuits dans le parc, ce qu’il fera peut-être bientôt. Donc, avec le départ de Trump, l’ancienne formule ne fonctionne plus. C’est facile à comprendre. Ce qui est plus déroutant, plus difficile à comprendre, c’est comment ils ont réagi à ce fait. Supposons donc que vous ayez gagné des milliards de dollars au fil des ans en vendant des friandises Rice Krispies à un public affamé. Les dentistes se sont peut-être plaints de ce que vous faisiez, mais pour vous, c’était toujours une bonne affaire, et vous pensiez que cela durerait éternellement parce que nous pensons toujours que tout ce qui est bien continuera pour toujours. Mais ce n’est pas le cas.

Au fil du temps, les consommateurs ont commencé à comprendre qu’une guimauve enrobée de céréales pour le petit-déjeuner n’était pas une option alimentaire très saine. C’est bon au début, mangez suffisamment et cela commence à vous rendre malade. Alors ils ont commencé à acheter moins de ce que vous vendiez. Suivant ceci?

CHRIS CUOMO ÉVITE DE MENTIONNER L’ACCUSATION DE CRIME SEXUEL DE FRÈRE SUR CNN SHOW

Comment réagiriez-vous à cela ? Eh bien, si vous étiez intelligent, vous changeriez probablement de nom. Vous changez la couleur, vous ajoutez des additifs vitaminés, vous renommez le produit, vous pourriez l’appeler « gâteries croquantes au chou frisé » ou « barres nutritionnelles pour une vie saine ». Vous auriez compris que les gens ne veulent pas de déchets sucrés. Ils veulent quelque chose de bon pour eux, alors vous le leur vendriez. Cela semble être un choix assez rationnel.

Ce que vous ne feriez probablement pas si vous vendiez des friandises Rice Krispies à un marché en déclin rapide, c’est de vous convaincre que nous ne sommes pas dans le secteur des collations, mais plutôt dans une sorte de mission de Dieu. Vous ne prétendriez pas que manger des guimauves est un impératif moral vital. Vous n’attaqueriez pas vos propres consommateurs parce qu’ils préfèrent autre chose. Vous ne les dénonceriez pas comme des crétins ou des racistes parce qu’ils mangent moins de sucre. Vous n’essaierez pas d’interdire le régime Atkins ou de rendre Keto illégal. Ce serait fou, vous feriez faillite si vous faisiez ça.

Et pourtant, c’est exactement ce que les médias traditionnels ont décidé de faire face à l’extinction. Ils ont amplifié l’indignation morale, ils ont monté l’autosatisfaction jusqu’à 11. Et surtout, ils ont prétendu que rien n’avait changé et que Donald J. Trump arpentait toujours l’horizon comme un grand colosse orange qui menace l’existence même de cette nation fragile. Nous n’exagérons pas. Voici un échantillon récent de la couverture médiatique du câble dans ce pays, et gardez à l’esprit que chacun de ces clips a été enregistré cette semaine.

BRIANNA KEILAR : Les responsables électoraux craignent de plus en plus pour leur vie alors que Donald Trump continue son grand mensonge.

POPPY HARLOW : Le président Trump continue de répandre des mensonges sur les élections, sur les résultats des élections à travers le pays.

DON LEMON : Où en serions-nous aujourd’hui si la Maison Blanche de Trump écoutait simplement la science ?

BILL KRISTOL : Trump veut renverser les prochaines élections, il veut renverser la dernière qu’il veut faire. Il veut limiter le vote et renverser les élections au niveau de l’État.

JEFFREY TOOBIN : Mitch McConnell et Kevin McCarthy ont dénoncé l’insurrection, dénoncé Donald Trump

WOLF BLITZER : Le président Trump a trouvé une nouvelle plate-forme surprenante pour répandre le grand mensonge.

MOLLY JONG-FAST : Je veux dire, le truc avec Trump, c’est que Trump est toujours mauvais pour la démocratie.

ERIN BURNETT : Cela s’est métastasé bien au-delà du président Trump, à partir de plusieurs sources. Je t’entends là. Cependant, le cancer d’origine était le président Trump.

Quel spectacle de monstres. Pas étonnant que personne ne regarde qui regarderait ça ? mais écoutez ce qu’ils disent. Trump veut renverser les prochaines élections, hurle le nain grassouillet. Ils le font tous. OK, j’ai compris.

Mais le fait est que Donald Trump n’est plus le président des États-Unis. Il joue au golf en ce moment en Floride. Bien pour lui. Que diriez-vous de couvrir ce qui se passe en Amérique en ce moment en essayant de changer ? Peut-être pourriez-vous nous l’expliquer ou même nous en parler ? Nan. Ils refusent. Et ils refusent parce qu’ils sont pris à un âge plus précoce. Ils ne peuvent pas s’adapter à une nouvelle réalité. C’est déprimant quand on y pense, ça va être nous tous un jour. C’est certainement très triste pour eux.

Il y a quelques années à peine, organiser une émission dominicale à la télévision était considéré comme une très grosse affaire, en particulier à Washington. Maintenant, personne ne s’en soucie. C’est sans importance. Imaginez si vous êtes l’hôte d’une de ces émissions. Chuck Todd n’a pas besoin d’imaginer qu’il est l’hôte d’une de ces émissions. Il a passé toute sa vie à essayer d’obtenir ce poste, seulement pour découvrir une fois qu’il l’a obtenu, que cela ne vaut pas la peine d’avoir. Pas étonnant qu’il semble si amer et fragile. Le voici en début d’année :

SÉN. RON JOHNSON : Cela a commencé lorsque les médias grand public ont abandonné toute prétention d’impartialité et ont en fait choisi leur camp lors de cette élection. Cet incendie a été déclenché lorsque vous avez complètement ignoré, par exemple, notre enquête sur Hunter Biden. Aucune preuve d’actes répréhensibles là-bas et maintenant nous le découvrons après les élections, non, il y a une bonne quantité de preuves au point que nous avons une véritable enquête du FBI.

CHUCK TODD : Sénateur, d’accord, j’en ai assez d’entendre ça.

SÉN. RON JOHNSON : Écoutez, j’en ai assez de ça aussi. C’est la chose la plus triste que cela crée une situation où les républicains et les conservateurs ne font pas confiance aux médias grand public. Et c’est ce que c’est, ce qui détruit la crédibilité des médias et de nos institutions et vraiment la destruction de la confiance dans les institutions.

Sénateur, j’en ai assez. Chuck Todd ne supporte même pas d’entendre quelqu’un critiquer les médias américains. Personne n’est obligé de le faire maintenant. Calme-toi, Chuck. Plus personne ne s’intéresse à ce que vous pensez, votre autorité morale est partie depuis longtemps avec votre pertinence, vous criez dans le vide. Ils le sont tous. Au fond, Chuck Todd le sait. Ils le savent tous. Mais plutôt que d’accepter la vérité sur eux-mêmes et leur carrière, plutôt que de changer leur comportement ou d’acquérir de nouvelles compétences – ce serait bien – ou de se retirer gracieusement à Cabo, encore une fois, cela nous concerne tous, ils ne le feront pas.

CHUCK TODD DE MSNBC, KARA SWISHER DU NYT SE PLAINTENT À PROPOS DE L’IMPACT DE FACEBOOK SUR LES MÉDIAS : IL A « RUINÉ NOTRE ENTREPRISE »

Ils ont un dernier espoir pour garder l’arnaque en vie et sa censure. Ainsi, les entreprises médiatiques mourantes se sont convaincues que d’une manière ou d’une autre, elles peuvent amener le gouvernement et leurs amis dans les monopoles technologiques à fermer leurs concurrents. Peut-être qu’elles peuvent continuer. Peut-être qu’ils redeviendront des entreprises importantes et lucratives. Peut-être pouvons-nous revenir à 2003, une époque où les gens retardaient leurs parties de golf pour regarder Meet the Press. Ne serait-ce pas génial ? C’est leur objectif. Illusionné comme il est.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Et cela explique pourquoi tout d’un coup les journalistes, de tous, mènent la charge contre le premier amendement que vous pensiez avoir rendu leur travail possible. Cela vous dit exactement pourquoi ils détestent Fox News de manière si obsessionnelle et Substack aussi. C’est la clé de leur campagne contre ce qu’ils appellent la désinformation. Maintenant, si vous êtes une personne à l’esprit littéral – nous le sommes certainement – vous riez à chaque fois que vous les entendez dire cela. Désinformation? Ne sont-ils pas exactement les mêmes personnes qui nous ont dit que Poutine avait fait élire Trump ? Ceux que tu as juré qu’un lycéen du Kentucky était au Klan ? Oui, les mêmes personnes.

Alors bien sûr, ils ne sont pas contre la désinformation. Évidemment, le fait est qu’ils veulent rétablir leur monopole, et c’est ce qu’ils essaient de faire.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 29 octobre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».