Tucker Carlson : la fixation des démocrates sur le 6 janvier révèle leur stratégie à moyen terme

Nous sommes aujourd’hui le 5 janvier – ou comme il sera désormais connu de tous les peuples civilisés du monde, la veille du 6 janvier. Ce soir à minuit, dans quelques heures à peine, nous commencerons la première des nombreuses commémorations annuelles des horribles atrocités qui ont eu lieu il y a exactement un an au Capitole des États-Unis.

Comment commémorer quelque chose comme ça – un événement qui change l’histoire et qui est horrible à penser, mais pourtant si important dans la vie du pays ? Le décompte des corps est la mesure traditionnelle.

Lorsque la nation a été secouée par des pertes inimaginables au cours des années passées, c’est ainsi que nous nous en souvenons : 40 000 victimes à .sburg. 2 400 perdus à Pearl Harbor. Près de 3 000 Américains sont morts le 11 septembre.

Mais c’est une nouvelle époque, un autre âge. Ces mesures archaïques ne fonctionneront pas alors que nous observons une minute de silence pour les morts du 6 janvier.

Le 6 janvier, il y avait… eh bien, voyons, en fait, il y avait juste Ashli ​​Babbitt. Ashli ​​Babbit n’était pas un soldat de l’Union, ni un matelot de pont sur l’Arizona, ni même un pompier héroïque se précipitant dans une tour de bureaux en train de s’effondrer. Elle n’était qu’une électrice de Trump. Elle n’était pas armée. Elle a été abattue sans sommation par un officier de police de Capitol Hill avec des antécédents documentés de comportement imprudent. Ashli ​​Babbitt était le nombre de morts le 6 janvier.

Mais, honnêtement, et alors ? Ce n’est pas vraiment une question de chiffres, n’est-ce pas ? Il ne s’agit pas de savoir combien de personnes ont été tuées le 6 janvier. En fait, la liste de ceux qui n’ont pas été tués ce jour-là est assez longue. Il comprend les 535 membres du Congrès, ainsi que leur personnel et l’ensemble de la presse qui les couvre. Aucun d’eux n’est mort. Ils sont tous encore là. Mais, encore une fois, qui s’en soucie? Il ne s’agit pas de décompte des corps.

Des manifestants au Capitole des États-Unis le 6 janvier (AP Photo/John Minchillo, File)

Il s’agit de sentiments – de ce que ressentent les survivants, en particulier les journalistes qui ont survécu. Les sentiments des journalistes à Washington ont une grande importance en Amérique. Ils comptent certainement beaucoup plus que ce que vous ressentez en ce moment. Ce que vous ressentez, comme vous l’avez probablement déjà réalisé, n’a aucune importance pour qui que ce soit. Personne ne s’y intéresse. Mais les journalistes de Capitol Hill ? Ils s’en soucient. Et ils sont bouleversés. Beaucoup ne se sont toujours pas remis de ce qu’ils ont vu ce jour-là. Alors qu’ils s’endorment la nuit, les images horribles rejouent en boucle sur le dos de leurs paupières : Le tonnerre assourdissant des salves de canon. La fumée des tirs d’artillerie impitoyables, effaçant le soleil. Les cris des blessés mortellement appelant leurs proches, résonnant comme une bande sonore démoniaque contre les murs du hall de l’orateur. L’enfer dans un tout petit endroit.

À moins d’être là, vous ne pouvez pas comprendre ce que c’était. Imaginez l’offensive du Têt, plus Fallujah, plus la veille de Thanksgiving chez Whole Foods. Le 6 janvier, vous ne pouviez pas dire qui était l’ennemi, à moins de baisser les yeux et de voir qu’ils avaient acheté leurs chaussures chez Walmart. Alors vous saviez. Mais sinon, c’était le brouillard de la guerre, mes amis.

Kasie Hunt était là ce jour-là. Hunt est maintenant ce qu’on appelle « l’analyste en chef des affaires nationales » à CNN. En tant que vétéran du siège du Capitole, Hunt s’est adressée à Twitter aujourd’hui pour donner de l’espoir à ses compagnons survivants. « Demain va être difficile pour ceux d’entre nous qui étaient là-bas ou qui avaient des êtres chers dans le bâtiment. Je pense à vous tous et trouverons de la force en sachant que je ne suis pas seul dans ce cas….#6janvier »

C’était juste un tweet. Mais, un jour, vous devez y croire, parce que c’est un pays plein d’espoir, Hunt et ses compagnons survivants du massacre de l’insurrection du 6 janvier se réuniront d’une manière plus formelle : des réunions annuelles, tenues à l’ombre de certains Mémorial du 6 janvier à construire, celui qu’ils devront raser le Washington Monument pour le construire. Les vétérans de la chasse et du grisonnement grisonnant du Washington Post et de Bloomberg News, et de Politico, ainsi que du Daily Beast et de l’Atlantic Magazine élèveront leurs griffes blanches comme un seul, et se souviendront comment ils ont trompé la mort ce jour terrible.

Bon, on arrête. C’est bien trop embarrassant. Nous avons honte même de nous en moquer. Et en fait, sur le plan politique, l’anniversaire du 6 janvier n’est pas une blague. C’est une chose très sérieuse. Prétendre qu’une manifestation était en fait un coup d’État manqué est toute la stratégie du Parti démocrate pour remporter les élections de mi-mandat de cette année. À ce stade, c’est tout ce qu’ils ont. Gouverner n’a pas fonctionné. C’est pourquoi aujourd’hui, le procureur général des États-Unis, l’un des hommes les plus politiques de Washington, a annoncé que le ministère de la Justice continuerait de harceler et d’arrêter les personnes ayant voté pour Donald Trump.

MERRICK GARLAND: Le ministère de la Justice reste déterminé à tenir tous les auteurs du 6 janvier, à tous les niveaux, responsables en vertu de la loi – qu’ils soient présents ce jour-là ou qu’ils aient été pénalement responsables de l’agression contre notre démocratie. Nous suivrons les faits où qu’ils mènent.

« Tous ceux qui étaient responsables. » Le ministère de la Justice a déjà organisé la plus grande chasse à l’homme de l’histoire. John Dillinger rit du gouffre de l’enfer. Le 6 janvier l’a emporté sur lui, et il l’a emporté sur la chasse à l’homme après le 11 septembre. Il l’emporte sur toutes les chasses à l’homme. Donc, les gens qui se tenaient là à prendre des photos sur leur téléphone ont été récupérés par le FBI, certains d’entre eux ont été envoyés en prison, mais ce n’est pas fini, il y a encore plus à venir.

Des manifestants escaladent le mur ouest du Capitole des États-Unis à Washington, le 6 janvier 2021. (AP Photo/Jose Luis Magana, File)

Mais bien sûr, Merrick Garland ne parle jamais seul. Le chœur le rejoint toujours, car ils bougent toujours comme un seul.

Frank Figliuzzi, par exemple, était un haut fonctionnaire du FBI qui travaillait maintenant à NBC News, a tweeté cette prédiction/observation : « AG fait référence à Watergate. Comprenez-le ? Merrick Garland s’engage à poursuivre les suspects du 6 janvier à « n’importe quel niveau ». Un cadre nommé Mike Sington a écrit : « Ne perdez pas espoir, Trump pourrait toujours être arrêté. »

Arrêté pour quoi ? Je suppose qu’il n’y avait pas de place dans le tweet pour expliquer. Mais vient d’être arrêté. Les mauvaises personnes devraient être arrêtées, c’est le point. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a beaucoup de vrais criminels qui n’ont pas eu de place dans le discours de Garland.

Garland n’a fait aucune mention du « pipe bomber » du 5 janvier. – Nous célébrons l’anniversaire du pipe bomber en ce moment. Cet individu a été capturé – nous dirions homme mais nous ne voulons pas entrer dans le détail dans l’environnement actuel – sur une bande de surveillance. Il a utilisé son téléphone plusieurs fois. Tout est traçable. Où est cette personne ? Mais Merrick Garland ne l’a pas mentionné. Voici ce sur quoi il s’est concentré à la place :

MERRICK GARLAND : Nous avons reçu plus de 300 000 conseils de citoyens ordinaires, qui ont été nos partenaires indispensables dans cet effort. Le site Web du FBI continue de publier des photos de personnes en rapport avec les événements du 6 janvier, et nous continuons à demander l’aide du public pour identifier ces personnes.

Assurez-vous de consulter le site Web du FBI. Ils publient des photos, et non des personnes qui travaillent pour eux et qui étaient là ce jour-là. Ils ne publient pas seulement des photos, ils les retirent du site, y compris la liste des personnes les plus recherchées. Vous vous souvenez de Ray Epps ? Il est en vidéo plusieurs fois encourageant les crimes, les émeutes, les violations du Capitole le 6 janvier. Il était sur le site du FBI. Maintenant, il est parti. N’a été accusé de rien, apparemment. Pourquoi donc? C’est une vraie question. Personne au Congrès ne semble s’en soucier, même les sénateurs républicains soi-disant conservateurs.

Qu’est-ce qu’ils sont occupés à faire ? Eh bien, ils sont occupés à répéter les points de discussion que Merrick Garland a préparés pour eux.

SÉN. TED CRUZ : Nous approchons d’un anniversaire solennel cette semaine et c’est l’anniversaire d’une violente attaque terroriste contre le Capitole, où nous avons vu les femmes et les hommes des forces de l’ordre faire preuve d’un courage incroyable, d’une bravoure incroyable, risqué leur vie pour défendre les hommes et femmes qui servent dans ce Capitole.

Soyons honnêtes, tous les conservateurs apprécient Ted Cruz. Vous ne l’aimez peut-être pas, mais vous devez l’apprécier. Il est légitimement intelligent, et il est l’une des personnes les plus éloquentes à servir au Congrès, peut-être la plus éloquente. Il n’utilise pas un seul mot par accident. Chaque mot que Ted Cruz utilise est utilisé intentionnellement, c’est un avocat.

Il a décrit le 6 janvier comme une violente attaque terroriste. De tout ce qu’était le 6 janvier, ce n’était certainement pas une attaque terroriste violente. Ce n’était pas une insurrection. Était-ce une émeute ? Sûr. Ce n’était pas une attaque terroriste violente. Pardon. Alors pourquoi nous dis-tu que c’était le cas, Ted Cruz ? Et pourquoi aucun de vos amis républicains censés nous représenter et toutes les personnes qui ont été arrêtées lors de cette purge ne disent quoi que ce soit ?

Qu’est ce qui se passe ici? Vous nous faites croire que le Parti républicain est aussi inutile que nous le pensions. Cela ne peut pas être vrai. Rassure-nous, s’il te plaît, Ted Cruz.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson dans l’édition du 5 janvier 2022 de « Tucker Carlson Tonight ».