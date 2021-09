Tucker Carlson : La pandémie nous a appris que l’autoritarisme est très populaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Samedi, certains acteurs anonymes de la Chambre des représentants ont inséré une disposition remarquable dans le soi-disant “projet de loi sur la réconciliation budgétaire”. Presque personne en dehors de Washington n’a remarqué qu’il était là, et ce n’est pas surprenant. Le projet de loi est l’un des plus importants de l’histoire de l’humanité. Il fait près de deux mille cinq cents pages. Il dépense 3,5 billions de dollars. d’où vient cet argent? Eh bien, il vient juste d’être imprimé par la réserve fédérale pour l’occasion. La disposition en question était cachée à la page 168. Voici ce qu’elle dit : à l’avenir, le gouvernement fédéral mettra en faillite toute entreprise qui refuse de se conformer au mandat de vaccin de Joe Biden.

Vous avez un travailleur non vacciné dans votre bureau ? L’amende pour cela sera de 700 000 $, payable au Trésor américain, pour chacun de ces travailleurs. Même selon les normes de Washington, c’est beaucoup d’argent. Voici une comparaison : en juin, à titre de comparaison, le gouvernement fédéral a pénalisé une entreprise chimique de Virginie-Occidentale, après que son usine a explosé, tuant un employé et en envoyant deux autres à l’hôpital. L’amende, dans ce cas, était de 12 288 dollars.

Alors voilà, écrites en noir et blanc, les priorités morales du Parti démocrate. Tuer des gens dans une explosion d’usine chimique est mauvais. Douze mille dollars mauvais. Mais à défaut d’obtenir un vaccin COVID mandaté par Biden – même si vous vous êtes déjà remis de COVID et avez une immunité naturelle qui est plus puissante que n’importe quel vaccin – c’est bien, bien pire. Combien pire? C’est 58 fois pire que de tuer des gens dans l’explosion d’une usine chimique. Les démocrates ont fait le calcul là-dessus et ils l’ont écrit.

EFFETS SECONDAIRES DU TROISIÈME COUP DU VACCIN COVID-19 À PARITÉ AVEC LA DEUXIÈME DOSE : ÉTUDE DU CDC

Toute cette approche est un peu bizarre si vous y réfléchissez. Si vous vouliez vraiment protéger le public, le peuple américain, de COVID, vous les encourageriez à être en bonne santé. Lâchez votre téléphone, sortez et passez du temps dans la nature, perdez du poids. Que tout fonctionne. Nous savons pertinemment. C’est scientifique. Et puis, les personnes présentant des facteurs de risque plus élevés, comme les personnes âgées et une santé préexistante, voudront probablement probablement se faire vacciner. Ça vaut vraiment le coup pour eux, ils devraient. Tout le monde pourrait regarder les chiffres et évaluer, ils peuvent choisir eux-mêmes, comme ils le font pour toute autre décision médicale. Le gouvernement fédéral ne vous oblige pas à subir une intervention chirurgicale pour le cancer de la prostate si vous l’obtenez. Non, c’est vous qui décidez.

Ce serait une réponse raisonnable à COVID. Cela pourrait en fait améliorer le pays, plutôt que de le détruire. Mais c’est très loin de ce qu’ils font, et la raison en est la politique. Depuis le début de l’épidémie, les politiciens ont transformé ce qu’ils nous disaient être une réponse de santé publique en quelque chose qui ressemble beaucoup à une campagne politique. Et dans une campagne politique, l’autre côté est votre ennemi. Ainsi, tout d’un coup, le public est devenu un adversaire que les politiciens doivent maîtriser et vaincre. Que pensez-vous des adversaires que vous vous efforcez de maîtriser et de vaincre ? Vous ressentez de la dégoût et du mépris. Et c’est ce qu’ils ressentent. Ils ne le cachent plus. Hier, la représentante démocrate Cindy Axne de l’Iowa a expliqué la réponse de son parti à COVID. Elle ne dit rien d’aussi remarquable, c’est comme ça qu’elle le dit. Écoutez comment elle parle de ses électeurs. Elle les déteste :

CINDY AXNE: Alors maintenant, toutes les écoles sont de retour et veulent mettre des masques obligatoires et tous les fous anti-vaxxer sont là avec leur – c’est un gâchis chaud. … Je vais être honnête, chrétien à droite, tout sous le couvert pendant qu’ils tiennent une croix pour Dieu ou quoi que ce soit. Ils l’utilisent comme une arme et c’est douloureux à regarder parce qu’ils ont armé la religion, ils ont armé la politique.

Les chrétiens en font des armes… remarquez toutes les cliniques d’avortement qu’ils ont fermées ? Oh non, ce sont les politiciens démocrates qui ont fermé toutes les églises, en fait, en parlant de militariser la santé publique. Mais vous lisez ce que la députée a dit, “les anti-vaccins sont fous… les chrétiens, tenant une croix pour Dieu ou quoi que ce soit.” Il est difficile de se rappeler que ce sont des êtres humains dont elle parle, certains des êtres humains les plus faibles de notre pays. Vous ne sauriez jamais que ce sont de vraies personnes parce qu’elle les déteste clairement. Elle les déteste. Vous entendez beaucoup ce ton de la part des politiciens, tout d’un coup. Beaucoup. Ce n’est pas de la sympathie, ce n’est certainement pas de l’empathie, ce n’est même pas une tentative sincère de rendre les gens meilleurs ou en meilleure santé. C’est la haine. Voici le maire de New York menaçant de blesser quiconque ne se fera pas vacciner, qu’il en ait besoin ou non :

DE BLASIO : La plupart des gens, la grande majorité des gens, même ceux qui disent que je ne voulais pas me faire vacciner prennent une décision différente quand cela devient très, très pratique. Donc, maintenant, quelqu’un envisage littéralement la possibilité de ne pas avoir de chèque de paie pendant une période prolongée. Ils peuvent même perdre leur emploi, en fin de compte. Beaucoup de gens vont regarder cela et dire : « attendez, d’accord, je vais me faire vacciner ».

Oh, nous prendrons votre chèque de paie. Te frapper au visage, te faire mourir de faim, nous allons tabasser tes enfants. Il s’avère que si vous blessez suffisamment les gens, ils feront exactement ce que vous dites. Donc ça marche clairement. Bill De Blasio est clairement un crétin, mais même lui le comprend. Et ça marche. United Airlines vient d’annoncer le licenciement de près de 600 personnes. Pourquoi font-ils ça ? Ils ne veulent pas payer des dizaines de millions de dollars d’amendes, donc 600 personnes qui avaient un emploi la semaine dernière sont désormais au chômage sans assurance maladie. C’est ainsi que nous rendons l’Amérique plus saine. J’ai compris?

LE MAIRE DE NYC BILL DE BLASIO BUÉ AU CONCERT GLOBAL CITIZEN LIVE

Cela ne se produit pas seulement dans les compagnies aériennes. Dans les hôpitaux de tout le pays, des licenciements massifs sont maintenant en cours. Où est le Congrès là-dessus ? Bonne question. Pendant ce temps, un système hospitalier de Caroline du Nord vient de mettre en conserve 175 personnes. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une crise de santé publique que nous vivons. Alors peut-être ne devrions-nous pas vider les hôpitaux de leurs employés chevronnés. Il y avait déjà à l’échelle nationale une grave pénurie d’infirmières. Les hôpitaux ferment leurs ailes parce qu’il n’y a personne pour les doter. Maintenant, il y a moins de monde. Aucune des personnes qui ont été licenciées ne pourra d’ailleurs percevoir le chômage. C’est fini. Ils sont détruits. Ils ne sont pas seulement punis, ils sont écrasés.

Ce ne sont pas les PDG des grandes entreprises. Ce ne sont pas les gens qui vivent dans les quartiers aisés. Ce sont des travailleurs horaires. Ce sont des gens dont le Parti démocrate se souciait. Ce sont des gens sans aucun pouvoir, qui ont travaillé autour de personnes malades pendant toute la durée d’une pandémie mortelle. Et plutôt que de les remercier, nous les licencions, sans allocations de chômage et sans assurance maladie. Et beaucoup d’entre eux.

Dans l’État de New York, par exemple, la date limite pour que les travailleurs de la santé se fassent vacciner est désormais dépassée. Selon les chiffres les plus récents, 16% du personnel hospitalier de l’État – soit 83 000 personnes – ne sont toujours pas vaccinés. Huit pour cent de ces travailleurs n’ont pas reçu une seule dose de vaccin, ce qui signifie qu’ils vont probablement être licenciés. La question est, encore une fois : qui va diriger les hôpitaux au milieu de cette crise de santé publique ? Selon le nouveau gouverneur de New York, l’État va utiliser l’armée, puis embaucher des travailleurs temporaires des Philippines.

LES SÉNATEURS DU GOP PRÉSENTENT UN PROJET DE LOI POUR BLOQUER LES AGENCES FÉDÉRALES D’EXIGER LA VACCINATION COVID-19

C’est la folie. D’ailleurs, encore une fois, pourquoi exactement ces travailleurs de la santé, des milliers d’entre eux dans tout le pays, refusent-ils le vaccin COVID ? C’est une question tout à fait juste, et personne ne la pose. Cela vaut peut-être la peine de le découvrir. Vous ne pouvez pas dire qu’ils ne comprennent pas la science. Ils peuvent connaître COVID et les soins de santé même que votre gouverneur démocrate moyen, étant donné que c’est ce qu’ils font dans la vie. Ils traitent les personnes atteintes de COVID chaque jour. Ce n’est pas comme s’ils n’étaient pas informés. Qu’est-ce que c’est exactement ? Ce ne sont pas quelques personnes. C’est des milliers de personnes. Pourquoi? Personne ne s’y intéresse. Punissez-les, les plus faibles. Le plus faible, maintenant écrasé.

Pendant ce temps, alors que nous licencions des infirmières et des médecins, nous admettons des milliers d’immigrants illégaux dans ce pays, dont beaucoup sont infectés par une maladie, y compris COVID. Vous n’êtes pas censé dire cela, parce que c’est une sorte d’insulte, mais c’est en fait vrai. En fait, non seulement c’est vrai, mais le secrétaire à la Sécurité intérieure l’a admis. Voici le secrétaire à la sécurité intérieure expliquant que 20 pour cent de ces migrants illégaux ont une maladie non identifiée.

MAYORKAS : Nous sommes confrontés à une population de personnes qui, en général, ont un taux de maladie d’environ 20 %.

Ok, donc nous licencions les travailleurs de la santé parce qu’ils ne recevront pas le vaccin, puis laissons entrer des milliers de personnes dont nous ne pouvons pas vérifier l’identité, qui sont atteintes de maladies que nous ne pouvons pas toujours identifier – y compris COVID – aucune d’entre elles sont nécessaires pour se faire vacciner, contrairement aux infirmières que nous venons de licencier. Cela laisse nos hôpitaux à court de personnel, beaucoup plus de malades qui auront besoin d’un traitement aux frais de l’État. Qui fait ça et pourquoi ? Dans quel but? Ils nous disent que les travailleurs de la santé doivent être licenciés immédiatement parce qu’ils constituent une menace pour le pays ? Tout cela se passe très très rapidement, et cela se passe sans aucune base médicale.

Rappelez-vous que ce n’est que l’année dernière que Joe Biden nous disait que les travailleurs de la santé sont des héros, et il avait raison :

BIDEN: À tous les médecins et infirmières travaillant dans les unités de soins intensifs, j’espère que vous savez tous que vous êtes vraiment l’un des plus grands héros que cette nation ait connus. Prenez Tracy, dans le Massachusetts. C’est une infirmière qui traite des vétérans atteints de COVID-19. Chaque jour, elle a dû enfiler une combinaison de protection contre les matières dangereuses et aller travailler pendant 12 heures, des jours entiers. … Sans des gens comme Tracy, nos propres familles n’auraient pas la chance d’être réunies. SI vous voulez trouver un héros en Amérique, ils sont partout autour de nous. Et Tracy en fait partie.

Je n’approuve pas souvent les choses que Joe Biden dit, mais c’est 100% vrai. Quiconque a déjà été malade ou a passé du temps à l’hôpital sait qu’une bonne infirmière fait toute la différence. Ce sont vraiment les meilleures personnes du pays. Alors pourquoi en virons-nous des milliers ? Pourquoi Joe Biden fait-il ça ?

LES JOURNALISTES LIBÉRAUX CÉLÈBRENT LA CENSURE SUR YOUTUBE DU CONTENU ANTI-VACCIN

D’un point de vue scientifique, cela n’a aucun sens. Les travailleurs de la santé non vaccinés ne constituent pas une menace pour leurs patients ou collègues vaccinés. Si vous êtes vacciné, tout ira bien. C’est ce que montrent les données. C’est ce qu’ils nous disent jour après jour. Les personnes vaccinées ont plus de chances de mourir d’un coup de foudre que de mourir de COVID. Ils sont également plus susceptibles de mourir d’une piqûre d’abeille, d’une attaque de chien ou de s’étouffer avec leur nourriture. Ce sont les chiffres, on les entend très souvent.

Alors pourquoi les personnes non vaccinées sont-elles une menace pour eux ? Personne n’a répondu à cette question. Personne ne le demande même. Pourquoi les virons-nous ? Pourquoi les blâmons-nous ? Pourquoi sommes-nous face à eux, les attaquant, les diabolisant ? Mais personne ne repousse, donc ça accélère. Cela s’adresse à la patrouille frontalière, ainsi qu’à l’ensemble du gouvernement fédéral. Des licenciements de masse sont susceptibles de se produire dans les rangs de la patrouille frontalière lorsque le mandat du gouvernement fédéral sur les vaccins sera appliqué plus tard cette année.

C’est fou. Mais s’il y a une triste leçon, c’est que l’autoritarisme est très populaire auprès de certaines parties de la population. Si vous avez besoin de preuves de cela, jetez un œil à la scène d’hier soir lors du débat des gouverneurs du New Jersey. Lisez la réaction de la foule alors que Phil Murphy assimile ne pas se faire vacciner COVID à conduire en état d’ébriété:

MURPHY: Dire que c’est votre appel et que les gouvernements ne peuvent pas imposer un vaccin ou aucun masque revient à soutenir la conduite en état d’ébriété. Cela a un impact à la fois sur la personne qui conduit en état d’ébriété et sur nous tous. (APPLAUDISSEMENTS) Ce n’est pas ainsi que nous battons cela.

Qu’est-ce que ça fait de conduire en état d’ébriété ? Comment les personnes non vaccinées blessent-elles quelqu’un ? Salut Phil Murphy, tu as une seconde ? Nous avons du temps. Pourquoi tu ne nous explique pas ça ?

Il y a tout juste un an, un homme politique qui est monté sur scène et a dit que cela se moquerait de la scène. Un politicien qui a approuvé le licenciement de milliers de travailleurs de la santé, pendant une pandémie, les qualifiant de criminels, les déshumanisant, serait vilipendé. Maintenant, il reçoit des applaudissements. Pas parce que “la science” a changé. La science est la même. C’est parce que nos dirigeants ont compris comment tirer parti de la peur pour écraser leurs opposants politiques. Et si cela signifie imposer une amende de 700 000 $ aux dissidents pour avoir employé quelqu’un, jeter à la rue les personnes les plus faibles de notre société sans chômage et sans assurance maladie, ils le feront.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 29 septembre 2021 de “Tucker Carlson Tonight”.