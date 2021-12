Tucker Carlson: la politique de la frontière sud de Biden est peut-être la chose la plus destructrice qu’une administration ait faite

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jupiter est une jolie petite ville sur la côte est de la Floride, à environ 90 miles au nord de Miami. Ce n’est pas un endroit immense. C’est un endroit sûr et ordonné. Des tonnes de gens sympas y vivent. Soit dit en passant, tous ne sont pas riches, ce qui est inhabituel pour une ville côtière. C’est un endroit normal. En d’autres termes, c’est le pays dont vous vous souvenez. Cela ne vous dérangerait pas d’y vivre, c’est sûr.

Mais au cours du week-end, Jupiter, en Floride, ressemblait moins à l’Amérique de 1980 qu’à l’Amérique que Joe Biden est en train de créer en ce moment, c’est-à-dire chaotique, folle, incontrôlable. Des familles assises sur la plage de Jupiter ce dimanche regardent, bouche bée, un bateau transportant des dizaines d’Haïtiens immigrés illégaux au chômage, soudainement débarqués à terre. Les personnes à l’intérieur du bateau ont sauté, ont couru à travers les vagues et se sont dispersées. Ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez un dimanche sur la plage, mais tout le monde à Jupiter n’a pas été surpris de voir cela se produire. Un autre bateau rempli d’Haïtiens y avait débarqué cet été-là, donc cela devient un événement régulier à Jupiter, en Floride.

Au final, ce dimanche les autorités fédérales ont arrêté un certain nombre de migrants, selon les Douanes et la Protection des frontières. Les Haïtiens seront traités pour une procédure de renvoi. Se sentir mieux? Vous ne devriez pas. Cela ne veut pas dire qu’ils sont renvoyés chez eux. En fait, la plupart d’entre eux ne seront pas renvoyés chez eux. La plupart resteront ici pour toujours.

Ils ne sont pas venus ici légalement – ​​ils sont venus ici illégalement. Les données compilées par l’Université de Syracuse montrent les résultats des audiences d’immigration menées jusqu’à présent sous Joe Biden. Plus de 70 pour cent des étrangers en situation irrégulière ont été autorisés à rester dans votre pays après leur soi-disant procédure d’expulsion. Il n’y a pas de déportation en cause.

Migrants à la frontière sud du Texas. (Pont international, photo de Charlie C. Peebles/Agence Anadolu via .)

Les agents d’immigration détestent ça. Ils ne sont pas autorisés à faire leur travail, mais ils n’ont pas le contrôle. Joe Biden a le contrôle et Joe Biden essaie de changer ce pays aussi vite qu’il le peut. Vous ne le savez peut-être pas. La plupart des Américains n’ont aucune idée de ce qui se passe, mais le reste du monde surveille de près. Donc, si vous vivez dans un pays appauvri et que vous aimeriez un meilleur travail, des écoles gratuites et des soins de santé gratuits offerts par les contribuables américains, entrez. Et ils le sont.

FOX REPORTER ASHLEY SORIANO : Le bureau du shérif.

SHERIFF DU COMTÉ DE YUMA : La meilleure façon dont je peux décrire la frontière en ce moment est le chaos. Chaos absolu.

SORIANO : La Garde nationale de l’Arizona.

GARDE NATIONALE : Il s’agit de la plus grande vague d’immigrants que j’aie vue dans ma carrière.

SORIANO : Depuis octobre de cette année, les douanes et la protection des frontières ont signalé près de 22 000 rencontres dans le secteur de Yuma. C’est une augmentation de 2 600 % par rapport à la même période l’an dernier. … La cour arrière de Dennis Cook surplombe le mur de bordure inachevé. Il voit les passages à niveau tous les jours et sait à quel point la patrouille frontalière est débordée.

DENNIS COOK, RÉSIDENT DE YUMA : Il y a des moments où j’ai appelé la patrouille frontalière, et la patrouille frontalière dit que nous ne pouvons rien faire. Nous sommes totalement complets. Nous ne pouvons rien faire avec eux. Depuis que je suis devant la caméra ici, je vous parie que nous avons déjà croisé 20 personnes.

C’est totalement fou et du tiers-monde. Vous n’êtes pas censé mentionner qu’ils ont tout racialisé, vous ne pouvez donc rien dire. La plupart des républicains ont été intimidés jusqu’au silence. Ils ne veulent pas qu’on les insulte.

Mais la vérité est que rien de tel ne s’est jamais produit aux États-Unis, et c’est important pour deux raisons : la première est la primauté du droit. Vous vous en souvenez ? Il y a donc actuellement des personnes qui sont toujours détenues à l’isolement parce qu’elles ont pénétré dans un bâtiment qui leur appartient techniquement – ​​cela s’appelle le Capitole des États-Unis – et elles sont toujours là. Ils sont toujours en prison. Mais des millions de ressortissants étrangers se contentent d’ignorer complètement nos lois, et c’est totalement cool parce que l’équité ou quelque chose comme ça ?

Comment peut-on respecter les lois des États-Unis alors qu’elles sont ignorées par les personnes chargées de les faire respecter ? Il y a un coût énorme à cela.

Et voici le deuxième point à souligner : vous ne pouvez pas surestimer l’ampleur du changement démographique en cours en ce moment aux États-Unis. C’est une attaque directe contre notre démocratie. La démocratie est le processus par lequel la population élit ses représentants. Si vous changez la population, vous diluez le pouvoir politique des gens qui y vivent déjà. C’est une atteinte à la démocratie.

A quelle échelle ? Voici un exemple : les douanes et la protection des frontières ont intercepté plus de 170 000 ressortissants étrangers entrant dans notre pays en provenance du Mexique le mois dernier. C’est combien de personnes ? Eh bien, c’est l’équivalent de toute la population de Knoxville, Tennessee, en un seul mois. C’est un record.

Mais cela se produit chaque mois, mois après mois sous Joe Biden. Et ce ne sont que les gens que nous attrapons. Voilà donc, et ne mentons pas à ce sujet, est le plan de réélection du Parti démocrate. New York autorise déjà les non-ressortissants à voter. Attendez-vous à ce que cette tendance se propage, car l’équité.

Des migrants sous un pont au Rio Grande, près du port d’entrée de Del Rio-Acuna à Del Rio, au Texas.

Cela n’a rien à voir avec l’équité ou la race. Il s’agit de politique. C’est tout l’intérêt de cela. Maintenant, en fin de compte, beaucoup de ces personnes peuvent s’avérer avoir des opinions politiques auxquelles le Parti démocrate ne s’attend pas du tout, en particulier les immigrants latinos. Mais d’un point de vue purement économique, c’est un désastre. Aucune personne sage ne ferait cela.

Ce pays s’appauvrit, en partie à cause de l’inflation. Personne ne veut faire face à cette vérité, mais elle est vraie. Est-ce vraiment le moment d’importer des millions de travailleurs peu qualifiés ? Probablement pas. Qu’est-ce que tous ces gens vont faire comme travail dans 10 ans ? C’est une vraie question. La pénurie actuelle de main-d’œuvre a accéléré l’automatisation des emplois peu qualifiés. C’est très simple – demandez à n’importe qui avec une entreprise. Les employeurs ne trouvent pas de travailleurs. Comment réagissent-ils ? Eh bien, ils achètent plus de robots.

Le service de livraison de nourriture Grubhub, par exemple, a déployé la livraison autonome sur les campus universitaires à travers le pays. Cela se passe partout. Il va donc y avoir beaucoup moins de travail peu qualifié disponible très bientôt. Comment cela va-t-il finir pour nous ? Nous avons des millions de nouveaux arrivants sans emploi. L’ouverture de la frontière est peut-être la chose la plus destructrice qu’une administration ait jamais faite à ce pays.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 17 décembre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».