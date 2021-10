Tucker Carlson : Le dernier cas d’hystérie collective – la croyance que les hommes peuvent tomber enceintes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Personne ne lit plus de livres. Nous tirons tous toute notre histoire de Wikipédia. C’est pratique. Le problème, c’est que Wikipédia est tellement politisé et malhonnête que sur beaucoup de sujets, certainement tout ce qui touche à la politique partisane, ça ne vaut plus la peine d’être lu. Il y a trop de mensonges. D’un autre côté, c’est un gros site, et il reste quelques pépites sur Wikipédia.

Si vous avez une minute ce week-end, jetez un œil à l’entrée de Wikipédia sur l’hystérie collective à travers les âges, avant que les autorités ne la suppriment inévitablement, comme elles le feront certainement. En le lisant, demandez-vous si cela vous semble familier. Il y a bien sûr des procès de sorcières, dont beaucoup se sont déroulés sur plusieurs siècles, ainsi que des épidémies de danse spontanée, des observations massives de fantômes, des éclats de rire, de tremblement et de babillage qui ont saisi des villes entières à la fois sans raison apparente. Tout est là. Et puis il y a les poussées plus ésotériques d’hystérie collective. Il y a une nonne française médiévale qui, je cite, “a commencé inexplicablement à miauler comme un chat, entraînant les autres nonnes du couvent à miauler également. Finalement, toutes les nonnes du couvent ont commencé à miauler ensemble, laissant la communauté environnante étonnée. Cela ne s’est arrêté que lorsque la police a menacé de fouetter les religieuses.

C’est hilarant, comme vous le lisez. Bien qu’à l’époque, les religieuses ne voyaient pas l’humour. Ils pensaient sincèrement qu’ils étaient des chats. L’hystérie est comme ça. Lorsque de grands groupes de personnes commencent à agir de manière totalement folle, les points de référence disparaissent. Tout semble normal, peu importe à quel point c’est fou. Avec cette caractéristique de la nature humaine à l’esprit, pensez à ces déclarations de l’audience d’hier devant le comité de surveillance de la Chambre. Le sujet était l’avortement légal – mais parce que nous sommes en 2021 et que nous sommes tous convaincus que nous sommes des chats, la conversation s’est rapidement tournée vers le fait scientifique nouvellement établi que les hommes peuvent tomber enceintes.

L’ACTIVISTE DE L’AVORTEMENT MALEEHA AZIZ : Et je voulais juste reconnaître que beaucoup de gens sont exclus de la discussion aujourd’hui. Comme nous le savons, les gens tombent enceintes et pas seulement les femmes. J’entends des gens dire encore et encore que les femmes tombent enceintes, mais cela exclut les personnes qui devraient faire partie de cette conversation.

Nous ne voulons exclure personne. Il s’avère que même en 2021, il y a encore des gens qui prétendent que seules les femmes tombent enceintes. Ils feraient mieux d’arrêter de prétendre ça, sinon. Amanda Presto vient de l’apprendre. Presto est écrivain au Daily Wire, et soit dit en passant, une femme. Elle a tweeté ce crime de pensée, supposant qu’elle avait la biologie de son côté. “Exiger que les autres vous appellent par vos pronoms préférés et laisser pousser vos cheveux ne fait pas de vous une femme. Arrêtez de rabaisser la féminité.”

Non, Amandine. Vous arrêtez de rabaisser les hommes enceintes. Pour son attaque contre la communauté des hommes enceintes, Twitter a fermé Amanda Presto. Nous sommes des chats, c’est tout. Et c’est vrai de l’autre côté de l’océan En Grande-Bretagne, le chef du parti travailliste a désormais déclaré que les hommes aussi peuvent avoir un col de l’utérus. Parce que bien sûr ils le peuvent. Miaou. Quelques jours plus tard, on a demandé à un membre senior du Parti travailliste si elle était d’accord avec cette observation. Voici sa réponse :

LBC NEWS LUNDI NICK FERRARI, ANIMATEUR DE LBC NEWS : Est-ce transphobe de dire que seules les femmes ont un col de l’utérus ? Bonjour.

RACHEL REEVES, CHANCELIÈRE SHADOW DE L’ÉCHIQUIER : Bonjour. C’est super d’être avec toi. Je pense juste que ce problème est devenu tellement source de division et toxique, et il oppose les gens les uns aux autres, les deux groupes qui ont été victimes de discrimination dans la société – les femmes et les femmes trans. Je trouve simplement ce débat incroyablement inutile et improductif, pour être tout à fait honnête.

NICK FERRARI, ANIMATEUR DE LBC NEWS : Est-ce oui ou non transphobe ?

RACHEL REEVES, CHANCELIÈRE SHADOW DE L’ÉCHIQUIER : [Stammering] Est-ce transphobe ? [Stammering] Je ne sais même pas comment commencer à répondre à ces questions.

Oh, allez, Rachel Reeves, commissaire fantôme ou quoi que vous soyez du parti travailliste. C’est une question simple, ce n’est pas un débat. Les hommes ont-ils un col de l’utérus ? Mais elle ne peut pas se résoudre à le dire. En revanche, elle n’ose pas relever l’évidence, à savoir que toute la conversation est complètement folle. Alors elle respire lourdement, elle bouffe un peu et essaie de passer au sujet suivant.

Le Washington Post espère éviter des moments d’incertitude comme celui-ci. Le journal de Jeff Bezos vient de publier de nouvelles directives de style à l’intention de tous ses journalistes. “Si nous disons femmes enceintes, nous excluons celles qui sont transgenres et non binaires.”

Donc plus de femmes enceintes dans le Washington Post. C’est une catégorie obsolète et fondamentalement offensante, comme les secrétaires et les femmes au foyer. C’est également vrai dans de nombreux hôpitaux à travers le pays. Certains médecins punissent maintenant les subordonnés qui reconnaissent les différences biologiques entre les hommes et les femmes. Le Dr Lauren Chong, par exemple, stagiaire en pédiatrie au Sydney Children’s Hospitals Network, a récemment déclaré au New York Times que les travailleurs de la santé ne devraient pas utiliser des termes comme ovaires et utérus. “Vous pouvez simplement dire organes reproducteurs”, a déclaré Chong. Et c’est un ordre.

Le problème est qu’il peut en fait être médicalement pertinent qu’une personne ait des ovaires et un utérus. Les organes reproducteurs peuvent ne pas être assez spécifiques. Mais honnêtement, en 2021, quand on est tous des chats, qui s’en soucie ? Guérir la maladie peut être important, mais est-ce plus important que de ne pas offenser la Campagne des droits de l’homme ? Probablement pas.

C’est la conclusion à laquelle le CDC est parvenu. Le centre vient de publier un graphique indiquant que « seulement 31 % des personnes enceintes ont été vaccinées ». Pas les femmes enceintes, mais les personnes enceintes.

Et puis il y a le Lancet, qui, il n’y a pas très longtemps, était considéré comme une revue médicale sérieuse, vient de publier une couverture avec ce titre. “Historiquement, l’anatomie et la physiologie des corps avec des vagins ont été négligées.”

C’est donc le terme. Vous pensiez que vous étiez une femme, mais maintenant vous êtes un “corps avec un vagin”. Essayez d’imaginer une phrase plus déshumanisante. Probablement pas possible d’imaginer. Lors de l’audience de House Oversight d’hier, Gloria Steinem s’est présentée pour prouver qu’elle est toujours en vie et toujours pertinente. Depuis 50 ans, Steinem défend, comme elle le décrit, les femmes. Dans les années 70, elle a écrit un article pour le magazine Cosmopolitan intitulé “Si les hommes pouvaient avoir leurs règles”. Comme alors, elle nous rappelait constamment : « Si les hommes pouvaient tomber enceintes, l’avortement serait un sacrement. Oh, mais maintenant les hommes peuvent tomber enceintes, donc le script a un peu changé. Voici Gloria Steinem, qui, notons-le, est maintenant un chat, miaulant, nous disant qu’absolument n’importe qui peut tomber enceinte, et donc n’importe qui peut se faire avorter.

STEINEM : Ce qui se passe au Texas n’est pas seulement un problème local ou un problème de femmes. C’est un pas contre la démocratie qui nous permet de contrôler nos propres corps et nos propres voix. Rappelez-vous quand Hitler a été élu, son tout premier acte officiel a été de cadenasser les cliniques de planning familial et de déclarer l’avortement un crime contre l’État, Mussolini a fait exactement la même chose, parce qu’ils savaient que contrôler la reproduction et nationaliser le corps des femmes est la première étape d’un État qui contrôle tout.

Gloria Steinem a toujours été assez stupide, mais à l’âge de 35 ans, personne ne l’a remarqué. Mais réécrire l’histoire, tu ne peux pas te laisser faire ça. Désolé, vous n’êtes pas Wikipédia.

En fait, Hitler était un eugéniste enthousiaste, tout comme la fondatrice de Planned Parenthood, Margaret Sanger. Hitler a encouragé l’avortement. Selon presque tous ceux qui ont étudié cela – Jeffrey Tuomala, par exemple, un professeur de droit qui a beaucoup écrit sur les procès de Nuremberg – Hitler, comme Gloria Steinem, a soutenu l’avortement, non seulement comme une question d’autonomie physique, mais comme un moyen de garder femmes travaillant et contribuant à l’économie.

“Les nazis préféraient que les travailleuses de l’Est ne tombent pas enceintes afin qu’elles ne soient pas retirées du marché du travail. Ils ont pris des mesures pour identifier les travailleuses enceintes et pour les encourager ou les pousser à utiliser les services d’avortement fournis par les nazis.”

Oh, ça vous semble familier ? Encore une fois, l’objectif est de réduire les femmes à des esclaves salariées. Il est plus vertueux de travailler chez JP Morgan que d’être mère. C’est ce qu’ils vous disent. C’est ce que vous dit Ayanna Pressley. Elle s’est plainte que les interdictions d’avortement sont des outils de – vous l’avez deviné – la suprématie blanche. Les « experts » lors des auditions d’hier ont convenu :

PROFESSEUR/ACTIVISTE LORETTA ROSS : Je pense qu’il est très important pour nous de comprendre l’intersection des politiques de justice raciale et des politiques de justice de genre et des politiques de justice reproductive, parce que vous ne comprenez pas pourquoi ces interdictions de l’avortement ne visent pas à avoir plus de noir et de brun certains bébés nés. Ils veulent que plus de bébés blancs naissent.

On craque à nouveau. Monter à l’hameçon, être littéral. Corriger la folie parce qu’il est assez difficile de résister. Il n’y a aucune conversation rationnelle sur quoi que ce soit actuellement en cours aux États-Unis. Nous devons dire, dans l’intérêt de la vérification des faits, ce que vous venez d’entendre est le contraire de la vérité. New York City est la plus grande ville d’Amérique. Le taux d’avortement à New York chez les mères noires est environ trois fois supérieur au taux d’avortement chez les mères blanches. Des milliers de bébés noirs de plus sont avortés à New York que ne naissent chaque année. Donc, fermer les cliniques d’avortement à New York, ce que personne ne propose même, mais si vous deviez faire cela, vous auriez beaucoup plus de bébés noirs que vous n’en avez maintenant.

Mais nous ne pouvons même pas aborder cette conversation, car nous ne pouvons plus accepter que seules les femmes ont des bébés. Maintenant, les hommes ont des bébés. Donc, pendant 50 ans, ils nous ont dit que les hommes n’avaient aucun intérêt à savoir si l’avortement était légal ou non parce qu’ils ne pouvaient pas avoir d’enfants, mais maintenant ils le peuvent, alors nous avons pensé que cela valait la peine de peser là-dessus.

Selon le comité de surveillance de la Chambre, c’est pour votre bien :

DOCTEUR GHAZALEH MOAYEDI : Je sais de première main que l’avortement sauve des vies. Pour les milliers de personnes que j’ai soignées, l’avortement est une bénédiction, l’avortement est un acte d’amour, l’avortement est la liberté. Nous avons besoin d’une protection fédérale maintenant.

L’avortement c’est la liberté, quelqu’un l’a finalement dit à haute voix. Mais est-ce?

