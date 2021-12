Tucker Carlson : Le rassemblement pacifique est soudainement un crime selon pour qui vous avez voté

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Si vous prévoyez d’être à Washington DC demain, la capitale de votre pays, soyez prudent. Un groupe d’extrémistes politiques envisage de fermer la ville. Nous ne devinons pas à ce sujet parce qu’ils ne sont pas subtils sur ce qu’ils ont l’intention de faire.

Ils appellent littéralement leur groupe « Shut Down DC ». Sur leur site internet, les extrémistes décrivent les violences qu’ils envisagent de commettre demain à Washington. Ils prévoient une « action directe perturbatrice » pour mettre fin à la citation, « faire comme d’habitude » et « démanteler » les principaux systèmes de gouvernement du pays. Au cas où il subsisterait le moindre doute sur leur objectif, ils appellent « l’action directe perturbatrice » de demain « 7 décembre: Fermez le Capitole ». Comme au Capitole des États-Unis.

Comment appelleriez-vous un événement comme celui-ci ? Il n’y a vraiment pas d’autre mot pour cela : c’est une insurrection. C’est un soulèvement planifié contre notre gouvernement élu. En fait, il s’agit d’une attaque contre la démocratie elle-même, peut-être l’attaque la plus organisée depuis la guerre de Sécession et le 11 septembre. s’y opposer avec véhémence. Ils sont contre les insurrections. En fait, à ce stade, les insurrections sont la principale chose contre laquelle ils sont. Tout leur travail est de s’opposer à l’insurrection.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA) tient sa conférence de presse hebdomadaire au Capitole des États-Unis à Washington, États-Unis, le 2 décembre 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein

Nancy Pelosi nous le dit tous les jours. Liz Cheney aussi. Mais pas dans ce cas. Il s’avère que certaines insurrections sont très bien – tout dépend de qui envisage de s’insurrection. Pas plus tard qu’aujourd’hui, le meilleur garde du corps de Nancy Pelosi, William J. Walker, le sergent d’armes de la Chambre, a publié une déclaration décrivant l’insurrection de demain comme l’événement « fermer la capitale » ; il s’agit de la « manifestation du premier amendement à l’échelle de la ville ». Pas grave, a laissé entendre Walker, juste un groupe d’extrémistes politiques venant fermer le Congrès des États-Unis pendant qu’il siège. Pas une menace.

Ce qui est amusant, c’est que la réponse hilarante et discrète de Walker à la flambée de violence de gauche de demain ressemble beaucoup à la réponse initiale du gouvernement au rassemblement de janvier, lorsque les conservateurs sont descendus dans la ville.

Le matin du 6 janvier, le directeur régional du Department of Homeland Security a écrit une note avec comme objet « Mises à jour sur les rassemblements/manifestations ». Ce jour-là, le DHS suivait trois rassemblements majeurs. L’un d’eux contenait un discours du président en exercice sur l’intégrité des élections.

Conformément au permis 21-0278 du National Park Service, le DHS s’attendait à ce qu’environ 20 000 personnes assistent à l’événement à l’Ellipse, juste au sud de la Maison Blanche. Toutes ces personnes, a précisé le bulletin du DHS, avaient le droit constitutionnel d’être là. Ils avaient aussi le droit de quitter l’Ellipse et d’aller où ils voulaient car c’était, à l’époque en tout cas, leur pays. « On s’attend à ce qu’une partie de ce groupe marche vers le Capitole », indique le mémo. Et ils l’ont fait – et ce n’était guère une surprise quand ils l’ont fait.

C’était tout, comme dirait Pelosi de l’insurrection prévue de demain, une « manifestation du premier amendement ». Ce sont des Américains qui se sont réunis pacifiquement pour exprimer leurs opinions politiques, car pendant près de 250 ans, la Déclaration des droits a garanti qu’ils le pouvaient. Il n’y a rien de plus américain que cela, nous l’entendons depuis des décennies.

Pourtant, voici le changement. Tout à coup, c’est un crime de faire cela, selon pour qui vous avez voté. Il s’agit du membre du Congrès Bennie Thompson du Mississippi, membre en exercice du Congrès et président du comité de la Chambre qui prétend enquêter sur ce qui s’est passé le 6 janvier.

Les représentants américains Bennie Thompson (D-MS) et Liz Cheney (R-WY), coprésidents du comité restreint du 6 janvier, témoignent devant le House Committee on Rules au Capitole des États-Unis à Washington, États-Unis, le 2 décembre 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein

Thompson sait déjà parfaitement ce qui s’est passé le 6 janvier. Lui et le reste du comité sont assis sur des milliers d’heures d’enregistrement vidéo qu’ils refusent de rendre au public. La recherche des faits n’est donc pas le but de la mission ici. Le but, très clairement et de plus en plus clairement chaque jour qui passe, est de criminaliser la dissidence politique. C’est une affirmation forte et si vous en doutez, regardez Bennie Thompson expliquer comment il envisage de gérer un ancien responsable de Trump que le comité a cité à comparaître. L’homme en question n’a pas été inculpé ni même accusé d’un crime. Il n’était pas à l’intérieur du Capitole le 6 janvier. Pourtant, voici Bennie Thompson avertissant que si cet homme ose user de son droit au cinquième amendement, celui de ne pas s’incriminer, alors il est, par définition, coupable d’un crime :

BENNIE THOMSON SUR MSNBC : Notre responsabilité est d’aller aux faits. M. Clark, par l’intermédiaire de son avocat, nous évite délibérément. // De toute évidence, il est conscient qu’il s’est passé quelque chose d’illégal. Et plutôt que d’être responsable et de répondre, il plaide le Cinquième. // Mais s’il dit, d’accord. Je viendrai mais je plaiderai le Cinquième, puis dans certains cas cela dit que vous êtes partie intégrante, coupable de ce qui s’est passé.

Si vous plaidez le Cinquième, vous êtes coupable – de quel pays s’agit-il ? Affirmez donc vos droits constitutionnels, et nous vous punirons. C’est le président du comité du 6 janvier. C’est beaucoup plus dangereux pour notre démocratie que tout ce qui s’est passé le 6 janvier. Ce n’est même pas proche. Et pourtant, il est ignoré. Avez-vous lu à ce sujet dans le New York Times ? Le Washington Post ? Même les médias conservateurs, à leur grande honte, ignorent dans l’ensemble cette histoire. Pourquoi l’ignorent-ils ? Nous vous laissons tirer vos propres conclusions. Mais dans les ténèbres qui en résultent, notre démocratie se meurt bel et bien peu à peu.

Nous pouvons vous dire ce soir, par exemple, que les démocrates au Congrès viennent de délivrer une assignation à comparaître à AT&T, recherchant les relevés téléphoniques d’une jeune femme appelée Caroline Wren. Caroline Wren n’a pas fait irruption au Capitole le 6 janvier. Elle n’était même pas là.

Caroline Wren est une collectrice de fonds républicaine qui a déjà travaillé pour Lindsey Graham, elle a aidé à organiser des dons pour le rassemblement ce jour-là et son nom figure sur le permis. C’est ça. C’est sa feuille de rap. Pour ce faire, la plus protégée par la Constitution de toutes les activités, le Comité du 6 janvier exige tous les relevés téléphoniques de Caroline Wren, y compris ses SMS, du 1er novembre 2020 au 31 janvier de cette année. Les démocrates, et quand nous disons que les démocrates inclus dans cela sont Liz Cheney, essaient également de saisir les relevés bancaires de Wren. Ils essaient de saisir tout ce qu’elle a écrit à la main, y compris ses entrées de journal personnel.

Vous n’avez pas besoin d’aimer Donald Trump pour trouver cela écœurant et effrayant. Voulez-vous vraiment vivre dans un pays où Nancy Pelosi et Bennie Thompson, partisans fous sans aucun intérêt pour la Constitution des États-Unis, peuvent saisir vos relevés bancaires, vos SMS, votre agenda, simplement parce qu’ils n’aiment pas qui vous avez voté pour la dernière élection? La plupart des Américains ne veulent pas vivre dans un pays comme celui-là. Un pays comme celui-là, c’est Haïti. Mais soudain, c’est l’Amérique.

Cette émission a appris que d’autres citations à comparaître de la commission du 6 janvier aux compagnies de téléphone sont en cours. Ils ciblent les Américains qui n’ont été accusés d’aucun crime, et encore moins d’un seul. Cleta Mitchell, une éminente avocate républicaine, vient d’être informée par AT&T que les démocrates veulent ses relevés téléphoniques, l’équivalent de plusieurs mois de ses relevés téléphoniques. Pourquoi? Pour quels motifs ? Parce que Mitchell a parlé une fois à Donald Trump du vote en Géorgie. Maintenant, se plaindre des résultats des élections est maintenant un crime.

Nous avons contacté AT&T à ce sujet. En fait, ils nous ont dit qu’ils allaient se conformer aux assignations à comparaître des démocrates du Congrès. Ils ont probablement peur de ne pas se conformer.

Nous devrions tous avoir peur de cela. C’est terrifiant.