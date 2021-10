NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Si vous avez été attentif au cours des dernières années et si vous regardez cette émission, nous espérons que vous l’êtes, il y a probablement eu un moment où vous avez réalisé que la réalité n’est pas tout à fait ce que vous pensiez qu’elle était. Beaucoup de choses que vous supposiez vraies, en fait, ne le sont pas. Ils sont plutôt un mirage. Il s’agit d’un réseau de mythes spécialement conçus pour vous tromper plutôt que vous informer. Vous ne pouvez plus vraiment faire confiance à vos sens. Vos yeux vous mentiront.

C’est une pensée déconcertante, surtout quand on se rend compte qu’en fin de compte, Vladimir Poutine est en retard. La désinformation russe est partout dans ce pays. Il se cache même dans nos propres esprits. C’est encore pire que ce qu’Adam Schiff nous a dit. Ce n’est que le week-end dernier, par exemple, que des milliers de vols de Southwest Airlines n’ont pas quitté le sol. Il semblait évident que les annulations massives étaient une réaction directe aux mandats vaccinaux de Joe Biden. Ils ont été annoncés quelques jours auparavant, puis de vrais pilotes du sud-ouest ont semblé le confirmer. Mais non, c’est exactement ce que le Kremlin veut que vous pensiez. En fait, comme les autorités nous l’ont assuré depuis le début, ce n’était que le temps. Rien de plus que quelques nuages ​​pour calmer l’Amérique. Cette histoire de Southwest Airlines est aussi fausse que l’ordinateur portable de Hunter Biden.

Les Russes ne vous mentent pas ? Les gens adorent les mandats de vaccination, même les milliers de personnes qui ont été licenciées à cause d’eux. Ils savent parfaitement à quel point ils ont été méchants. Ils ont besoin de discipline, et ils sont reconnaissants de l’obtenir. Merci, Monsieur le Président. Puis-je en avoir un autre ?

Il y a une raison. En d’autres termes, que Joe Biden est le chef d’État le plus populaire de l’histoire américaine. Et la raison en est qu’il est génial. À quel point Joe Biden est-il aimé? Eh bien, disons-le ainsi lors d’événements sportifs à travers le pays, les fans applaudissent la Maison Blanche et son chef sage et éloquent. Ce ne sont pas des morceaux politiques coordonnés d’astroturf, comme on dit à Washington. Non. Ce sont des éruptions d’amour spontanées. Une minute, vous regarderez un match de football universitaire depuis les gradins. La minute suivante, vous serez submergé par le désir, le besoin pressant et irrésistible de dire à Joe Biden à quel point il est génial. C’est comme devoir aller aux toilettes vraiment mal, sauf mieux et plus progressivement. Cela se produit, mesdames et messieurs, et cela se produit partout. Un tsunami de soutien pour Joe Biden.

C’est inspirant quand on y pense. Joe Biden, lors de son premier jour au pouvoir, a promis de rassembler ce pays, et maintenant il le fait. Peu importe l’équipe pour laquelle vous vous êtes présenté, vous êtes un fan de Joe Biden. Et c’est l’unité nationale. Maintenant, tout le monde n’est pas pour ça, bien sûr. A Vladimir Poutine, qui nous déteste pour nos libertés, mais aussi parce qu’il est russe. C’est une menace aimer Biden est une chose de beauté. Donc par définition, Vladimir Poutine doit le détruire. C’est comme un coucher de soleil, une roseraie, un sourire de bébé. C’est quelque chose de beau qui doit être souillé si la Russie veut dominer le monde.

Ainsi, afin de corrompre ce qui est bon et beau, Poutine a répandu le mensonge selon lequel ces expressions de pure dévotion à Joe Biden sont plutôt des attaques contre Joe Biden. Des attaques vulgaires qui incluent une épithète commençant par F. Et malheureusement, beaucoup de gens croient que la désinformation russe est efficace. C’est pourquoi ils le font.

Dieu merci, NBC a été là pour corriger cette perception erronée. Au cours des dernières années, NBC a fait peut-être plus que toute autre organisation de presse dans ce pays pour lutter contre la machine de propagande du Kremlin. Grâce à NBC, par exemple, vos doutes sur l’équité des dernières élections n’ont pas seulement été levés, ils sont désormais illégaux. Vous n’êtes plus autorisé à les exprimer. Nous pouvons donc être reconnaissants qu’un représentant accrédité de NBC Sports soit présent plus tôt ce mois-ci lorsque les fans d’un événement NASCAR ont commencé à célébrer spontanément Joe Biden. Si la dame de NBC n’avait pas été là, vous pourriez très bien avoir mal entendu ce que la foule a dit.

Pilote Brandon Brown : Oh, mon Dieu. Un moment tellement incroyable. // Journaliste : Brandon, tu m’as aussi dit que je pouvais entendre les chants de la foule. Allons-y, Brandon.

F Joe Biden, s’il te plaît, réveille-toi, Amérique. C’est comme regarder l’économie florissante et incroyablement robuste tout autour de nous et conclure qu’il y a de l’inflation. Installez-vous, Vladimir Poutine, c’est ridicule.

Ce qu’ils ont dit et vous pourriez l’entendre très clairement si vous ouvrez simplement vos oreilles à la vérité, c’est, allons-y, Brandon. La dame de NBC l’a dit très clairement. Pas f Joe Biden. Allons-y, Brandon.

Mais qui est Brandon, demandez-vous ? Eh bien, juste un autre Américain heureux qui est reconnaissant pour la sage direction de son président bienveillant. En fait, Brandon est une partie américaine nouvellement arrivée de ce que nous appelons la génération Biden. C’est un migrant trans haïtien sans papiers maintenant inscrit grâce à une bourse Pell en tant qu’étudiant en études cinématographiques à NYU, ainsi qu’un militant des droits non binaires et marionnettiste à temps partiel. Brandon est l’incarnation du nouveau rêve américain, où tout est gratuit, mais tout le monde est toujours en colère.

Ce mois-ci, merci à Joe Biden. Brandon a reçu son quatrième vaccin COVID. Cela signifie que c’est une personne incroyablement bonne, bien meilleure que vous. Et la foule ne fait que célébrer cela comme le font spontanément les gens reconnaissants. Allons-y, Brandon. Faisons un cinquième coup. Allons-y, Brandon.

Donc, une fois que vous enlevez la propagande russe, tout est assez évident et naturel. Mais cela vous fait vous demander si vous vous arrêtez un instant. Si les Russes mentent à propos de Brandon, sur quoi d’autre mentent-ils ? Et nous sommes heureux que vous ayez demandé. Ils mentent sur les hôpitaux.

Vladimir Poutine invente des histoires sur nos hôpitaux ici aux États-Unis. Poutine prétend que notre système de santé s’effondre à cause des mandats de vaccins de Joe Biden, et c’est absurde. Et pourtant, ces propagandistes rusés et implacables du Kremlin ont réussi à faire passer cette histoire à la télévision américaine.

Reportage de Lowville, NY en septembre: Reporter: Les responsables de l’hôpital disent qu’ils prévoient toujours de suspendre le service dans la maternité à partir de samedi. // Responsable de l’hôpital : Vous savez, nous avons eu 43 démissions. Soixante-dix pour cent d’entre elles se trouvent dans des domaines cliniques et, malheureusement, un certain nombre d’infirmières en maternité, vous savez, les professionnelles qui s’occupent de l’accouchement et des soins post-partum font partie de ce groupe.

Alors les infirmières de la maternité sont toutes parties, il n’y aura plus d’accouchements dans cet hôpital. Maintenant, les Russes blâment Joe Biden pour cela. Mais la vérité est très différente. La vérité est qu’il s’agit d’un autre hommage sincère à Joe Biden. Ces infirmières sont parties pour pouvoir consacrer plus de temps à faire campagne pour la réélection de Joe Biden en 2024. Encore une fois, il s’agit d’un acte d’amour déguisé par une puissance étrangère en acte de mépris. Cela se produit dans de nombreux endroits, Mesdames et Messieurs, pas seulement à New York.

Le Central Maine Medical Center est l’un des plus grands hôpitaux de l’État du Maine. Il vient d’arrêter ses admissions en pédiatrie et en traumatologie. Vous voulez soigner votre enfant pour une maladie ? Vous avez été blessé dans un accident de voiture. Vous ne pouvez pas y aller. Pourquoi? Eh bien, ils ont cité des pénuries de personnel en raison des mandats de vaccination. Selon un média local, « L’hôpital se prépare à perdre potentiellement des centaines de travailleurs. Jusqu’à présent, 84 membres du personnel ont démissionné. » Il s’agit d’un hôpital dans une petite ville d’un État. Et ils vont citer perdre des centaines de travailleurs.

Eh bien, c’est une façon de voir les choses. C’est la façon russe de voir les choses. La façon patriotique de le voir – la façon approuvée par Joe Biden de le voir est très différente. C’est ici. Cela signifie des centaines de nouvelles offres d’emploi pour les ressortissants étrangers qui traversent actuellement notre frontière sud. Il n’y aura pas de crise du chômage pour eux. Donc en fait, c’est une victoire massive. Grâce au mandat de vaccination, ces Américains illégaux auront beaucoup à faire, non seulement dans le Maine mais partout.

Dans l’État de Washington, le Spokane Spokesman Review vient de rapporter que « les établissements de soins de longue durée pourraient faire face à une pénurie critique de personnel ». Pourquoi? Les mandats de vaccination entrent en vigueur le 18 octobre? Oh, donc si vous venez d’arriver d’un autre pays sans permission d’être ici, vous savez ce que vous pouvez faire dans la vie. Prenez la place de quelqu’un qui est passé à autre chose – les Américains d’origine

Dans l’État du Michigan, le chef de la plus grande association de maisons de soins infirmiers a déclaré que les mandats de vaccination les amèneraient à « faire face à une crise encore plus grande ». Ou, comme dirait un bon Américain, une plus grande opportunité.

Soit dit en passant, les habitants de Seattle sont sur le point d’avoir de nombreuses nouvelles opportunités, des opportunités de mettre en pratique leurs compétences d’autodéfense. C’est une bonne excuse pour rafraîchir ce Taekwondo dès la cinquième année, je parie que vous avez oublié ces compétences. Il est temps de les récupérer. Les habitants de Seattle sont sur le point de faire face à une pénurie massive d’agents chargés de l’application des lois. Pourquoi? Tu l’as deviné. Les mandats vaccinaux de Joe Biden. Voici comment une station d’information locale l’a rapporté.

Reportage de Seattle : Déjà à court de personnel, le département de police de Seattle se prépare à un éventuel licenciement massif d’officiers à partir du 13 octobre. dommages, destruction de biens ou peur généralisée du public. // 354 personnels assermentés n’avaient pas remis de justificatif de vaccination à la date de mardi. Ce nombre est tombé à 292 aujourd’hui, mais c’est quand même plus de 25 pour cent de tous les officiers déployables.

Nous venons donc de vous donner un aperçu de ce qui se passe dans le pays, mais cela se passe dans tout le pays, d’un océan à l’autre et dans tout le centre du pays. Et ça se passe en ce moment. Et cela signifie qu’au cours des prochains mois, à un moment donné, vous allez appeler le 9-1-1 pour une urgence ou vous allez vous présenter à l’hôpital avec une blessure, ou vous allez essayer d’attraper un vol en avion et vous remarquerez que vous ne pouvez pas parce que les hôpitaux, les services de police, les services d’incendie, vos compagnies aériennes ne fonctionnent plus.

Maintenant, Joe Biden en portera la responsabilité si les Russes réussissent. Vladimir Poutine vous dira que c’est la faute de Joe Biden. Oh non, non, c’est un hommage à Brandon. Allons-y, Brandon.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 13 octobre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».