Tucker Carlson: les démocrates et le CDC ont menti sur COVID et le vaccin

Vous avez donc reçu le vaccin parce qu’ils vous ont dit de le faire – ou ils vous ont forcé à le faire – parce que, comme Joe Biden lui-même l’a expliqué, il était de votre devoir patriotique de le faire pour vous protéger et protéger les autres. Les bonnes personnes font ça.

La seule façon d’arrêter la propagation de ce virus et de reprendre une vie normale est de se faire vacciner. Si vous obtenez le coup, vous pouvez avoir des hot-dogs le 4 juillet. Tu te souviens quand il t’a dit ça ? Donc tu avais le coup.

Maintenant – surprise, surprise – ils exigent que même après avoir reçu la photo, vous portiez à nouveau un masque, même lorsque vous êtes à l’extérieur.

Que se passe t-il ici? Pourquoi font-ils ça ? Il doit y avoir une raison à cela. On s’est posé la question toute la semaine. Hier, nous avons demandé au CDC d’expliquer le raisonnement derrière cela. Ils ne pouvaient pas nous le dire. Aujourd’hui, ils l’ont fait. Quelle explication. Il s’avère que les vaccins COVID – ces médicaments miracles qui étaient absolument parfaits, plus impressionnants que l’alunissage, les médicaments que vous n’étiez pas autorisés à remettre en question de quelque manière que ce soit – ne fonctionnent pas comme ils nous l’ont dit. La science est plus compliquée qu’on ne le pensait.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Ce sont, après tout, des médicaments expérimentaux, et ils se comportent comme ça. En fin de compte, un grand nombre de personnes vaccinées contractent le COVID, et certaines d’entre elles tombent très malades, voire meurent. C’est vrai dans le monde entier : c’est vrai en Islande, à Gibraltar, en Israël – les petits pays avec des taux de vaccination élevés ont connu de gros pics de cas de COVID – et c’est tout aussi vrai ici aux États-Unis. Selon le CDC aujourd’hui, les trois quarts des personnes infectées lors d’une récente épidémie, par exemple dans le Massachusetts, avaient déjà été vaccinées. Le CDC a annoncé que les personnes vaccinées peuvent transporter le virus avec elles et qu’elles peuvent facilement transmettre le virus à d’autres. Comme le CDC l’a concédé, “les infections par effraction peuvent être aussi transmissibles que les cas non vaccinés”.

D’accord. Alors maintenant, nous apprenons que pratiquement tout ce qu’ils nous ont dit sur le vaccin COVID était faux. On dirait que nous avons eu raison de poser des questions. Gardez à l’esprit que si vous aviez écrit ce que nous venons de dire sur Facebook hier, vous auriez été immédiatement censuré pour désinformation, sinon pour crime haineux. Pourtant, maintenant, c’est la conclusion officielle du gouvernement américain.

Surpris? Vous ne devriez pas être surpris. La science est comme ça. Cela peut changer rapidement. Ce n’est jamais vraiment réglé, malgré ce qu’ils vous disent. Si l’administration Biden avait simplement admis cela dès le début, nous serions mieux maintenant. La plupart des Américains comprennent que la médecine est compliquée. Même les grands médicaments, la chimiothérapie, par exemple, ne fonctionnent pas toujours. Et vous ne savez pas quand ils ne vont pas travailler, car il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. La plupart des gens peuvent vivre dans une incertitude honnête. Ils peuvent gérer la vérité. Ce qu’ils ne peuvent pas gérer, c’est de se faire mentir sans relâche par leurs dirigeants, puis de les humilier s’ils posent des questions.

C’est exactement ce qui se passe. Vous vous souvenez il y a quelques semaines à peine – le 8 juillet – qu’un journaliste lui-même a demandé directement à Tony Fauci si le vaccin fonctionnerait contre la nouvelle variante delta de COVID. La réponse honnête aurait été « nous ne sommes pas sûrs » ou « nous espérons que ce sera le cas ». Mais Fauci est un menteur, donc ce n’est pas ce qu’il a dit. Au lieu de cela, comme d’habitude, il fit semblant de savoir ce qu’il ne savait pas et ne pouvait pas savoir. “La réponse”, a répondu Fauci, “est oui, c’est le cas.”

Fauci l’a dit officiellement, et il l’a dit plus d’une fois. Ils l’ont tous dit. Encore et encore et encore. Et ils vous criaient dessus si vous posiez une question complémentaire. On pourrait penser qu’ils s’excuseraient maintenant, ou du moins expliqueraient comment ils se sont si complètement trompés. Mais ils ne font pas ça. Cela demanderait de l’humilité. Cela pourrait les forcer, peut-être, à abandonner une partie de l’immense pouvoir qu’ils ont accumulé au cours des 18 derniers mois. Aucune chance. Ce qu’ils font à la place, c’est vous blâmer pour tout. Ils punissent le pays pour le désastre qu’ils ont fait. C’est ta faute. La Maison Blanche a annoncé qu’une nouvelle série de blocages écrasants pourrait être en cours :

PETER DOOCY : Si des scientifiques viennent vous voir à un moment donné et vous disent que, à notre avis, il devrait y avoir des fermetures et des fermetures d’écoles, le feriez-vous ?

KARINE JEAN PIERRE : Eh bien, nous écoutons – comme je l’ai dit, nous écoutons le CDC et l’expert et leurs conseils sont, vous savez, le CDC est un organisme très respecté. Et nous suivons à nouveau, nous suivons leurs conseils.

Joe Biden, partant en hélicoptère de la pelouse de la Maison Blanche a dit la même chose. “Oui, de nouveaux blocages pourraient arriver.”

“Le CDC est un organisme très respecté”, marmonne le flack, comme si la répétition le rendait vrai. Respecté par qui ? Combien de fois faut-il se tromper avant que les gens cessent de vous respecter ou de croire ? Y a-t-il une limite à cela ? Et pendant que nous y sommes, pourquoi les blocages sont-ils la réponse évidente à un vaccin défaillant ? Qui a pensé ça ? Quelle en est la justification ? Ca n’a pas l’air d’être beaucoup.

Regardez les données du Royaume-Uni – un pays qui a des taux de vaccination similaires aux nôtres.

En Grande-Bretagne, les autorités ont constaté il y a un mois une forte augmentation des cas de la soi-disant “variante delta”. Mais le gouvernement britannique n’a pas rétabli les blocages. Ils n’ont pas forcé un nouveau mandat de masque. Que s’est-il passé ensuite ? Les cas de COVID et les décès au Royaume-Uni ont chuté.

La question est donc : pourquoi les États-Unis ont-ils besoin de plus de confinements ? Pourquoi le masquage forcé ? Les masques ont une valeur médicale limitée, comme nous l’ont dit un jour les autorités. Ils blessent clairement les enfants. Ils nuisent évidemment à la société. Vous ne pouvez pas respirer quand vous en portez un. Pourtant, l’administration Biden exige désormais des masques. Le chirurgien général a même exigé que les personnes vaccinées portent des masques à l’extérieur :

MSNBC DR. VIVEK MURTHY, CHIRURGIEN GÉNÉRAL : S’il vous arrive d’avoir beaucoup d’interactions avec des personnes non vaccinées, disons que vous êtes un parent comme moi qui a de jeunes enfants à la maison qui ne sont pas vaccinés, c’est une circonstance où nous sommes très prudent et porter ce masque même si vous êtes complètement vacciné, le porter à l’extérieur, lorsque vous êtes dans des lieux publics intérieurs, est une étape supplémentaire pour protéger ceux qui sont à la maison.

Nous n’allons même pas vous répéter pour la troisième à droite consécutive les données réelles sur la question du COVID et des jeunes. Vos jeunes enfants risquent-ils de mourir du COVID ? Non, sauf s’ils ont une maladie préexistante profondément dangereuse comme la leucémie. Dans ce cas, méfiez-vous. Sinon, ils iront bien. C’est ce que disent les chiffres.

Et pourtant, il y a le Surgeon General, quoi que ce soit, qui vous dit de porter un masque à l’extérieur avec vos enfants.

C’est fou. Disons-le à voix haute. Même les gens qui appliquent les règles, exigent que vous changiez de vie, que vous mettiez votre vie en veilleuse, ne croient pas vraiment aux règles qu’ils vous imposent. Nancy Pelosi vient d’appeler à l’arrestation de toute personne qui ne porte pas de masque au Capitole, mais elle a juste demandé à enlever les masques pour porter une photo.

PELOSI : Pouvons-nous enlever nos masques juste pour la photo ? Cela serait-il autorisé ? (tous les masques se retirent)

Oh, alors quand les masques ne vous conviennent pas, vous pouvez les retirer. Comme lorsque vous voyagez dans un avion privé pour Washington ou lorsque vous voulez une photo qui montre votre visage. Mais quiconque les enlève est arrêté. Et ils doublent et triplent.

Les démocrates du Congrès réclament désormais un mandat de vaccination au Congrès. Cela signifie que tout le monde dans le bâtiment – ​​membres et membres du personnel – serait tenu de se faire vacciner. Le CDC nous a dit aujourd’hui qu’il ne fonctionnait apparemment pas très bien, et d’ailleurs, dont les effets à long terme ne peuvent pas être connus. Mais ils vous disent qu’ils doivent l’obtenir. Vous devez l’obtenir. Vos enfants doivent l’obtenir pour retourner à l’école.

La question est vraiment : combien de temps les Américains vont-ils supporter cela ? Que se passe-t-il lorsque de grands groupes de personnes commencent à résister à ces mandats, comme ils le feront inévitablement, parce qu’ils sont trop déraisonnables, trop irrationnels et non enracinés dans la science ? Ils nous poussent vers quelque chose d’horrible. C’est peut-être le but de menacer d’arrêter les personnes qui ne porteront pas de masques au Capitole. Une fois qu’ils auront fait cela, que feront-ils ensuite, appeler la Garde nationale ?

Ce serait bien avec les médias, apparemment. Les journalistes font tout ce qu’ils peuvent pour vous convaincre que des mesures d’urgence sont nécessaires – les droits civils devraient être suspendus, dans le cas de COVID. Ils mentent même pour faire valoir ce point. À Kansas City, par exemple, la filiale de NBC KSHB a publié cette semaine un reportage inquiétant.

“Le Children’s Mercy Hospital fonctionne à pleine capacité, non seulement à cause des cas de COVID-19 parmi les jeunes qui ne sont pas éligibles pour être vaccinés, mais aussi en raison de la fin des politiques de masques.” C’était un rapport.

Oh, vraiment ? Lorsque vous vous débarrassez des politiques de masques et que vous ne faites pas vacciner les enfants de 3 ans, vos hôpitaux se remplissent et des millions de personnes meurent. Les unités de soins intensifs sont à nouveau inondées – tout cela à cause des enfants et des personnes qui ne portent pas leurs masques parce qu’ils croient en QAnon ou qu’ils sont racistes. C’est ce qu’ils vous disent. Et pas seulement à Kansas City, partout. Mais est-ce vrai ? Dans ce cas, ce n’est pas le cas. Le Children’s Mercy Hospital a déclaré qu’il n’avait aucune idée de ce dont parlaient les médias locaux.

“Nous continuons d’être en mesure de répondre aux besoins de nos patients nécessitant une hospitalisation”, a écrit Children’s Mercy dans un communiqué. « L’augmentation du nombre d’enfants que nous traitons en tant que patients hospitalisés est principalement due à des maladies respiratoires » – celles qui ne sont pas liées au COVID.

Autrement dit, non, à Kansas City, les hôpitaux ne sont pas inondés de croyants QAnon qui refusent de porter leurs masques. Ils ont menti à ce sujet. Pourquoi mentiraient-ils à ce sujet ? De quoi s’agit-il ? Au moment même où nous avons découvert qu’ils nous avaient dit quelque chose qui n’était pas vrai à propos du CDC, ils redoublent d’efforts pour vous faire croire que ce que nous savons tous est faux.

C’est ce qu’une “experte en vaccins” de l’Université du Maryland – Kathleen Nuezil – a expliqué. Voici ce qu’elle vient de dire au Washington Post.

“Nous devons vraiment nous orienter vers un objectif de prévention des maladies graves, des invalidités et des conséquences médicales, et ne pas nous soucier de chaque virus détecté dans le nez de quelqu’un”, a déclaré Neuzil. “C’est difficile à faire, mais je pense que nous devons nous sentir à l’aise avec le coronavirus qui ne disparaît pas.”

“Nous devons nous sentir à l’aise avec le fait que le coronavirus ne disparaisse pas.” Qu’est-ce que cela signifie exactement?

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 29 juillet 2021 de “Tucker Carlson Tonight”.