Tucker Carlson : les difficultés de la chaîne d’approvisionnement pourraient être une mauvaise nouvelle pour les démocrates

En janvier 2000, Bill Clinton a prononcé son dernier discours sur l’état de l’Union devant le Congrès. Clinton a utilisé ce discours pour pousser à la suppression des barrières commerciales contre le gouvernement chinois. Voici l’argument qu’il a avancé : en permettant à la Chine d’entrer dans l’Organisation mondiale du commerce, Clinton a promis à l’Amérique cette nuit-là, « ouvrirait les marchés de la Chine aux États-Unis » et « ferait clairement avancer la cause de la paix en Asie et promouvoir la cause du changement en Chine ».

Au cours de sa dernière année au pouvoir, Clinton a fait de l’expansion de l’économie chinoise l’une de ses priorités les plus urgentes. Pour ce faire, il a nommé un lobbyiste du nom de Steve Ricchetti et lui a confié la responsabilité du projet. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, la Chine est membre de l’Organisation mondiale du commerce depuis 20 ans. Steve Ricchetti s’est encore élevé dans la politique démocrate. Il est maintenant l’un des principaux collaborateurs de Joe Biden à la Maison Blanche.

Quant à la Chine, elle a bien changé comme Bill Clinton l’avait promis. La Chine est désormais le pays le plus riche du monde. Son État policier est bien plus autoritaire qu’il ne l’était sous le président Mao. La Chine est une menace beaucoup plus grande pour les États-Unis et pour ses voisins. Nous sommes aussi loin de la paix en Asie que depuis 1945.

Le secteur manufacturier américain, quant à lui, a bel et bien disparu. Il s’est évaporé, ainsi que des millions d’emplois pour la classe moyenne. La plupart des objets que vous achetez maintenant sont fabriqués en Chine.

Peut-être avez-vous déjà vu les images de files de cargos s’éparpillant dans le Pacifique essayant d’entrer dans les ports américains pour décharger leurs conteneurs. Vous entendrez la scène décrite comme faisant partie de ce qu’on appelle la chaîne d’approvisionnement mondiale, mais cela sous-estime intentionnellement ce qu’elle est réellement. Ce que vous regardez, ce sont les lignes d’approvisionnement de l’Amérique. À ce stade, où effectivement un avant-poste totalement dépendant d’un quartier général lointain pour les choses dont nous avons besoin pour vivre. Voici à quoi cela ressemble :

JOURNALISTE : Pourquoi tant d’étagères vides ? Les ports américains sont sauvegardés.

JOURNALISTE : Jetez un œil à ceci. Des cargos assis dans la mer attendent de rentrer au port. Cela pousse les grands détaillants américains comme Walmart, Home Depot et Costco à affréter des cargos privés dans l’urgence de remplir les étagères pour la période des fêtes. Sur les routes, il y a pénurie de camionneurs

JOURNALISTE : La Maison Blanche dit qu’elle s’attaque aux problèmes alimentés par COVID 19, une pénurie de main-d’œuvre et une demande accrue.

Soudain, pour la première fois depuis des générations, les Américains ont du mal à acheter des produits de première nécessité, les choses dont ils ont besoin. Un nouveau sondage de Rasmussen a révélé que 62% des Américains ont déclaré avoir des pénuries dans les magasins où ils vivent. Les choses qu’ils peuvent acheter sont soudainement beaucoup plus chères.

JOURNALISTE : Le département du Travail a rapporté mercredi que les viandes, la volaille, le poisson et les œufs ont augmenté de 10,5% depuis septembre 2020, mais ce n’est pas seulement la flambée des prix des aliments, l’indice des prix à la consommation montre que les prix globaux sont en hausse de 5,4% par rapport à il y a un an. Plus de douleur à la pompe Le prix national de l’essence a augmenté d’un dollar depuis l’année dernière, AAA montrant le prix moyen par gallon, passant de 2,18 $ en 2020 à 3,29 $ cette année. La Social Security Administration affirme que l’inflation est la raison pour laquelle près de 70 millions d’Américains recevant des prestations de sécurité sociale verront une augmentation de près de six pour cent des paiements l’année prochaine, la plus forte augmentation en quatre décennies.

Il n’y a aucun signe que fondamentalement tout cela va s’améliorer de sitôt. En effet, mercredi, l’administration a reconnu que vos factures de chauffage sont susceptibles de bondir de plus de 50 % cet hiver. C’est le genre de choses que les gens remarquent réellement. Ça fait mal quand on s’appauvrit et que beaucoup de gens s’appauvrissent.

Mais étrangement, l’administration a refusé de le reconnaître. Si quoi que ce soit, ils le célèbrent. Hier soir, un professeur de Harvard appelé Jason Furman, qui était étroitement lié à la Maison Blanche de Biden, a envoyé ce tweet : « La plupart des problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés, l’inflation, les chaînes d’approvisionnement, et cetera, sont des problèmes de grande classe. Je n’en aurais pas eu si le taux de chômage était encore de 10 %.

En d’autres termes, vous devriez être ravi d’avoir moins d’argent. Cela signifie que nous gagnons. Ron Klain, qui est le chef de cabinet de Joe Biden à la Maison Blanche, a rapidement approuvé ce tweet. Et c’est illusoire, ou c’est peut-être intentionnel, vous prétendez que vos échecs sont des victoires, et certaines personnes vous croiront sans doute. Cela semble fonctionner en Afghanistan. Peut-être que ça marchera ici. Cela pourrait être leur pensée.

Mais cela ne fonctionnera pas ici, car l’économie nationale n’est pas comme la politique étrangère. Les gens remarquent quand leur propre vie change, quand vous ne pouvez pas acheter de cadeaux de Noël pour vos enfants ou réussir à garder votre maison au chaud en janvier. Ce ne sont pas des problèmes symboliques. Ce sont des baisses mesurables du niveau de vie de votre famille, et elles ont des conséquences.

Si le déclin économique se poursuit, et il semble probable qu’il se poursuive. Vous verrez une profonde réinitialisation politique dans ce pays. Et voici pourquoi : la seule raison pour laquelle les Américains ont supporté les ordures sans fin éveillées que la gauche s’avère au gallon, c’est parce qu’ils peuvent se permettre de les supporter. Pendant des générations, cela a été un pays très riche, et la richesse couvre une multitude de péchés. Les gens toléreront beaucoup de choses avec lesquelles ils ne sont pas d’accord, tant que le gaz est bon marché en Amazonie, les livraisons continuent d’arriver.

Mais lorsqu’une société s’appauvrit, les attitudes des gens changent et elles changent rapidement. D’une part, ils deviennent beaucoup moins patients lorsqu’ils sont maltraités. Tu me vires juste avant Noël parce que je ne veux pas tirer ton coup ? Non, je résiste à ça. Vous me dites que mon fils ne peut pas trouver de travail parce qu’il n’a pas la bonne couleur de peau ? Non, c’est faux, et je vais me battre, etc. etc.

La politique sera très différente dans un pays aux pénuries permanentes. Et cela peut être une mauvaise surprise pour le Parti démocrate. Tout le programme de la gauche progressiste est construit sur la présomption d’une richesse infinie et illimitée. Bien sûr, nous pouvons nous le permettre. Étaient riches. Des gens comme Nancy Pelosi, Sandy Cortez et Rashida Talib le croient vraiment, et ils le croient comme une question de foi. Ils parlent d’économie, mais ils n’ont aucune idée de la façon dont fonctionne l’économie réelle. Ils ne savent rien de la grande machine à affluence américaine. Ils n’ont jamais vraiment eu de travail.

La seule chose qu’ils savent avec certitude, c’est que toute bonne chose doit être gratuite. Cela doit être. Mais ce n’est pas ainsi que fonctionne la vie. Certainement pas dans les pays qui ne détiennent pas la monnaie de réserve mondiale. Il y a une raison pour laquelle ils n’ont pas d’heure du conte de drag queen au Mexique. Les habitants de Michoacan s’inquiètent des prix des tortillas et des fusillades des cartels. Ils n’ont pas le temps pour ce genre de bêtises.

Nous sommes sur le point de ressembler beaucoup plus au Mexique. Il s’avère que notre économie était beaucoup plus fragile que nous ne le pensions. Et si nous l’avions su plus tôt, nous n’aurions peut-être pas élu un analphabète économique comme Joe Biden comme président. Voici Joe Biden expliquant aux présentateurs de CNN que l’impression de milliers de milliards de nouveaux dollars pour des programmes sociaux gouvernementaux inutiles réduira l’inflation :

DON LEMON : Cela injecte tout cet argent dans l’économie, cela ne pourrait-il pas ajouter à…

JOE BIDEN: Non, écoutez, voici le marché. Moody’s aujourd’hui – une entreprise de Wall Street, pas un groupe de réflexion libéral, a dit que si nous passons les deux autres choses, j’essaie de faire. Nous réduirons en fait l’inflation, réduirons l’inflation, réduirons l’inflation parce que vous offrirez de bonnes opportunités et de bons emplois à des personnes qui vont en fait réinvestir cet argent dans toutes les choses dont nous parlons.

C’était en juin dernier lorsqu’il est monté sur scène, a regardé droit dans la caméra et nous a dit que lorsque vous gagnez plus d’argent, lorsque vous imprimez plus de dollars américains, la valeur des dollars américains augmente. Et puis vous regardez les présentateurs de CNN hocher la tête comme du bétail, cela avait du sens pour eux.

Mais bien sûr, c’est ridicule. C’est à peu près toutes les personnes sensées l’ont reconnu depuis que l’inflation augmente parce que le gouvernement a dévalué le dollar américain en faisant trop de dollars américains. Ils sont comme du sable, maintenant. Ils ne valent pas grand chose.

Mais encore, la Maison Blanche ne semble pas concernée. Pete Buttigieg est en congé de son travail depuis août après avoir adopté un enfant – un congé de paternité comme ils l’appellent, essayant de comprendre comment allaiter. Aucun mot sur la façon dont cela s’est passé. Mais maintenant, il est de retour en tant que secrétaire aux transports, et il est profondément amusé, dit-il, de voir que des dizaines de porte-conteneurs ne peuvent pas entrer dans ce pays.

BRIANNA KEILAR : Alors que nous examinons les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, à quel point ils vont devenir mauvais pour les Américains, et je parle spécifiquement, vous savez, avant les vacances de décembre, où les gens comptent sur l’obtention de marchandises, sur recevoir des cadeaux ?

BUTTIGIEG : Eh bien, ils sont — je pense qu’il y a toujours eu deux sortes d’acheteurs de Noël. Il y a ceux qui ont terminé toutes leurs listes avant Halloween et puis il y a des gens comme moi qui se présentent au centre commercial la veille de Noël. Si vous êtes dans ce dernier seau, il y aura évidemment plus de défis.

Une sorte d’histoire drôle de petit papa idiot, j’attends la dernière minute pour magasiner pour Noël. Ce n’est pas le but Pete Buttigieg. Le fait est que vous êtes le secrétaire aux transports et que notre réseau de transport est brisé et que les gens ne peuvent pas obtenir de cadeaux de Noël pour leurs enfants ou de la nourriture qu’ils veulent manger ou des choses qu’ils aimeraient acheter. Nos étagères sont vides. Est-ce un problème? Non, c’est plutôt amusant.

La vérité la plus profonde est que les gens peuvent obtenir des biens de consommation parce que nous sommes trop dépendants de la Chine parce que nos dirigeants ont externalisé toute notre production dans un pays étranger, et maintenant ils en plaisantent et ils veulent vous faire croire que c’est une bonne chose. Et parce qu’ils veulent tellement que vous croyiez que c’est une bonne chose, leurs alliés dans les médias répètent ce message textuellement.

DON LEMON : J’ai donc parlé à Kai Ryssdal hier soir qui m’a expliqué la chaîne d’approvisionnement, oui, c’est terrible. Les gens veulent récupérer leurs affaires, mais c’est aussi un indicateur que l’économie se porte bien. Les gens veulent acheter des choses et que c’est sauvegardé. Alors regardons la partie qui, hé, les gens formidables de l’économie peuvent à nouveau acheter des choses. Ils sont dehors. Ils veulent acheter du gaz. C’est, tu sais, OK, très bien.

CHRIS CUOMO : Je pense que c’est un petit tour.

DON LEMON : Eh bien, si. C’est tourner. J’essaie juste de faire en sorte que les gens se sentent bien.

Nous ne plaidons pas en faveur de titres de compétence ou d’expertise. Ce n’est pas parce que quelqu’un enseigne à Harvard qu’il est sage ou même intelligent. Mais lorsque vous ouvrez votre segment sur l’économie en disant : « J’ai parlé à un animateur de radio publique qui fait une émission avec le mot économie dans le titre, et voici ce que j’ai appris », vous n’essayez pas très fort. Surtout quand sa conclusion est que l’inflation est une mesure de notre succès. Soyez reconnaissant de ne plus pouvoir vous permettre de manger de la viande, vous faites votre part pour le changement climatique. Les choses que vous allez changer si cela continue, vous pouvez le croire.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 14 octobre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».