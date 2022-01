Tucker Carlson : les discours de Biden révèlent ce qu’il pense des Américains

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’heure du cours d’éducation civique, la version abrégée. Voici comment fonctionnent les démocraties : dans une démocratie, les électeurs concluent un accord très simple avec un gouvernement qui les gouverne. Voici ce que c’est : les politiciens font de leur mieux pour améliorer votre vie. En échange, vous votez pour eux. C’est un arrangement volontaire. Cela fonctionne plutôt bien. Depuis 250 ans, c’est comme ça que ça marche ici aux États-Unis.

Mais du coup, plus maintenant. Pendant toute sa première année au pouvoir, Joe Biden n’a pratiquement rien fait pour améliorer la vie réelle des citoyens américains. Et il ne l’a pas fait parce qu’il n’a même pas vraiment essayé. Rendre les électeurs heureux n’est pas une caractéristique du programme d’équité. La punition est l’objectif du programme d’équité, infligeant de la douleur aux bonnes personnes, rendant une justice brutale, accordant des réparations sous d’autres noms.

Dans ses discours, vous pouvez voir clairement ce que Joe Biden pense de l’Amérique. Il est profondément déçu par le pays, et il est ennuyé par les gens qui vivent ici. Biden ne cajole pas les électeurs. Il les harangue et les réprimande. Il les fréquente et prononce des menaces. Vous causez la pandémie de corona. Tu es stupide et égoïste. Pas de hot-dogs du 4 juillet jusqu’à ce que vous obéissiez.

‘THE VIEW’S’ SUNNY HOSTIN S’ÉTEINT SUR BIDEN, DES DÉMOCRATES MODÉRÉS POUR N’A PAS ENCORE ADOPTÉ LA LÉGISLATION FÉDÉRALE DE VOTE

Donc, pour un président américain, c’est une toute nouvelle façon de gouverner. Et vous devez vous demander combien de temps cela peut continuer. Comment exactement les démocrates vont-ils conserver le pouvoir lors des prochaines élections de mi-mandat ? Si vous y réfléchissez, il n’y a qu’une seule façon de le faire. Ils doivent créer une nouvelle forme de gouvernement, une qui maintient les titulaires au pouvoir pour toujours, peu importe ce qu’ils font, peu importe à quel point ils peuvent être incompétents et destructeurs.

Joe Biden a parlé de la législation sur le vote des démocrates en Géorgie.

Une façon d’y parvenir est de diluer le pouvoir politique des citoyens. Et c’est pourquoi les démocrates de New York autorisent ici près d’un million de ressortissants étrangers à voter illégalement aux élections locales. C’est pourquoi Gavin Newsom a annoncé que la Californie allait désormais offrir des soins de santé illimités aux étrangers illégaux, afin qu’ils soient plus nombreux. C’est le but. Et c’est pourquoi les démocrates font pression pour ce qu’ils décrivent comme un projet de loi transformateur sur les droits de vote. C’est leur principale priorité législative. C’est la principale chose dont ils se soucient.

Joe Biden a prononcé un discours à ce sujet cet après-midi en Géorgie. L’événement n’a pas bien commencé, comme il l’a fait auparavant, Biden a qualifié son colistier de président des États-Unis. Si seulement.

BIDEN DIT QUE CEUX QUI S’OPPOSENT AU PROJET DE LOI SUR LES DROITS DE VOTE DÉMOCRATE SONT DU CTÉ DE JEFFERSON DAVIS

Puis, comme il le fait presque toujours lors des apparitions publiques ces jours-ci, Joe Biden s’est fâché.

JOE BIDEN : Il est également temps d’adopter la loi sur l’avancement des droits de vote de John Lewis. J’ai eu ces conversations tranquilles avec des membres du Congrès au cours des deux derniers mois. J’en ai marre d’être tranquille.

Alors, qu’est-ce que c’est, la loi sur les droits civils de John Lewis dont le vieux grincheux Joe Biden est fatigué de se taire? Eh bien, au fond, le projet de loi donnerait au gouvernement fédéral le pouvoir de contrôler la conduite des élections dans tout le pays. Le projet de loi oblige les États à obtenir une autorisation préalable du gouvernement fédéral avant de pouvoir définir les règles de leurs propres élections.

Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela signifie, entre autres, que les États n’auraient plus le pouvoir d’exiger l’identification des électeurs ou l’inscription aux bureaux de vote. Les États perdraient également le pouvoir de choisir les emplacements des bureaux de vote, ainsi que la capacité de tracer les limites de leurs propres districts du Congrès. Oh, c’est de ça qu’il s’agit.

Avant de faire pratiquement quoi que ce soit lié à la démocratie, les États devraient suivre une formule écrite par les démocrates qui, inutile de le dire, se concentre principalement sur la race. Pourquoi? Eh bien, l’idée est simple. L’idée est que ce pays est trop raciste pour permettre aux États de gérer leurs propres affaires. Nancy Pelosi doit les diriger. Seulement, elle n’est pas assez raciste pour organiser des élections.

Tout dans cette affirmation est absurde. Si l’Amérique est si raciste, alors pourquoi des dizaines de milliers d’Haïtiens sont-ils coincés de l’autre côté de notre frontière cette année ? C’est bien d’entendre quelqu’un répondre à cette question ou même la poser, mais l’idée elle-même est totalement inconstitutionnelle. Nous le savons parce que la Cour suprême a été assez claire à ce sujet il y a près de 10 ans, en 2013. Ce n’est pas autorisé. Cela n’a jamais été autorisé. Et en fait, une population saine d’esprit connue ne le permettrait jamais. Pas volontairement en tout cas.

BIDEN LIE LES RÉPUBLIQUES AU SÉGRÉGATIONNISTE GEORGE WALLACE, QUE LE PRÉSIDENT LUI-MÊME A LOUÉ

Pourquoi laisseriez-vous les politiciens en place truquer le jeu en leur faveur ? Nous ne le permettrions pas. Il faudrait que tu sois intimidé là-dedans. Comment seriez-vous harcelé ? Vous connaissez la réponse. Le moyen le plus rapide d’intimider les Américains, autre que de les effrayer avec des virus, est de les traiter de racistes. Alors, bien sûr, c’est précisément ce que le Parti démocrate fait en ce moment. Ils nous disent que le mouvement des droits civiques n’a jamais eu lieu. C’est toujours en 1951 à Birmingham, et toi, mon ami, tu es Bull Connor. Tais-toi et obéis au raciste.

Joe Biden n’a jamais été très subtil, alors aujourd’hui, il vient de le dire.

JOE BIDEN : Voulez-vous être du côté de John Lewis ou de Bull Connor ? Voulez-vous être du côté d’Abraham Lincoln ou de Jefferson Davis ? C’est le moment de décider de défendre nos élections, de défendre notre démocratie.

Taureau Connor ? Tout le monde de moins de 70 ans pense footballeur, c’est qui ? Mais Jefferson Davis, vraiment ? Donc, si vous vous opposez à une prise de pouvoir inconstitutionnelle par des politiciens corrompus dans leurs années 80, vous êtes le chef d’une confédération. Vous êtes un combattant étranger. C’est ce qu’il a dit. C’est à quel point il est important de maintenir le Parti démocrate au pouvoir pour toujours, et c’est pourquoi nous devons changer la façon dont le Sénat vote. Ainsi, nous ne perdrons plus jamais une élection.

Voici Joe Biden aujourd’hui :

JOE BIDEN : Nous devons trouver un moyen de faire passer le débat sur le projet de loi sur les droits de vote et de voter. Que la majorité l’emporte. Et si cet amendement même est bloqué, nous n’avons pas d’autre choix que de changer les règles du Sénat, y compris de nous débarrasser de l’obstruction systématique pour cela.

Ouais, se débarrasser de l’obstruction systématique. On peut continuer à ce sujet, l’avoir entendu, vous le savez probablement, mais il convient de rappeler que le parti du Parti démocrate Joe Biden a invoqué l’obstruction plus de 300 fois récemment. Oh, pas pendant le mouvement des droits civiques. C’était en 2020. Apparemment, ils se sont rangés du côté de Bull Connor à chaque fois.

GOV. BRIAN KEMP DIT QUE BIDEN ET HARRIS RENDENT LA GÉORGIE « GROUND ZERO » POUR UNE « ATTAQUE À L’INTÉGRITÉ ÉLECTORALE »

Alors qu’est-ce qui est différent ? Eh bien, la menace de la terreur blanche, bien sûr. Se débarrasser des lois sur l’identification des électeurs est une question de sécurité nationale, a expliqué Biden. Tenez-vous sur le chemin et vous pourriez être un terroriste. Encore une fois, le président :

JOE BIDEN : Je ne céderai pas, je ne flancherai pas, je défendrai le droit de voter notre démocratie contre tous les ennemis, étrangers et, oui, nationaux.

Ennemis dans notre propre pays, nous les tuerons. C’est assez amusant de voir Joe Biden appeler d’autres extrémistes. Le message : donne-moi un pouvoir total sur ta vie, sinon je sais que tu es un radical dangereux. C’est assez drôle, mais ce n’est pas drôle non plus.

Quelques heures seulement avant l’intervention de Joe Biden, le ministère de la Justice a annoncé la formation d’une nouvelle unité nationale de lutte contre le terrorisme. C’est pour quoi? Eh bien, vous pouvez lire à ce sujet sur le site Web. Il est conçu pour traquer et punir quiconque s’oppose au gouvernement fédéral ou est autrement « anti-autorité ». Anti-autorité ? Qui c’est? Eh bien, à peu près à ce stade, toutes les personnes réfléchies qui ne sont pas directement sur la masse salariale fédérale. Ça veut dire toi.

Cela signifie que nous avons tous reçu le message ? Si vous pensez que les électeurs devraient montrer une pièce d’identité aux bureaux de vote, vous pourriez avoir des nouvelles du FBI parce que vous êtes une menace. Par contre, les papiers oratoires, il faut savoir que vos papiers COVID sont toujours obligatoires, et de plus en plus car les cartes vax ne sont pas du tout comme les permis de conduire dans les bureaux de vote, elles ne sont pas racistes. Les cartes Vax sont sacrées et essentielles.

En fait, à Washington, DC, le maire, Muriel Bowser, vient d’annoncer que vous n’êtes plus autorisé à sortir sans vos papiers. Voici la citation : « À partir de samedi, nous aurons besoin de ces trois choses avant de partir : Preuve de vaccination (12 ans), Preuve de vaccination et photo d’identité (18 ans), et un masque. Sinon, vous devez rester dans votre maison , parce que nous possédons votre corps. C’est Muriel Bowser, qui, soit dit en passant, n’est pas une extrémiste dangereuse. Elle ne peut pas l’être, parce qu’elle est fidèle au régime.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson dans l’édition du 11 janvier 2022 de « Tucker Carlson Tonight ».