Tucker Carlson : les médias grand public ne résisteront jamais à la censure de Big Tech

À l’automne 1998, Susan Wojcicki venait d’avoir 30 ans et travaillait au service marketing d’une grande entreprise de la Bay Area. Wojcicki n’a pas été un échec. Elle avait un diplôme universitaire et un travail. D’un autre côté, il est difficile d’imaginer que quiconque l’a connue à l’époque ait pensé qu’elle deviendrait un jour riche et puissante. Mais les choses changent vite.

Dans l’une de ces incroyables aubaines de bonne fortune, ces grands films sur Wojcicki ont loué son garage aux deux gars qui ont fondé Google. Et voilà. Vingt-trois ans plus tard, elle vaut plus d’un demi-milliard de dollars et dirige YouTube, la plus grande plateforme numérique au monde.

Nous vous disons ceci pour ne pas attaquer l’histoire de la vie de Susan Wojcicki, la bonne chance est une bonne chose, mais simplement pour vous rappeler que beaucoup de personnes maintenant en charge de votre vie n’ont aucune qualification pertinente pour justifier le pouvoir qu’elles détiennent maintenant. Ils sont tombés dedans, comme les gens.

Ce qui est exaspérant, c’est qu’ils ne l’admettent pas. Ils prétendent que le contrôle qu’ils exercent fait partie de l’ordre naturel des choses, qu’ils le méritent, qu’ils sont Dieu. La plupart d’entre eux oublient qu’il n’y a pas si longtemps, ils travaillaient au service marketing. Susan Wojcicki a annoncé qu’elle prévoyait de censurer toute information sur COVID qu’elle n’aime pas, même si cette information a été publiée par des médecins qui traitent COVID.

SUSAN WOJCICKI : Mais nous parlons également de supprimer les informations qui sont problématiques, bien sûr, tout ce qui n’est pas médicalement fondé aux personnes qui disent comme prendre de la vitamine C, vous savez, prendre du curcuma, comme ces oraux vous guériront. Ce sont des exemples de choses qui constitueraient une violation de notre politique. Tout ce qui irait à l’encontre des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé serait une violation de notre politique. Et donc supprimer est une autre partie très importante de notre politique.

CNN BRIAN STELTER: Donc, vous ne mettez pas seulement la vérité à côté du mensonge, vous supprimez le mensonge. C’est une approche assez agressive.

Où apprennent-ils à monter en ton sur la dernière syllabe ? Mais oui, comme l’eunuque vient de vous le dire, c’est une approche assez agressive, c’est sûr. Pour reformuler : Susan Wojcicki n’a aucune formation médicale. Elle n’est pas médecin. Elle n’est pas chercheuse. Elle n’est pas vraiment une épidémiologiste éminente. En fait, la principale contribution de Susan Wojcicki à la science est de dessiner les gribouillis qui apparaissent sur la page d’accueil de Google. C’est vrai, elle vient du service marketing.

Dans aucun pays sain d’esprit, Susan Wojcicki ne serait chargée de déterminer ce qui constitue une désinformation médicale problématique. Et certainement, dans aucun pays sain d’esprit, elle ne serait autorisée à faire taire les médecins qui traitent le virus.

Mais en raison de la façon dont notre système est structuré, Wojcicki est certainement autorisée à le faire, et elle l’est donc. Cette semaine, le sénateur Rand Paul du Kentucky, qui, soit dit en passant, est un vrai médecin, et pas seulement un gars qui a loué son garage à Larry Page dans les années 90, a tenté de faire valoir un point évident. Et c’est ça : les masques que vous achetez à l’aéroport afin de vous conformer à la loi fédérale ne vous empêcheront pas d’attraper le COVID.

Rand Paul ne faisait pas que deviner cela, la science est très claire, aucune personne honnête ne le niera. Mais Susan Wojcicki pense que vous ne devriez pas le savoir car cela vous rendra plus difficile à contrôler. Elle a donc retiré la vidéo de Rand Paul de YouTube. Voici une partie de ce qu’elle a essayé de censurer.

RAND PAUL: La plupart des masques que vous obtenez en vente libre ne fonctionnent pas, ils n’empêchent pas l’infection, affirmant que les masques en tissu fonctionnent lorsqu’ils ne risquent pas réellement la vie, car quelqu’un peut choisir de s’occuper d’un être cher avec COVID pendant ne portant qu’un masque en tissu.

Oh, la désinformation si controversée, vous ne pouvez pas dire ça. Mais attendez, avant de repeindre les slogans sur le côté de la grange, à peu près tout le monde disait ça. “Le masque typique que vous achetez en pharmacie n’est pas vraiment efficace pour empêcher le virus d’entrer, qui est suffisamment petit pour traverser le matériel.” D’où ça vient ? C’est à partir d’un e-mail que Tony Fauci a envoyé l’année dernière. En fait, la semaine dernière, l’ancien conseiller COVID de Joe Biden a dit exactement la même chose.

DR. MICHAEL OSTERHOLM : Nous savons aujourd’hui que bon nombre des débarbouillettes que les gens portent ne sont pas très efficaces pour réduire les mouvements de virus à l’intérieur ou à l’extérieur. Soit vous expirez, soit vous inspirez. Et en fait, si vous êtes dans le haut Midwest en ce moment, toute personne qui porte sa débarbouillette peut vous dire qu’elle peut sentir toute la fumée que nous recevons encore. .

Si vous pouviez sentir la fumée, vous pouvez attraper COVID. J’ai compris. Le fait est qu’il n’y avait rien de bizarre ou d’inexact dans la vidéo de Rand Paul sur les masques. C’était vrai. Les personnes qui savent de quoi elles parlent sont d’accord avec cela, y compris les personnes en charge de notre réponse COVID.

Mais il a été censuré de toute façon. Et le fait que YouTube l’ait censuré de toute façon est un scandale. C’est l’un des nombreux scandales qui se déroulent actuellement dans notre pays.

Maintenant, on pourrait penser que les médias pourraient être sur cette histoire. Vous imaginez que les gens qui gagnent leur vie sur le Premier Amendement le défendraient et mèneraient la charge contre la censure. Mais non, juste le contraire en cette période déroutante. Ces gens encouragent la censure. Ils sont là en public, suppliant les entreprises technologiques de supprimer les nouvelles et les informations pour s’assurer que le public ne les voit jamais. Faire cela les fait se sentir puissants et protège leur monopole. Alors maintenant, ils attaquent Rand Paul.

Nous avons continué encore et encore, vous n’êtes pas choqué de voir ce genre de chose si souvent, vous ne pouvez plus être choqué par cela. Mais un peu de recul : il y a trois ans, c’était un pays libre. Maintenant, on a l’impression que tout ce que nous entendons a été écrit par un comité du ministère de la propagande du centre-ville.

Quel est l’effet à long terme ? Bientôt, personne ne croira plus jamais rien. Et cela ne devrait pas vous choquer car la censure est toujours contre-productive. Cela ne fonctionne pas. Les gens savent qu’on leur ment, alors ils s’en désintéressent.

Le déploiement des vaccins, par exemple, plus tôt cette année a été si brutal, si soviétique, qu’il faut se demander combien de personnes il a fait fuir. Nous aurions certainement un taux de vaccination plus élevé s’ils nous traitaient simplement comme des adultes, mais ils ne le peuvent pas parce qu’ils ne pensent pas que nous sommes des adultes.

Évidemment, cela ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas avoir un pays autonome dans lequel les gens ne sont pas autorisés à lire ce qu’ils veulent, une presse libre n’est pas une option d’une démocratie. C’est le centre de la démocratie. Cela est évident. C’est écrit dans nos documents fondateurs. Cela a toujours été évident.

Ainsi, depuis des années, nous attendons que les grands médias traditionnels – NBC News, CNN, The New York Times – se réveillent et rappellent qu’ils doivent s’opposer à la censure. C’est leur devoir. C’est pourquoi ils existent. Donc, même si nous les critiquons, nous avons supposé qu’à un moment donné, ils s’en souviendront.

Mais non, cela n’arrivera pas. Soyons honnêtes, ils ne vont pas s’opposer à la censure. Ils en profitent. Alors, quelle est notre option ? Le reste d’entre nous qui vivons dans ce pays qui n’avons pas d’autre passeport, qui va rester ici.

Nous devons les remplacer. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Glenn Greenwald y travaille depuis un certain temps. Il a passé les deux derniers mois à rassembler un groupe de libres penseurs et à planifier le passage à une plate-forme vidéo alternative appelée Rumble. Chez Rumble, la liberté d’expression est l’essentiel. Ils n’ont pas de censure. Vous pouvez dire ce que vous voulez comme si vous viviez en Amérique. Alors naturellement, les totalitaires sont exaspérés par cette idée de remettre en cause leur hégémonie.

YouTube Susan Wojcicki du département marketing a retiré au moins une vidéo faisant la promotion de Rumble. Le journal de Jeff Bezos l’a attaqué. Cela signifie que le New York Times y sera bientôt, avec l’Atlantic et le Daily Beast et tout le reste de la garde prétorienne. Votre travail, ignorez-le. Vous savez que ce sont des menteurs. Ils défendent frénétiquement un système auquel plus personne ne croit.

S’il doit y avoir une renaissance du journalisme et que nous en avons désespérément besoin, elle ne sera pas dirigée par eux, mais par des gens comme Glenn Greenwald.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 12 août 2021 de “Tucker Carlson Tonight”.