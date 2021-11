Tucker Carlson : les médias n’enquêteront pas sur les motifs du massacre de Waukesha – voici pourquoi

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vendredi dernier, Kyle Rittenhouse a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui à Kenosha, dans le Wisconsin. Deux jours plus tard, un partisan nationaliste noir du BLM a conduit un SUV lors d’un défilé de Noël à Waukesha, dans le Wisconsin. C’était une tuerie.

Six personnes ont été tuées, dont trois grands-mères et un garçon de huit ans. Quarante-sept personnes ont été grièvement blessées, dont beaucoup d’enfants. Voici la description d’un témoin de la scène :

TÉMOIN : Nous étions assis, ma fille était assise à mes pieds et je me tenais au-dessus d’elle et ce que j’ai vu était un SUV rouge renversé un monsieur, je pense que c’était un monsieur en costume, et il était son corps a été piétiné par les roues avant et arrière.

La police dit que l’homme qui a fait cela est un criminel de carrière appelé Darrell Brooks. Ce soir, Brooks n’a pas expliqué publiquement pourquoi il a commis un meurtre de masse. Au lieu de cela, les médias et les autorités locales ont décidé de parler pour lui, et la principale chose qu’ils veulent que vous sachiez est que ces meurtres n’avaient absolument rien à voir avec le verdict de Kyle Rittenhouse deux jours auparavant. Rien du tout. Le timing n’est qu’une de ces coïncidences étonnantes.

« Il n’y a aucune preuve qu’il s’agisse d’un incident terroriste », a annoncé le chef de la police de Waukesha. Mais si tuer sans discernement des femmes et des enfants lors d’un défilé de Noël n’est pas du terrorisme, alors qu’est-ce que c’est exactement ?

Eh bien, c’est un accident de voiture. Voici comment l’équipe de presse interne de Twitter l’a décrit. « Cinq personnes sont mortes et plus de 40 blessées après que la voiture ait traversé le défilé. » Auto. C’est la faute du SUV rouge.

D’autres organes de presse avaient une autre explication à portée de main. Il s’avère qu’ils nous ont dit que Brooks fuyait un combat au couteau. Et l’implication, bien sûr, était qu’il a eu peur et a traversé le défilé par accident. Vous savez, comme vous. puis MSNBC est allé plus loin dans cette théorie et a suggéré que la police avait en quelque sorte poussé Darrell Brooks à conduire sur des gens en tirant sur lui.

JIM CAVANAUGH, ANCIEN ATF : Le rapport de NBC est qu’il était peut-être dans une bagarre au couteau ou un coup de couteau. J’ai connu des coups de couteau et je vous dis que ce sont des événements très sanglants. Les criminels ou les participants ont souvent du sang sur eux, même s’il provient d’une victime qu’ils ont poignardée. Ou ils peuvent se couper s’il s’agit d’un combat au couteau. Ils courent souvent avec le couteau sanglant. Donc, ce type était peut-être dans la voiture avec un couteau ensanglanté et du sang partout sur lui. Il a vu la barricade de la police sur le parcours du défilé et l’a franchie. L’officier a tiré et ensuite il allait faire tout ce qu’il, ou eux, pour s’enfuir quand il a renversé ces membres de la bande est juste un acte de meurtre de sang-froid.

Alors Brooks faisait tout ce qu’il pouvait pour échapper à la police si efficacement, c’est la faute du flic. Sauf que non, ce n’est pas ce qui s’est passé. Des témoins oculaires, de nombreux témoins oculaires ont décrit Brooks zigzaguant dans la rue en essayant de tuer autant d’innocents qu’il le pouvait. Ces meurtres étaient absolument intentionnels. Et non, Brooks n’était pas poursuivi par la police. C’est un mensonge. Tant pis pour cette théorie.

La question reste donc de savoir pourquoi Darrell Brooks a commis un meurtre de masse à Waukesha ? Les médias ne semblent pas intéressés à le découvrir, même pas un tout petit peu. Ils ont donc décidé d’ignorer complètement l’histoire. Et ils sont.

Les assignations à comparaître adressées à Roger Stone par un faux comité du Congrès sont apparemment plus importantes que six décès. A l’image du procès de Ghislaine Maxwell, en ce qui concerne les médias nationaux, cela ne se passe tout simplement pas.

Plus on en apprend sur Darrell Brooks, plus il est facile de comprendre pourquoi les médias ne veulent pas parler de lui. Les flux de médias sociaux de Brooks regorgent de propagande raciste et nationaliste noire. Dans l’une de ses chansons de rap, il inclut des répliques de Malcolm X justifiant la haine raciale contre les Blancs. Il a posté une photo d’un bol de fruits arrangé pour afficher les lettres BLM avec un poing levé. Et non sans importance, Brooks a également critiqué le verdict du jury dans l’affaire Kyle Rittenhouse.

WAUKESHA, WI – 22 NOVEMBRE : les gens tiennent des bougies et s’embrassent lors d’une veillée à Cutler Park le 22 novembre 2021 à Waukesha, Wisconsin. Cinq personnes ont été tuées et plusieurs blessées après que Darrell Brooks, Jr. a conduit un SUV sur un itinéraire de défilé de vacances le 21 novembre. La veillée a lieu à Cutler Park, près de la scène du crime, pour honorer les victimes. (Photo de Jim Vondruska/.)

Sur Facebook, l’activiste One BLM était heureux de relier les points ici. Il décrit le meurtre de masse de Brooks, comme des représailles pour la surveillance de l’acquittement de Rittenhouse.

L’ACTIVISTE DE BLM VAUM MAYES : Ils ont quelqu’un en garde à vue. Nous devrons peut-être attendre et voir ce qu’ils disent, pourquoi cela s’est produit. Il semble qu’il soit possible que la révolution ait commencé dans le Wisconsin. Tout a commencé avec ce défilé de Noël. … La première personne qui m’a contacté a dit que cela avait à voir avec le verdict.

Cela a à voir avec le verdict. C’est la conclusion évidente. Est-ce vrai? Encore une fois, nous ne l’avons pas confirmé, mais nous pouvons être absolument certains que les médias nationaux ne passeront aucun temps à essayer de le savoir. Pourquoi? Parce qu’ils sont impliqués.

Les organes de presse ont passé plus d’un an à nous dire qu’une affaire qui n’avait précisément rien à voir avec la race était en quelque sorte un référendum sur les droits civils des Noirs et la montée de la suprématie blanche. Donc s’il s’avère que ces mensonges, et ce sont des mensonges, six personnes sont assassinées. Ils seront probablement les derniers à nous le dire.

Nous savons que Darrell Brooks n’aurait jamais dû être dans la rue en premier lieu, c’était une personne vraiment détestable. Vous voulez des preuves ? Eh bien, il s’est vanté d’avoir proxéné sa petite amie de 16 ans.

BROOKS : Maintenant, tout d’un coup, je suis un pédophile ? Laissez-moi vous expliquer cela. Il y a dix ans, en 2006, j’ai attrapé un cas avec la maman de ma fille aînée. Oui. Ma petite maman. … Je ne savais pas que la chienne avait 16 ans à l’époque. Elle a fait une déclaration à la police, oui elle houe et j’étais proxénète et qu’elle avait 16 ans, et je ne le savais pas, ok.

Oui. Donc, pour une raison quelconque, ce type a passé la majeure partie de sa vie libre. Il y a quelques semaines, ce qui n’est probablement pas surprenant, il a été accusé d’avoir frappé la mère de son dernier enfant au visage, puis de l’avoir renversée avec sa voiture, il aurait donc dû être en prison pour cela. Mais le procureur du comté de Milwaukee, un radical appelé John Chisholm, a libéré Brooks sous caution de 1 000 $.

Donc 1 000 $ pour avoir battu et écrasé une femme. Pourquoi? Eh bien, parce que John Chisholm pense que la caution est raciste. Il y a quelques années, Chisholm a reconnu que laisser les criminels violents sortir de prison coûterait certainement des vies innocentes. Mais, a-t-il expliqué, cela en vaut toujours la peine, car l’équité.

« Est-ce qu’il y aura une personne que je détournerai, ou que je mettrai dans un programme de traitement, qui va sortir et tuer quelqu’un ? Vous pariez. Garanti. C’est garanti. Cela n’invalide pas l’approche globale. »

En d’autres termes, la mort d’innocents, de vieilles dames, de petits enfants est un petit prix à payer car le principe d’équité est si beau et si important. C’est une façon maladive de penser. C’est ainsi que pensent les chefs de secte et les dictateurs. Ce n’est pas une vision du monde occidentale, mais du coup c’est une position dominante au sein du Parti démocrate.

Jonathan Swan d’Axios a tenté de convaincre la membre du Congrès Rashida Tlaib du Michigan d’expliquer ce qui se passerait si nous fermions toutes les prisons fédérales de ce pays, comme elle le demande.

SWAN : Dans quelle mesure avez-vous lutté contre un inconvénient potentiel de la libération dans la société de chaque personne qui est actuellement dans une personne fédérale ?

TLAIB: Ouais encore, je pense que tout le monde se dit, oh mon dieu, nous allons simplement libérer tout le monde.

SWAN : Mais c’est ce que dit le projet de loi.

TLAIB : Oui, mais avez-vous vu combien de personnes souffrent de troubles mentaux en prison en ce moment ?

SWAN : Non, je sais, mais la loi que vous avez approuvée dit en fait de libérer tout le monde dans 10 ans.

TLAIB : Oui dans 10 ans, mais pensez-y qui nous sortons.

SWAN : Mais ils étaient comme des trafiquants d’êtres humains, des agresseurs sexuels d’enfants.

TLAIB : Non, je sais.

SWAN : Alors, êtes-vous en train de dire que vous ne soutenez pas cela ?

TLAIB : Non, j’approuve le Breath Act.

SWAN : Votre proposition est si radicale qu’elle libère tout le monde et ce que j’essaie de vous dire.

TLAIB : D’ici 10 ans et évidemment, il y a un processus pour savoir comment sortir de l’incarcération de masse et passer d’abord aux soins.

Totalement indifférent. Trafiquants d’êtres humains ? Oui. Rashida Tlaib s’en fiche. En fin de compte, elle a refusé de donner à Swan un seul exemple de criminel, aussi violent ou dangereux soit-il, qui devrait rester derrière les barreaux, pas un.

Alors, que se passerait-il si nous faisions cela si nous vidions réellement les prisons ? Alors que les démocrates l’exigent, nous avons un avant-goût des conséquences en regardant ce qui se passe dans la région de la baie de San Francisco.

Il n’y a rien d’équitable dans ce qui se passe là-bas. C’est du vol, une vue d’ensemble, c’est l’anarchie, c’est un chaos violent dans lequel les faibles souffriront toujours le plus. Pourquoi avons-nous la civilisation en premier lieu ? Précisément pour empêcher cela. Vous devez donc vous demander pourquoi ils l’encouragent.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 23 novembre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».