Tucker Carlson: les politiques COVID de Biden sont les spasmes musculaires d’un parti politique mourant

Donc, vous n’avez peut-être pas remarqué parce que les personnes chargées de détourner votre attention font des heures supplémentaires en ce moment, et honnêtement, elles font plutôt bien leur travail, mais si vous regardez autour de vous, faites un peu plus attention, vous remarquerez que Joe Le soutien politique de Biden est en train de s’effondrer complètement.

Le nouveau sondage mariste montre que seulement 29% des indépendants soutiennent Joe Biden. C’est un très mauvais chiffre. Est-ce grave ? Pour relativiser, lors des dernières élections, Donald Trump a pris 41 % des électeurs indépendants et a perdu. Donc, si vous êtes un consultant politique, un sondage qui montre le soutien de 29% des indépendants vous envoie immédiatement au cabinet des alcools pour plus de vodka. Cela signifie que votre candidat va perdre avec tous ceux qui sont connectés à votre candidat. Vous regardez ce tsunami se former à l’horizon qui vous est destiné. C’est terrifiant.

Mais pour Joe Biden, ce n’est que le début des mauvaises nouvelles. Ce même sondage mariste montre Biden à 33% parmi les électeurs hispaniques. En d’autres termes, 67% de la communauté dite latino ne soutient pas Joe Biden. Il est même difficile de traiter un nombre comme celui-là. C’est tout simplement trop éloigné de la vision conventionnelle de la politique américaine. Y a-t-il un seul analyste politique dans ce pays qui aurait prédit cela même la semaine dernière ? Non, il n’y en a pas. La seule chose que nous avons toujours su des électeurs latinos, c’est qu’ils sont démocrates et qu’ils sont démocrates parce qu’ils comprennent que les républicains sont racistes. Point final. Sur cette hypothèse, pendent tous les espoirs du Parti démocrate pour l’avenir.

LES HISPANIQUES SE ‘REVEILLENT’ AU PARTI REPUBLICAIN : REP. SALAZAR

Maintenant, nous apprenons que ce n’est pas vrai. Ce n’est même pas proche de la vérité. En fait, c’est approcher le contraire de la vérité. Alors, comment les démocrates vont-ils réagir à cette nouvelle réalité ? Recherchez des contributeurs de CNN pour commencer à attaquer les Hispaniques tout comme ils attaquent les Blancs depuis plusieurs années. Ils ont un nouvel ennemi maintenant, et il parle espagnol.

En attendant, vous ne pouvez vraiment pas surestimer, car il est littéralement impossible d’exagérer, le niveau de panique qu’un sondage comme celui-ci doit provoquer au Comité national démocrate. Si les démocrates ne sont pas le parti des électeurs non blancs, ce qu’ils ont dit, ils étaient probablement même ce qu’ils pensaient être. Alors qu’est-ce qu’ils sont ?

Il s’avère que les démocrates sont exactement ce qu’ils semblent être. C’est le parti des femmes blanches névrosées et personnellement insatisfaites qui vivent en banlieue. Vous savez, les jolies petites pancartes que vous voyez sur les pelouses des quartiers aisés vous disent à quel point les gens qui vivent à l’intérieur aiment BLM et soutiennent Tony Fauci ? C’est le vrai Parti Démocrate. Ce n’est pas un parti politique national. C’est un mouvement culturel de classe professionnelle qui est très peu attrayant pour les gens normaux. Dans un système démocratique qui fonctionne, les gens, ces petits panneaux sur leurs pelouses ne seraient jamais autorisés à faire tourner quoi que ce soit parce que personne ne les aime.

Les conseillers autour de Joe Biden l’ont parfaitement compris. Si ces nouveaux chiffres dans les sondages sont exacts, même s’ils ont juste en quelque sorte raison, c’est la fin du Parti démocrate en tant que majorité au pouvoir. C’est ahurissant de penser ça.

Mais, les partis politiques, comme les marchés, semblent souvent les plus forts juste avant qu’ils ne s’effondrent. Le problème, c’est qu’en ce moment, le Parti démocrate est toujours au pouvoir, et c’est une très mauvaise combinaison pour le reste d’entre nous. Les régimes en déclin ont tendance à devenir dangereux. À mesure qu’ils s’affaiblissent, ils deviennent de plus en plus désespérés et impitoyables. Ils ont été rejetés par les électeurs. La démocratie ne fonctionne plus pour eux. Cela signifie qu’ils ne peuvent plus fonctionner dans des limites démocratiques et espérer rester au pouvoir. Donc, inévitablement, ils s’écartent de ces limites. Au lieu d’essayer de convaincre le public de les soutenir, c’est une démocratie, ils inventent des ennemis domestiques et des paniques nationales pour se maintenir en charge. Et c’est exactement ce que nous observons se produire en ce moment.

Ce soir, dans ce pays de 334 millions d’habitants, il n’y a pas de décès confirmé de la variante omicron de COVID. Au même moment, rien que ce mois-ci, des milliers d’Américains sont décédés de maladies cardiaques et de cancer, de suicide, de diabète, de meurtre, de surdoses de drogue, sans parler des accidents de voiture, de la maladie de Parkinson, de l’emphysème, de la maladie d’Alzheimer, des crises d’asthme, de la mort étouffée par homard dans un restaurant bondé, pour n’en nommer que quelques-unes. Beaucoup de gens meurent encore en Amérique, mais ils ne meurent pas d’omicron. Personne dans ce pays ne l’est.

Et pourtant, c’est omicron que nos dirigeants et leurs vaisseaux deviennent soudain hystériques.

MICHAEL OSTERHOLM : Et je pense que nous sommes vraiment sur le point de vivre une tempête de neige virale.

ANDERSON COOPER : Vous entendez Michael Osterheim dire que nous sommes sur le point de connaître un blizzard viral.

WOLF BLITZER : Un expert met désormais en garde contre un blizzard viral.

DON LEMON : COMME le pays se prépare à un blizzard viral.

JOURNALISTE DE CNN : Il y aura un blizzard viral de cas de COVID.

KATE BOULDAN : Le pays fait face à un blizzard viral.

CNN REPORTER : Un blizzard viral COVID.

JIM SCIUTTO : Un blizzard viral est sur le point de frapper les États-Unis

JOURNALISTE DE CNN: Des experts en maladies infectieuses disent qu’un blizzard viral est sur le point de frapper ce pays.

C’est quoi ce truc ? Eh bien, c’est un blizzard viral. Le blizzard viral est-il un terme scientifique ? Eh bien, comme vous venez de l’entendre, il a été inventé par quelqu’un qui se dit scientifique. Mais en réalité, ce n’est pas ainsi que les scientifiques parlent. Les scientifiques n’inventent pas de phrases à effet politique. Ils ne conçoivent pas un langage aussi effrayant et imprécis que possible. Ce n’est pas scientifique. C’est de la politique. C’est ce que font les politiciens.

OMICRON CLOBBERS NOL … ET JOE BIDEN

Au cas où il subsisterait un doute sur le fait que ce que vous regardez réellement est une campagne politique coordonnée, réfléchissez un instant à qui est infecté par ce nouveau blizzard viral. Le point zéro pour les nouveaux cas de COVID est actuellement la ville de New York. C’est la ville la plus vaxée du pays. A New York, on ne peut pas dîner sans prouver qu’on a eu un shot, si on veut sortir de chez soi. À ce stade, la plupart des New-Yorkais l’ont fait. Ils l’ont pris à la fois parce qu’ils sont obligés de le prendre pour vivre une vie normale dans leur ville natale, et aussi parce que CNN et les autorités sanitaires de ce pays leur ont dit sans cesse que s’ils se faisaient vacciner, ils ne seraient pas COVID.

Maintenant, ils apprennent, désolé, je plaisante, des milliers d’entre eux viennent de toute façon d’avoir COVID. Pour ce que ça vaut, on n’attaque pas New York quand on vous dit ça, on n’attaque même pas les vaccins, on vous dit juste les faits. C’est réel, ça se passe et c’est intéressant.

Alors, quelles conclusions rationnelles pouvons-nous tirer de ce que nous voyons ? A ce stade, aucun. CNN ne veut pas parler de l’épidémie de COVID chez les personnes vaccinées à New York. Ils devraient corriger trop de mensonges qu’ils ont dit. Dans tous les cas, il y a plus d’électeurs démocrates à New York que partout ailleurs en Amérique, il n’y a donc aucune raison d’embarrasser la base de leur propre parti.

Au lieu de cela, CNN et ses maîtres du Parti démocrate ont identifié le véritable méchant à blâmer pour cette épidémie. Et vous le saurez, avant même qu’on vous dise que ce n’est pas Pfizer, ce n’est pas le gouvernement chinois. C’est la classe ouvrière américaine, un groupe maintenant connu sous le nom de « Les non vaccinés ». Jeudi, Joe Biden nous a informés que ces personnes mourront pour ce qu’elles ont fait.

JOE BIDEN: C’est ici maintenant, et ça se répand et ça va augmenter. Pour les non vaccinés, nous envisageons un hiver de maladies graves et de décès si vous n’êtes pas vacciné. Pour eux-mêmes, leurs familles et l’hôpital seront bientôt submergés.

Il est difficile de se souvenir dans notre histoire d’un président américain disant quelque chose de plus malhonnête, de plus cruel ou de plus diviseur que cela. Dans un système qui fonctionne avec une opposition efficace, que nous n’avons pas. Biden ne serait pas destitué pour cela. Tout dans cette déclaration, qui est essentielle, il s’agit de cette pandémie mondiale, tout est mensonge.

Les non vaccinés ne représentent pas une plus grande menace pour le vaccin que le vaccin posé pour eux. Et s’ils le font, Joe Biden, pourquoi ne nous dites-vous pas comment ils font ? Mais il ne peut pas. Personne ne peut. C’est pourquoi ils ne l’expliquent jamais.

OMICRON FORCE UNE VAGUE DE FERMETURE À L’ÉCHELLE NATIONALE ALORS QUE BIDEN AVERTIT L’HIVER DE L’APPROCHE DE LA « MORT »

En fait, il existe de nombreuses preuves que les millions d’Américains qui se sont remis du COVID et qui ont une immunité naturelle sont plus en sécurité que la plupart des gens. Ils se sont appuyés sur leur propre système immunitaire et ils en ont été récompensés. Joe Biden n’a jamais reconnu une seule fois que ces millions de personnes existent.

Quant à l’affirmation de Biden selon laquelle les non vaccinés envahissent les hôpitaux, il est difficile de croire qu’il dirait même cela. Tout d’abord, et de toute évidence, ce sont des citoyens américains. Ils ont parfaitement le droit d’utiliser les hôpitaux américains. Ils paient pour ces hôpitaux. C’est leur pays. Et à partir de ce soir, ils ne submergent pas ces hôpitaux, en fait.

Et au fait, puisque nous sommes sur le sujet, voici une question : les non vaccinés « submergent-ils les salles d’urgence » plus que les, disons, des millions d’immigrants illégaux que Joe Biden vient d’admettre dans notre pays ? Submergent-ils les hôpitaux plus que les toxicomanes et les malades mentaux vivant dans nos rues que le Parti démocrate subventionne si fidèlement ?

Non, ils ne le font pas. Ceci est un mensonge. Tout cela est un mensonge. Et c’est une chose très effrayante pour le leader des États-Unis d’Amérique de le dire à voix haute. Mais vous pouvez voir pourquoi il le dit. Vous savez ce qui se passe ici. Les politiques COVID de Biden sont un échec lamentable. Plus d’Américains sont morts de COVID sous Joe Biden que sous Donald Trump. Ce n’est pas un sujet de discussion républicain, c’est la vérité, et vous pouvez le rechercher sur le site Web du CDC. C’est l’essentiel. C’est un nombre très difficile à ignorer.

Les conseillers de Biden veulent donc que vous cherchiez ailleurs. Et pour vous faire regarder ailleurs, ils s’efforcent de créer une classe de koulaks – un groupe de sous-humains honnis du reste d’entre nous sont libres de haïr et de se moquer et dont la mort a été autorisée à s’enraciner. C’est les non vaccinés.

Quand David Frum vous dit que nous devrions laisser mourir les non vaccinés, il n’est pas seul. Ce n’est pas la position officielle du Parti démocrate. Si vous attrapez le COVID, vous n’êtes pas vacciné, il est immoral pour vous d’aller à l’hôpital, vous le surpeuplez. Et nous avons besoin de cet espace pour les nombreuses personnes qui ont reçu le vaccin COVID et qui sont maintenant malades du COVID. C’est ce que le président des États-Unis vient de dire jeudi.

C’est à ce stade que, si du tout n’était pas si sombre, vous feriez probablement une pause et rirez parce que c’est aussi vraiment hilarant. Prendre le vax pour que lorsque vous contractez la maladie qu’il est conçu pour prévenir, vous ayez le droit d’aller à l’hôpital ? C’est fou.

Les sénateurs Cory Booker et Elizabeth Warren ont annoncé hier qu’ils avaient COVID et sont maintenant en quarantaine, et bien sûr, nous leur souhaitons le meilleur, sincèrement. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer qu’entre eux, Booker et Warren ont eu au moins six injections de vaccin, et maintenant ils sont malades.

COVID HITS SÉNATEUR : ELIZABETH WARREN TESTE POSITIF POUR COVID-19

Alors, quelle est la leçon ici, exactement? Eh bien, la leçon qu’Eric Swalwell tire de tout cela est que les Américains non vaccinés devraient être interdits par la loi de prendre l’avion dans leur propre pays. Il l’a annoncé hier soir sur Twitter.

Maintenant, les compagnies aériennes ne sont pas d’accord avec cela. Ils y ont beaucoup réfléchi. Il en va de même pour tout médecin sain d’esprit. Ils ont aussi. Mais Eric Swalwell, qui est probablement le membre du Congrès le plus physiquement impur, s’imagine maintenant un responsable de la santé publique ayant le pouvoir de prendre ces décisions.

Donc avant d’aller plus loin et d’accorder ce pouvoir à Eric Swalwell, nous devrions probablement voir son dossier médical. Ce serait un peu ironique si un gars atteint de plusieurs infections à Chlamydia nous faisait la leçon sur la façon de se protéger d’un virus. Nous attendons ces données.

En attendant, quelles que soient les décisions personnelles concernant le vaccin ou le COVID ou le nombre de masques que vous portez, le cas échéant, sachez ce que vous regardez ici. Il ne s’agit pas d’une campagne de santé publique conçue pour vous sauver d’une variante qui n’a tué aucun Américain confirmé. Désolé, ce n’est pas le cas. Non. Alors, qu’est-ce que c’est ? Ce sont les spasmes musculaires d’un parti politique mourant. Les responsables sont en train de sortir. Malheureusement, ils peuvent toujours vous blesser.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 20 décembre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».