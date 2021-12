Tucker Carlson : les sociétés qui préfèrent les criminels violents aux citoyens ne dureront pas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

My Block, My Hood, My City est une organisation à but non lucratif de Chicago. Il est conçu pour apprendre aux enfants à devenir des citoyens responsables. Maintenant, nous ne pouvons pas dire si le programme fonctionne réellement, mais nous semblons vraiment viser dans la bonne direction.

Samedi après-midi dernier, quatre membres de ce groupe se sont rendus dans le quartier de Bronzeville à Chicago pour accrocher des lumières de Noël, une très belle chose à faire. Bronzeville était autrefois le centre du quartier des affaires prospère de Chicago appartenant à des Noirs, mais à ce stade, ce n’est qu’un autre quartier dangereux dans une ville en décomposition.

À quel point est-ce dangereux ? Eh bien, alors que les enfants accrochaient leurs lumières de Noël, quatre voyous sont sortis d’un SUV et les ont volés. Puis quelques heures plus tard, quelqu’un a mis le feu à un arbre de Noël qu’ils avaient installé dans un parc voisin. Qui met le feu aux sapins de Noël ? Eh bien, tout à coup, beaucoup de gens le font. En décembre dernier, le même groupe de bénévoles à Chicago a vu un autre de leurs arbres de Noël brûlé. L’année précédente, quelqu’un avait écrasé l’arbre de Noël dans le parc Washington de Chicago avec une voiture. Il semble donc qu’il y ait tout à coup un peu de destruction d’arbres de Noël.

Qu’est-ce que ça veut dire? Voyons voir. Ce n’est pas seulement une question de personnes mettant le feu aux sapins baumiers. Un sapin de Noël est un symbole. C’est le symbole d’une culture spécifique. C’est le symbole d’une tradition bien-aimée vieille de plusieurs centaines d’années. Mais c’est avant tout le symbole d’une religion. Dans ce cas, la plus grande religion du monde. Brûler les arbres de Noël est une attaque contre le christianisme. Évidemment. C’est une atteinte à l’observance religieuse.

Selon les normes actuelles, détruire le symbole religieux de quelqu’un serait qualifié de crime haineux. C’est une catégorie très appréciée et méticuleusement relatée par le ministère de la Justice de Biden. Le DOJ peut vous dire précisément combien de corans ont été brûlés l’année dernière aux États-Unis, mais il ne garde pas trace des arbres de Noël. Pourquoi donc? Eh bien, parce qu’ils s’en moquent complètement.

Christopher Wray n’envoie pas une équipe d’agents du FBI pour faire la lumière sur l’incendie criminel de Noël. Merrick Garland ne publiera pas de communiqué de presse à ce sujet. Fais nous confiance. Les médias, de leur côté, retrouvent l’ensemble chose hilarante. Après qu’une exposition de Noël ait été vandalisée trois années de suite dans un parc de Chicago, le week-end dernier, CBS News a publié ce titre : « Recherchez Grinch qui a brûlé l’arbre de Noël ». Oh, donc c’est un Grinch, pas un pyromane, pas un dangereux psychopathe anti-chrétien. Non, c’est un Grinch, un personnage de dessin animé amusant et mignon que personne ne peut prendre au sérieux.

Mais c’est grave, ce ne sont pas des incidents isolés, et ils ne sont pas perpétrés par des Grinches. À Oakland, en Californie, il y a quelques jours, un pyromane encore non identifié a aspergé un arbre de Noël de 52 pieds à Jack London Square avec un briquet, puis l’a brûlé.

Des travailleurs nettoient les restes brûlés d’un arbre de Noël à l’extérieur du bâtiment News Corp. et Fox News à New York, New York, États-Unis, le 8 décembre 2021. REUTERS / Eduardo Munoz

Ce matin même, juste après minuit dans le centre de Midtown Manhattan, quelqu’un a incendié l’arbre de Noël juste devant le siège de Fox News. Il est parti en fumée pendant que Shannon Bream était en direct.

SHANNON BREAM : D’accord, une petite nouvelle pour vous ce soir. Vous regardez des images en direct. C’est le Fox Square à New York à l’extérieur du siège social de FOX. Il semble que notre arbre de Noël géant là-bas, il y a quelques minutes à peine, était complètement en flammes. Il semble que des équipes soient présentes sur les lieux. Vous voyez la fumée et les conséquences alors qu’ils essaient de contrôler cela.

Ainsi, dans le cas de l’arbre juste en face de Fox News à Manhattan, la police a attrapé l’homme qui, selon elle, l’a fait. Ils nous disent qu’il s’appelle Craig Tamanaha. Il avait un briquet dans sa poche. Fox Security l’a vu allumer le feu après avoir grimpé dans l’arbre. Pourquoi Tamanaha a-t-il voulu faire cela ? Eh bien, nous ne savons pas.

Mais la question la plus évidente est pourquoi était-il dans la rue en premier lieu ? Selon le commissaire de police de New York, Tamanaha était recherché pour plusieurs infractions pénales, « Il a reçu plus tôt cette année des contraventions à comparaître et n’est pas revenu devant le tribunal, ce que nous voyons trop souvent. »

Nous avons donc ici encore un autre criminel libéré par des idéologues de gauche pour terroriser tout le monde. Il s’agit du troisième incendie criminel contre un arbre de Noël, au moins, dans une grande ville américaine au cours de la semaine dernière. Il est temps de relier quelques points ici ? Oh non.

Craig Tamanaha a été accusé d’avoir mis le feu à l’arbre de Noël devant le siège de Fox News. REUTERS/Carlo Allegri

Voici le titre du New York Times : « L’arbre de Noël de Fox News prend feu à Manhattan ». Bon, il s’avère que l’arbre vient de prendre feu. Il s’est immolé par la combustion spontanée habituelle au travail à Midtown. Tout comme ce SUV rouge qui est devenu un voyou après le verdict de Rittenhouse dans le Wisconsin et qui a lui-même assassiné des enfants et des grands-mères lors d’un défilé, parce que parfois ces choses arrivent tout simplement.

Il n’y a pas si longtemps, vous devez savoir que le New York Times était un journal semi-légitime qui rapportait la nouvelle. Ce n’était pas toujours un média de propagande stalinien conçu pour confirmer les fanatismes des gens les plus petits, les plus malheureux et les plus satisfaits d’eux-mêmes en Amérique. En d’autres termes, ce n’était pas toujours NPR. Mais maintenant c’est le cas, et très peu de gens écoutent encore.

Tous ceux qui vivent dans ce pays savent exactement ce qui se passe, regardez autour de vous. Nos rues sont dangereuses, beaucoup plus dangereuses qu’elles ne l’ont été depuis longtemps depuis des décennies. Il y a beaucoup de raisons à cela, mais l’une des raisons est que nos villes sont envahies par des vagabonds mentalement instables qui vivent sur les trottoirs. Pendant longtemps, nous avons appelé ces personnes des sans-abri, mais arrêtons de le faire. « Les sans-abri » est un terme politique qui est intentionnellement conçu pour vous induire en erreur. En fait, ce problème a très peu à voir avec les maisons ou les logements disponibles ou toute autre expression orwellienne qu’ils utilisent à ce stade pour prétendre que ces personnes n’ont aucun endroit où rester. Beaucoup d’entre eux pourraient rester à l’intérieur. Ils ne veulent pas parce qu’ils sont accros à la drogue.

C’est si simple. L’Amérique a une crise massive de la drogue en cours. Le reste d’entre nous a été entraîné à l’ignorer ou à le nier, mais c’est absolument réel. Et si vous vivez dans une ville, vous ne pouvez pas prétendre que ce n’est pas le cas. Andrew Yang s’est présenté à la mairie de New York ce printemps et a fait à un moment donné l’erreur de dire ce que chaque personne à Manhattan sait être vrai.

ANDREW YANG : Le fait est que les hommes sans-abri souffrant de troubles mentaux changent le caractère de nos quartiers. Une femme avec qui ma femme, Ellen, est amie dans son groupe de mères à Hell’s Kitchen a été frappée au visage par un homme malade mental. J’ai envoyé une photo d’un visage meurtri autour du groupe de mamans qui s’est propagée comme une traînée de poudre. Cela se passe à New York et nous n’en parlons pas assez. En conséquence, des familles partent. A East Harlem, le quartier a changé. Upper West Side, le quartier a changé. Nous devons mieux à notre peuple et à nos familles que cela, et je suis frustré par la nature politique de ces réponses. Je veux dire, nous ne parlons pas d’abordabilité du logement. Nous parlons des centaines de malades mentaux que nous voyons tous autour de nous chaque jour dans les rues, dans les métros. Il n’y aura pas de récupération jusqu’à ce que nous résolvions ce problème, je vais régler ça, New York.

Alors ici, vous avez une mère innocente frappée au visage dans la rue. Maintenant, on pourrait penser que le Violence Against Women Caucus pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet, mais non. Au lieu de cela, ils ont attaqué Andrew Yang pour l’avoir noté. « Les commentaires d’Andrew Yang sur la maladie mentale sont profondément offensants », a aboyé Teen Vogue, qui est une version encore plus stupide du New York Times.

La candidate démocrate à la mairie Maya Willey a dénoncé la description de Yang des crimes violents comme « profondément dérangeante, manquant profondément de compassion ». La femme qui a reçu un coup de poing au visage par le fou n’a pas été mentionnée. Aucune compassion pour elle. Les violences faites aux femmes ne comptent pas quand ce sont les sans-abri qui les commettent. À la fin, Andrew Yang a perdu la course à la mairie, mais les toxicomanes atteints de troubles mentaux qui frappent les femmes au visage sont toujours là. Ils errent toujours dans Midtown, c’est une classe protégée.

Selon le Washington Post, ces personnes doivent désormais être qualifiées de « personnes sans logement » ou de « personnes en situation d’itinérance ». En d’autres termes, ils ont le droit de vivre dans des tentes en face de votre maison, de tirer de l’héroïne avec leur pantalon baissé pendant que vous accompagnez vos enfants à l’école. Ils pensent vraiment ça.

Lorsque la ville de Washington, DC, a déplacé un campement de junkies, un conseiller municipal a décrit cela comme « une expulsion ». En d’autres termes, vos rues leur appartiennent. Maintenant, ce ne sont pas seulement des attitudes erronées, ce sont des attitudes suicidaires. Toute société qui donne la préférence aux toxicomanes par rapport aux propriétaires ne durera pas longtemps. En attendant, les gens meurent. Les gens qui meurent ne méritent pas de mourir. En Floride, l’autre jour, un vagabond a assassiné un garçon de 14 ans qui faisait du vélo. La police dit que le tueur s’appelle Semmie Lee Williams. Il a été arrêté pour crime en Géorgie et en Californie, notamment pour coups et blessures aggravés. Pourquoi était-il en prison ? Eh bien, parce que les autorités de Géorgie, de Californie l’ont laissé partir, alors il est allé en Floride et a assassiné un enfant.

POLICE DES JARDINS DE PALM BEACH : Il semble être un vagabond sans abri, passant la plupart de son temps dans les rues de Miami. L’incident lui-même semble être un acte complètement aléatoire. Nous n’avons pas de mobile dans ce cas. Cela semble être une rencontre fortuite entre un enfant à vélo et un animal qui ne devrait probablement pas être dans nos rues.

Cela semble être un acte aléatoire. Eh bien, vous vous posez la question. Mais il l’a qualifié d' »animal qui ne devrait probablement pas être dans nos rues », et c’est tout à fait vrai. Dire cela à voix haute ne rendra pas ce garçon à ses parents. Il est mort. Mais le dire à voix haute est un début. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes tant que vous n’avez pas décidé d’arrêter de mentir à leur sujet, ce que nous devrions faire.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 8 décembre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».