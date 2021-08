Tucker Carlson : Nos dirigeants profitent de la douleur et du chaos de l’immigration illégale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Plus tôt cette semaine, nous nous sommes rendus à la pointe sud de la Hongrie le long de la frontière sud. C’est à cet endroit, il y a six ans, que des centaines de milliers de migrants d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont arrivés en Hongrie, dans l’espoir d’atteindre les fameux États-providence généreux d’Europe occidentale. Au moment où nous sommes arrivés à cette même frontière, tout était calme et paisible.

Il n’y avait pas de masse souffrante de l’humanité, pas d’enfants qui pleuraient, pas de graffitis, de déchets ou de violence.

En fait, il n’y avait qu’une simple clôture grillagée séparant les deux pays et personne en vue. Juste des oiseaux et des arbres. Comment est-ce arrivé?

C’est arrivé parce que la Hongrie est un pays sérieux et moderne qui se soucie de ses propres citoyens. La Hongrie n’a aucun désir de se détruire, aucun désir d’encourager le crime, la misère et le chômage dans ses villes – ou d’ailleurs, de contribuer au trafic d’êtres humains des personnes fuyant la Syrie.

Lorsque des étrangers illégaux arrivent à la frontière hongroise, ils sont photographiés puis poliment escortés de l’autre côté de la ligne. L’ensemble du processus prend environ une demi-heure. C’est la chose la plus civilisée que nous ayons vue depuis des années. En le regardant, nous nous sommes dit : pourquoi ne pouvons-nous pas avoir cela en Amérique ?

La réponse, comme vous le savez, c’est parce que nos dirigeants ne veulent pas l’avoir. Ils profitent du chaos et de la douleur de l’immigration illégale. Lorsque l’état de droit s’effondre, ils deviennent plus puissants. C’est pourquoi nous avons des frontières ouvertes.

Vous ne voyez pas souvent des vagues de migration humaine au milieu de l’été. Historiquement, juin et juillet ont été des mois légers pour les passages frontaliers en provenance du Mexique. Il fait trop chaud. Cette année est différente. Les pauvres du monde comprennent cette Amérique qui n’a plus de frontières. Joe Biden a invité des millions de personnes à venir et leur a promis des soins de santé, une éducation et un logement gratuits à leur arrivée. Alors ils arrivent. Pourquoi ne le feraient-ils pas ? Vous le feriez aussi. Les migrants arrivent en nombre sans précédent du monde entier, plusieurs milliers du Brésil seulement, mais ils viennent aussi d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes, du Moyen-Orient et de toute l’Amérique latine.

Notre pays n’a littéralement jamais rien vu de tel. La question est : qu’est-ce que cela fait pour les Américains ? Comment cela améliore-t-il votre vie ou la vie de tout citoyen américain ? Et au fait, pourquoi devriez-vous obéir à nos lois, maintenant que la Maison Blanche a dit au reste du monde qu’elle n’y était pas obligée ? Personne en autorité n’a expliqué tout cela. En même temps, les inconvénients de tout cela deviennent évidents pour tout le monde, essayez comme ils le font de les étouffer.

Il y a quelques jours dans le Minnesota, un étranger clandestin de Cuba a décapité une femme en plein jour alors qu’elle était assise dans la circulation. Des passants ont trouvé sa tête dans une intersection près de sa voiture. C’était un crime horrible, mais le pire était que cela n’avait pas besoin d’arriver. Les autorités savaient depuis des années que le tueur vivait illégalement dans ce pays. Mais ils ont refusé de l’expulser parce qu’il avait des droits. Même maintenant, la plupart des médias ne diront pas qu’il était un étranger en situation irrégulière. Vous dire que cela pourrait discréditer la politique d’immigration de Joe Biden.

Encore une fois, ce n’est pas naturel, c’est un désastre fabriqué. Ce n’est pas une tornade, ce n’est pas un acte de Dieu. L’administration Biden l’a fait exprès. Ils le font encore. C’est pourquoi les démocrates deviennent hystériques lorsque vous évoquez les succès évidents affichés ici en Hongrie sur la question de l’immigration. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu’il y a une option au chaos, à la saleté et au crime qui grandissent autour de nous. Nous n’avons plus à vivre comme ça. En fait, nous pouvons avoir un pays qui fonctionne. Tout ce que nous avons à faire est de respecter nos propres lois. Ceux déjà dans les livres.

Mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, l’administration utilise les tribunaux américains pour encourager davantage d’immigration illégale en provenance d’autres pays. Dans son plan d’immigration, Joe Biden propose des millions de dollars supplémentaires en dollars fédéraux aux avocats pour défendre les ressortissants étrangers surpris en train d’entrer dans notre pays. Ainsi, en tant que citoyen américain, vous pouvez être sommairement licencié de votre travail pour ne pas avoir pris le vaccin COVID non approuvé, mais si vous vous faufilez dans notre pays, en violant nos lois, et que vous êtes positif au COVID, venant d’Haïti, du Brésil ou du Ghana. ou au Honduras, vous obtenez un avocat gratuit, vous obtenez un logement gratuit et ensuite vous obtenez des soins de santé gratuits. Au bout d’un moment, vous commencez à vous demander : à quoi ça sert d’avoir la citoyenneté américaine ? A quoi bon payer ses impôts.

D’autres pays plus petits – des endroits beaucoup moins privilégiés – l’ont compris. A Budapest, il n’y a pas de villes de tentes de toxicomanes vivant dans les parcs. Il n’y a pas d’ordures et de déchets humains qui jonchent les trottoirs. Les gens ne se font pas décapiter aux intersections. Le BLM n’est pas autorisé à incendier des quartiers entiers de Budapest. C’est ainsi que vivaient les Américains, avant que nos dirigeants décident qu’ils ne se soucient plus de vous. Le gouvernement hongrois protège sa frontière parce qu’il veut protéger ses citoyens. C’est le rôle fondamental du gouvernement. Ce n’est pas un concept radical. C’était autrefois monnaie courante dans le monde, surtout aux États-Unis, et maintenant ce n’est plus le cas. Voici le Premier ministre hongrois qui l’explique.

VIKTOR ORBAN : C’est notre pays. C’est notre population. C’est notre histoire, c’est notre langue. Nous devons le faire. Bien sûr, si vous avez des ennuis et qu’il n’y a personne de plus proche de vous que les Hongrois, vous devez être utile. Mais vous ne pouvez pas dire simplement : ‘D’accord, c’est un beau pays. J’aimerais venir vivre ici parce que c’est une vie plus agréable. Ce n’est pas un droit humain de venir ici. Pas question, parce que c’est notre terre. C’est une nation, c’est une communauté, une famille, une histoire, une tradition, une langue.

Oh, ils sont tellement déclenchés par ça. Famille, histoire, tradition, langue. Ils détestent quand tu dis ça. Mais pourquoi? Ce sont toutes de bonnes choses. En fait, ce sont eux qui unissent un pays. En particulier un immense pays continental multiethnique. Vous avez besoin de ces choses. Ce n’est pas difficile d’avoir un pays décent. C’est pas compliqué. Vous avez juste besoin de dirigeants qui en veulent un.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 6 août 2021 de “Tucker Carlson Tonight”.