Tucker Carlson : Notre armée nous ment depuis 20 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

En juillet 2017, chaque membre des chefs d’état-major interarmées a rencontré pour la première fois le président nouvellement élu Donald Trump. Ça ne s’est pas bien passé. “Vous êtes tous des perdants”, leur a dit le président, selon le compte du magazine Foreign Policy. “Tu ne sais plus comment gagner.”

C’était une évaluation sévère, bien qu’évidemment vraie, les chefs d’état-major interarmées sont les officiers militaires les plus gradés du pays. Leur travail consiste à suivre l’ordre des élus et à protéger le pays, peu importe à quel point leurs sentiments peuvent être blessés. Mais dans ce cas, ce n’est pas ce qui s’est passé car les règles sont différentes maintenant. Selon le major général de l’armée américaine Paul Eaten, les insultes du président ce jour-là et les commentaires similaires qu’il a tenus en public ont été une amère humiliation pour les chefs militaires du pays. Ils se sont donné pour mission de saper le contrôle civil du Pentagone pour toujours. “J’ai été vraiment choqué par le nombre de mes anciens collègues qui ont voté pour l’ancien président et l’ont ouvertement soutenu”, a déclaré Eaten. “Mais quand [Trump] allumé l’armée, eh bien, l’armée s’est retournée contre lui.”

LE CO-FONDATEUR DES TALIBAN ‘BARADAR LE BOUCHER’ ​​DEVRAIENT DIRIGER LE NOUVEAU GOUVERNEMENT AFGHAN

Gardez à l’esprit que ce n’est pas ainsi que la démocratie est censée fonctionner : les chefs militaires rendent compte aux personnes que vous élisez. Encore une fois, ce n’est pas ce qui s’est passé. Des histoires ont commencé à couler sur le président Trump, ignorant les renseignements classifiés sur les primes russes en Afghanistan. D’où pensez-vous que ces histoires viennent? Ils venaient du Pentagone, c’était une revanche. Ensuite, l’armée a refusé de retirer des troupes de Syrie et d’Afghanistan, même si le président élu des États-Unis leur avait ordonné de le faire – encore une fois, aucun contrôle civil sur l’armée. Lorsque Joe Biden est finalement devenu président, le jour de l’investiture, le président des chefs d’état-major interarmées, Mark Milley, était si excité qu’il ne pouvait pas se contrôler. “Personne n’a un plus grand sourire aujourd’hui que moi”, a déclaré Milley à Michelle Obama, en suçant comme un enfant. “Vous ne pouvez pas le voir sous mon masque, mais moi oui.” Les gens des médias qui ont soutenu Biden depuis le tout début – y compris un ancien directeur de la CIA, il y en a beaucoup à la télévision ces jours-ci – ont également célébré. Ils nous ont dit que les adultes étaient de retour en charge, ont-ils dit. L’homme orange est parti, tout ira mieux maintenant :

DANA BASH : Quiconque a un lien avec la réalité à propos de ce qui se passe autour d’eux aurait dû regarder cela et dire : ” Les adultes sont de retour dans la pièce ” CORNELL BELCHER : Il semble que nous ayons un adulte à la Maison Blanche qui est faire simplement le travail FARED ZAKARIA : Vraiment le thème que je dirais est que les adultes sont de retour JEMELE HILL : C’est quand même un soulagement d’avoir des adultes en charge JOHN BRENNAN : Maintenant nous avons des adultes à la Maison Blanche DON LEMON : D’accord, les adultes sont de retour dans la pièce NICOLLE WALLACE : Il y a un sentiment, je pense dans le monde entier, que les adultes sont revenus JONATHAN CAPHART : Maintenant nous avons un adulte à la Maison Blanche et c’est glorieux.

Ces clips sont incroyables à regarder maintenant, car ils représentent les personnes les plus enfantines du pays célébrant l’âge adulte. Mais ils semblent particulièrement absurdes à la lumière de ce que nous venons de voir en Afghanistan. Ces jours-ci, les amis de Joe Biden au Pentagone et le “bureau des affaires étrangères” de NBC News ne pensent plus qu’il est un adulte. Il a abandonné des citoyens américains et a fait tuer treize Américains, et tout à coup ils semblent un peu honteux. De plus, il a tourné le dos au projet néocon et c’est la plus grande offense de toutes.

Mais la plus grande question est de savoir pourquoi nos médias et l’armée parlaient comme ça en premier lieu. « Les adultes sont de retour en charge ? Qu’est-ce que ça veut dire exactement? Si vous suivez ce que nos généraux nous disent depuis vingt ans sur l’Afghanistan, vous vous rendez vite compte de ce que cela signifie exactement. « Adultes » signifie des personnes consentantes qui prétendent que tout va bien alors qu’en fait, tout ne va pas bien.

BLINKEN BLAMES TRUMP LE BACKLOG DE L’ADMIN SIV POUR L’ÉCHEC À OBTENIR DES ALLIÉS AFGHANS HORS DU PAYS

Considérez que peu importe à quel point notre mission en Afghanistan se détériorait—nous n’étions jamais clairs sur ce qu’était cette mission—mais clairement, notre stratégie de pacification de la nation s’effondrait. Peu importe à quel point cela s’est dégradé en Afghanistan, le Pentagone et ses porte-parole nous ont répété à plusieurs reprises qu’ils faisaient des progrès incroyables. Et “progrès” est le mot qu’ils ont utilisé encore et encore, presque comme s’ils le coordonnaient. En 2005, le chef du commandement central des États-Unis, le général John Abizaid, a déclaré aux journalistes citant : [Afghanistan] a montré des progrès intéressants.” En 2007, le site Web “Task and Purpose” a rapporté qu’un autre général senior, Dan McNeil, avait un message similaire. Citation : “Je voudrais souligner qu’il y a des progrès significatifs dans l’avancée l’armée nationale afghane.”

En 2008, le commandant de la 101st Airborne – un autre « adulte » – a reconnu que les progrès étaient en cours. Citation : « Nous faisons des progrès constants. » Puis, en 2010, alors même que les pertes de la coalition augmentaient, les progrès se poursuivaient d’une manière ou d’une autre sans relâche – c’était un progrès quoi qu’il arrive. Un lieutenant-général de l’armée appelé David Rodriguez a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à Kaboul, citant : « Nous faisons régulièrement des progrès délibérés.

Cette même année, Stanley McChrystal, alors commandant des forces américaines en Afghanistan, voulait également nous faire connaître tous les progrès qui étaient réalisés. “Je pense que nous avons fait des progrès significatifs dans la mise en place des conditions en 2009 et le début de certains progrès, et que nous ferons de réels progrès en 2010.” Ce que nous vous rappelons, c’était il y a 11 ans. Puis Stanley McChrystal a été licencié pour avoir critiqué l’administration Obama – et en particulier, l’incompétence totale de l’actuel président Joe Biden – le général David Petraeus a pris le relais. Et bien sûr, Petreaus a rapidement déclaré cette citation, “des progrès ont été réalisés dans certains domaines critiques, et nous sommes sur le point d’en réaliser davantage”. Le progrès.

Un an plus tard, en 2011, Petraeus a doublé, déclarant aux législateurs : “Les huit derniers mois ont vu des progrès importants mais durement combattus.” S’adressant cet été-là aux troupes à Kandahar, le secrétaire à la Défense, Robert Gates, a fait écho à ce thème :

ROBERT GATES, juin 2011 : Et ce que vous avez accompli est extraordinaire car au cours de l’année, vous avez essentiellement expulsé les talibans de leur territoire d’origine. Et si nous pouvons tenir ce territoire et élargir la bulle, alors je pense que d’ici la fin de l’année, nous pourrons passer le cap de ce conflit.

L’AFGHANISTAN DISPARU VIRTUELLEMENT DE LA PREMIÈRE PAGE DU NEW YORK TIME DANS LE CADRE DE LA CRISE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE BIDEN

Gates n’a pas réellement utilisé le mot “progrès” – il avait un langage plus original que cela – mais le message était le même. Et juste pour s’assurer que c’était clair, les hauts dirigeants militaires ont continué à utiliser le mot. Quelques années plus tard, le président des chefs d’état-major interarmées, le général Joseph Dunford, confirme que les progrès se poursuivent bel et bien. Citation : « À ce stade, nous avons fait des progrès significatifs », a déclaré Dunford en 2013. Trois ans plus tard, en 2016, le nouveau commandant en Afghanistan, John W. Nicholson, disait la même chose. “Nous constatons des progrès.” Pas plus tard que l’année dernière, un porte-parole de Mark Milley a déclaré qu’il travaillait dur pour s’assurer « d’accélérer les progrès » en Afghanistan.

Donc, si vous vous demandez pourquoi les Américains sont si confus que Kaboul est tombé en un après-midi et que les talibans ont contrôlé le pays que nous avons occupé pendant 20 ans, c’est peut-être parce qu’ils pensaient que nous faisions des progrès.

Donc, compte tenu de toute cette chronologie – considérez les nouvelles que . a annoncées cette semaine au sujet de la récente conversation de Joe Biden avec le gars que nous avons installé comme «président» de l’Afghanistan, un professeur d’université appelé Ashraf Ghani. Joe Biden a déclaré à Ghani que, alors même que les talibans prenaient le contrôle du pays cet été, la chose la plus importante était de maintenir l’apparence du progrès, vous l’aurez deviné. “Je n’ai pas besoin de vous dire que la perception dans le monde et dans certaines parties de l’Afghanistan, je crois, est que les choses ne vont pas bien en termes de lutte contre les talibans”, a déclaré Biden. “Et il y a un besoin, que ce soit vrai ou non, il y a un besoin de projeter une image différente.”

Deux choses à retenir à ce sujet. Premièrement, nous savons que cette conversation a eu lieu parce que le Pentagone ou le Département d’État l’ont divulguée à .. Pourquoi feraient ils cela? Parce que quels que soient ses défauts, Biden a retiré les troupes américaines d’Afghanistan et ils détestent ça. C’est ainsi qu’a été divulguée une cassette audio du président parlant à un autre chef d’État. C’est illégal. Vous ne pouvez pas faire preuve de gouvernement si les gens divulguent le contenu de vos conversations. Pourtant, ils le font pour se venger de lui parce qu’il a enfreint les règles. Il a arrêté la guerre permanente. Il l’a fait de manière inepte, mais il l’a fait.

HANNITY RIPS BIDE SUR L’AFGHANISTAN: LES AMÉRICAINS ÊTES «TENUS EN OTAGE … DERRIÈRE LES LIGNES ENNEMIS»

Mentir au reste d’entre nous sur ce qui se passe réellement avec nos troupes avec notre argent en notre nom dans un pays étranger a été la philosophie de l’establishment militaire de cette nation au cours des vingt dernières années, et c’est aussi la philosophie de chaque haut fonctionnaire dans l’administration Biden. Projetez l’illusion du progrès, même lorsqu’il est clair que nous échouons. Tony Blinken, qui dirige le département d’État de manière inepte, vient d’annoncer la nouvelle que plus d’une centaine de citoyens américains sont piégés en Afghanistan – une sorte de progrès :

ANTONY BLINKEN : Maintenant, les vols militaires américains sont terminés et nos troupes ont quitté l’Afghanistan. Un nouveau chapitre de l’engagement de l’Amérique avec l’Afghanistan a commencé. C’est celui que nous mènerons avec notre diplomatie. La mission militaire est terminée. Une nouvelle mission diplomatique a commencé. // Nous pensons qu’il y a encore un petit nombre d’Américains, moins de 200, et probablement plus près de 100, qui restent en Afghanistan et veulent partir. Nous essayons de déterminer exactement combien.

Nous avons eu vingt ans pour le découvrir, mais nous n’avons aucune idée du nombre d’Américains, y compris les écoliers, qui restent en Afghanistan parce que nous sommes les adultes dans la pièce. Et c’est pourquoi nous allons « mener avec notre diplomatie ». À quoi cela ressemble-t-il exactement ? Comment menez-vous avec la diplomatie ? Voici un exemple. En avril de cette année, le département d’État de Tony Blinken a annoncé qu’il dépensait des centaines de millions de dollars pour des programmes sociaux en Afghanistan, pour détruire le patriarcat, car c’est vraiment notre objectif. Imposer nos valeurs sociales modernistes aux pays préhistoriques. Nous allons payer pour des programmes qui soutiennent « l’autonomisation des femmes ». Où est passé cet argent – ​​à des gens comme le Dr Bahar Jalali, qui vient de publier ce chant funèbre pour l’équité en Afghanistan sur les réseaux sociaux. « Pendant 8,5 ans, j’ai enseigné à l’Université américaine d’Afghanistan en tant que membre du corps professoral et administratrice universitaire », a-t-elle écrit. “J’y ai fondé le premier programme d’études de genre dans l’histoire de l’Afghanistan. Tout notre travail, nos espoirs, nos rêves, nos progrès. Seulement pour le voir arraché si inutilement.”

Il faut une sorte d’arrogance particulière, nous avions l’habitude d’appeler cela de l’impérialisme culturel, pour imaginer que d’autres cultures veulent imiter votre structure familiale par exemple. N’appartient-il pas aux Afghans de décider quelles familles ils veulent ? Non. Nous avons essayé de leur imposer nos coutumes et ils ont détesté cela et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les talibans ont pris le pouvoir en un week-end.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Nous avons embauché des personnes comme Bahar Jalali et Ashraf Ghani pour « diriger notre diplomatie » – c’est ce à quoi l’Afghanistan a ressemblé au cours des vingt dernières années. Pendant ce temps, pendant que nous menions notre diplomatie, nous avons donné des milliards de dollars d’équipement militaire américain aux talibans :

BRIAN TODD, CORRESPONDANT DE CNN : Des rangées de fusils d’assaut sophistiqués, des boîtes de pistolets, des munitions, du matériel de vision. Les vidéos publiées par les talibans en ligne ces derniers jours se vantent de ce qu’ils disent être leurs saisies de fusils d’assaut dans la ville afghane de Herat. Et à l’aéroport de Kunduz, des Humvees blindés par douzaines, des véhicules blindés anti-mines, appelés MRAP, coûtant un demi-million de dollars pièce, même un petit drone. Ce sont les butins potentiellement mortels que les talibans auraient capturés ces derniers jours sur les forces afghanes vaincues. Des armes fabriquées en Amérique, fournies par les États-Unis à leurs alliés afghans tombés au combat.

Alors maintenant, nous armions les talibans et abandonnaient nos propres citoyens en Afghanistan. Qui aurait pu voir ça venir ?

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 3 septembre 2021 de “Tucker Carlson Tonight”.