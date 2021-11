Tucker Carlson : Nous n’avons jamais eu un meilleur pays dirigé par de pires personnes

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a parlé de ses expériences personnelles avec l’Amérique lors de la troisième édition des Patriot Awards de Fox Nation.

L’animateur de « Tucker Carlson Tonight » a commencé ses remarques en faisant l’éloge de la foule comme d’une salle pleine de gens honnêtes.

« Être dans une pièce avec des gens si manifestement décents est incroyable », a déclaré Carlson. « Il y a tellement de pression à la baisse. Vous appréciez les bonnes personnes bien plus que vous ne l’avez jamais fait. »

Carlson a pris le temps de faire l’éloge des forces de l’ordre, notant qu’elles « comprennent vraiment la condition humaine » dans « le travail le plus difficile qui soit ».

« En leur absence, vous les appréciez vraiment si profondément. Pourquoi ne sont-ils pas traités comme les personnes les plus héroïques d’Amérique? » Carlson a demandé.

Bien que Carlson ait passé du temps à célébrer les gens du pays, il a plaisanté en disant que le gouvernement était dirigé par certaines des pires personnes.

« Je me dis souvent que jamais un meilleur pays n’avait été dirigé par de pires personnes », a déclaré Carlson.

En fin de compte, Carlson a fait l’éloge de la culture américaine pour avoir produit un peuple particulièrement gentil et gentil.

« Ils sont gentils. C’est la première chose que j’ai remarquée chez les Américains. Ce sont des gens gentils et gentils », a déclaré Carlson. « À court d’essence dans n’importe quel autre pays rural et découvrez ce qui vous arrive. »

Carlson a également remis le prix Young Patriot à Charlotte Bevan.

Tucker accueille ‘Tucker Carlson Tonight’ avec un public en direct au lieu des Patriot Awards.

Les Patriot Awards ont été animés par le co-animateur de « Fox & Friends Weekend » et vétéran de l’Irak et de l’Afghanistan, Pete Hegseth. La soirée a présenté et récompensé les meilleurs patriotes américains, notamment des vétérans militaires, des premiers intervenants et d’autres héros inspirants du quotidien.

L’événement sera rediffusé sur FOX News Channel le dimanche 21 novembre à 22 h HE.

