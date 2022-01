Tucker Carlson : NPR se détruit de l’intérieur

Si vous avez vécu en Amérique au cours de la dernière année, vous avez certainement vécu cette expérience : vous vous réveillez un matin et réalisez qu’une institution avec laquelle vous avez grandi, un groupe que vous aimiez et en qui vous aviez confiance, a complètement changé d’une manière ou d’une autre. Ce n’est pas ce dont vous vous souvenez, c’est méconnaissable. En fait, c’est maintenant dingue.

Il y a de fortes chances que cela se soit produit à l’école où vous êtes allé et peut-être à l’église dans laquelle vous avez grandi ou à une organisation caritative que vous soutenez depuis longtemps. Ils sont très différents. Si vous êtes épiscopalien, vous savez exactement de quoi nous parlons. Si vous avez donné de l’argent au Sierra Club en espérant qu’il protégera les Sierras, vous l’aurez aussi.

Partout dans ce pays, des organisations formellement respectables semblent avoir perdu pied. Avez-vous écouté la National Public Radio récemment? Certes, NPR a toujours été un peu dingue, mais d’une manière familière et non menaçante. Votre station de radio publique moyenne a diffusé la plupart du temps une programmation culturelle de niche. L’heure de la musique celtique ou un spectacle de bluegrass.

UN JOURNALISTE DU NPR GRÈVE LA STATION APRÈS L’EXODE MASSIF DE PERSONNES CLÉS : « RÉPARONS CE QUI EST CASSÉ »

En fait, pendant des décennies, la fonction la plus populaire de la radio publique s’appelait « Car Talk ». Vous vous en souvenez ? C’était une émission où deux mécaniciens italiens de Boston se disputaient les mérites des carburateurs par rapport aux injections de carburant. Ils vous ont donné des conseils gratuits sur la façon de réparer votre Honda. Et puis le matin et encore le soir, toujours pendant le trajet, toutes les stations NPR diffusaient les nouvelles de Washington. Il y avait le « Morning Edition » le matin. Il y avait « All Things Considered » sur le voyage de retour.

Les ancres NPR étaient évidemment centrées à gauche, mais plus que tout, elles étaient consciemment haut de gamme. Ils parlaient d’une voix comiquement guindée conçue pour suggérer une profonde érudition. Vous pouvez les imaginer lire beaucoup de Rilke pendant leur temps libre et avoir des opinions compliquées sur le vin. C’est NPR, diraient-ils, la radio publique nationale. C’était assez amusant et facile à se moquer, mais c’était fondamentalement inoffensif. NPR n’a pas appelé à une révolution violente ni dénoncé les Blancs comme des démons. Cela s’est produit sur certaines stations radicales comme Pacifica, mais pas à NPR. Chez NPR, ils étaient des libéraux imbéciles et suffisants. Le genre de boucles d’oreilles pendantes et de bacs à compost dans leur jardin.

Pas plus. Vous devriez écouter NPR maintenant. En fait, n’écoute pas. Nous avons extrait les transcriptions pour vous. Gardez à l’esprit que c’est tout à fait réel. Tout cela a été diffusé sur NPR au cours des dernières semaines.

Le premier est un segment sur les régimes amaigrissants. Cela semble être un sujet sensé. De toute évidence, le pays pourrait avoir besoin d’aide pour perdre du poids, en particulier avec COVID dans l’air. Mais NPR n’exécute plus de segments simples sur quoi que ce soit. Il ne leur est donc jamais venu à l’idée de diffuser un article sur la façon de se débarrasser des kilos en trop de Noël. Non. Un segment comme celui-là serait raciste. Cela n’a rien à voir avec l’équité ou les communautés marginalisées.

Au lieu de cela, voici comment NPR a abordé les régimes amaigrissants :

SAND CHANG : Je suis une thérapeute et psychologue non binaire sino-américaine et consultante DEI.

ANDEE TAGLE : Chang se spécialise dans la recherche et le traitement des troubles de l’alimentation au sein des communautés marginalisées de la région de la baie. Ils disent que le découplage de la culture diététique est souvent révélateur et inconfortable.

Découplage de la culture diététique. Suivez-vous ceci ? Vous ne pouvez même pas avoir une conversation sans certaines conditions préalables. Si vous parlez de régime sur NPR, vous aurez besoin d’un thérapeute et psychologue non binaire sino-américain et d’un consultant DEI pour le faire. Un simple nutritionniste ne coupera pas la moutarde. Ce sont les nouvelles règles de NPR. À bien y penser, ne parlez pas du tout de régime. Suivre un régime est raciste. Cela fait partie de la culture de la suprématie blanche. Voici l’explication de NPR :

ANDEE TAGLE : Sabrina Strings est professeur de sociologie à l’Université de Californie, Irvine, et auteur du livre « Fearing the Black Body: The Racial Origins of Fat Phobia ». Ses recherches approfondies montrent que la phobie des graisses est si répandue dans la société d’aujourd’hui était en grande partie le produit de deux éléments travaillant ensemble pour oindre les Européens comme supérieurs à tous les autres. … Le fait est que l’IMC n’a jamais été conçu pour mesurer la santé individuelle. Encore une fois, il était basé uniquement sur des études d’hommes blancs.

NPR HOST CLAQUE UN EMPLOYEUR POUR ‘HTES HÉMORRAGANTS DE FONDS MARGINALISÉS’ ALORS QUE AUDIE CORNISH ANNONCE SA SORTIE

Croient-ils à tout cela ? Voici NPR, National Public Radio, qui vous dit que votre poids n’a rien à voir avec votre santé. C’est « découplé » comme on dirait de votre santé. Si vous pensez le contraire, vous vous engagez dans la fatphobie. Cela signifie que vous, M. American, devez ignorer les chiffres COVID, les chiffres qui suggèrent que le surpoids est un facteur de risque majeur de décès. En fait, le facteur le plus important est parmi les jeunes. Gardez à l’esprit que ces statistiques sont compilées par des hommes blancs. Le vrai problème avec le fait d’être gros, dit NPR, c’est que vous êtes constamment opprimé par une culture de régime raciste.

ANDEE TAGLE : Une grande partie de leurs écrits personnels se concentre sur la navigation dans le monde en tant que gros. Prenez des avions, des restaurants, des cinémas. L’entrée est limitée à une taille corporelle supposée. Nous pourrions considérer les hébergements de base comme les portes ou les ceintures de sécurité comme neutres en termes de valeur, mais cela ne fait que nous montrer à quel point la culture de l’alimentation a influencé la conception de notre monde.

Nous aimerions avoir Andee Tagle ce soir pour expliquer pourquoi la taille des portes est raciste. Vous pensez probablement qu’ils ont tiré les exemples les plus fous de NPR. Non. C’est un échantillon représentatif. Ce que vous entendez là-bas, c’est l’approche de NPR pour chaque histoire. Vous pouvez faire des reportages sur des tendances ou des histoires réelles qui intéressent votre public et ont une signification inhérente. Non. NPR a décidé de ne se plaindre que de questions frivoles.

Dans ce segment, la division des nouvelles de NPR nous informe que notre long cauchemar national est enfin terminé. Dieu merci. « Sesame Street » a enfin embauché une marionnette américano-asiatique.

ADRIAN FLORIDO : Cette année, le spectacle a accueilli un nouveau personnage, la guitare électrique jouant Ji-Young, le premier Muppet américano-asiatique de son histoire.

KATHLEEN KIM : Je pense, vous savez, que le genre de genèse de Ji-Young s’est accéléré avec l’augmentation des crimes haineux contre les Asiatiques cette année.

La montée des crimes haineux contre les Asiatiques commis par tous les partisans de Trump. Cela a incité « Sesame Street » à obtenir un Muppet asiatique et cela a incité NPR à le célébrer. C’est un grand changement. Si vous vous souvenez de « Sesame Street », il y avait Big Bird et Cookie Monster. Ils n’avaient pas d’ethnies. En fait, c’était le but. Il n’y avait pas de tribalisme sur « Sesame Street ». C’est pourquoi ce sont des animaux, pas des humains. Pas plus.

LE WASHINGTON POST CONTINUE DE MAUVAISE VÉRIFICATION DES FAITS CONTRE TOM COTTON, FORCÉ D’EFFECTUER UNE DEUXIÈME CORRECTION

Selon NPR, l’origine ethnique des Muppets de la « Rue Sésame » est la chose la plus importante. Et pas seulement sur « Sesame Street ». Sur tous les divertissements et l’art et la culture. Personne chez NPR ne lit plus de livres, évidemment, ils ont jeté le Rilke, qu’ils n’ont probablement jamais lu en premier lieu, mais ils diffusent une tonne de déchets sur Internet. Quand ils le regardent, ils sont plus intéressés par l’apparence des gens. L’ombre de leur peau.

Voici un producteur de NPR expliquant ce qu’il a regardé récemment :

DOUALY XAYKAOTHAO : Eh bien, Kumari, quelle émission de télévision avez-vous joué cette année ?

KUMARI DEVARAJAN : Je regardais « We Are Lady Parts ». C’est une comédie musicale sur un groupe punk à Londres composé de toutes les femmes musulmanes.

C’est une comédie musicale sur un groupe punk à Londres composé de toutes les femmes musulmanes. D’accord. Je suppose qu’il n’y a rien de mal à cela, mais chaque histoire est l’histoire d’une comédie musicale à Londres sur un groupe punk composé de toutes les femmes musulmanes. La programmation est comme générée par l’IA. C’est tout de NPR en ce moment. Écoutez cette question que cette personnalité de NPR a posée sur le nouveau film « Matrix ».

A. MARTINEZ : Emily, as-tu vu le dernier film « Matrix » ?

EMILY VANDERWERFF : Oui, en effet. C’est merveilleux.

A. MARTINEZ : Maintenant, des allégories trans supplémentaires taquinées dans le film ? Ou est-ce quelque chose qui est laissé aux trois premiers ?

Bâtiment de la radio publique nationale à Washington, DC

Si vous dirigez une organisation de presse, l’une des questions essentielles auxquelles vous devez répondre dès le départ est évidemment combien d’allégories trans y a-t-il dans la « Matrice ? » NPR fait cela.

Nous pourrions continuer encore et encore. Nous pourrions vous montrer la couverture de NPR sur la décolonisation des salons de coiffure et bien plus encore. Mais on va s’arrêter parce que c’est fatiguant, et ce n’est pas du NPR.

Mais ce n’est toujours pas suffisant pour les propres employés hyper-éveillés de NPR. La National Public Radio s’est tellement radicalisée qu’elle est sur le point de se détruire de l’intérieur. Crystal Fleming, une sociologue qui étudie vraisemblablement les communautés marginalisées, vient de publier cette évaluation de la suprématie blanche toxique de NPR. « Le problème chez NPR est la suprématie blanche. Le fait que si peu de gens le disent explicitement est révélateur, en effet. »

À propos, notez la construction passive de la phrase et du mot en effet. Signifiants de faible QI juste pour que vous le sachiez. Un ancien co-animateur de NPR appelé Shereen Marisol Meraji était d’accord avec cela. « Une chose que je tiens à souligner… est le PETIT pourcentage d’employés LATINO/A/X qui travaillent chez[NPR[Quesommes-nousmaintenant ?185 %delapopaméricaine ?Maisseulement7%deNPR ? »[NPR[Whatarewenow?185%oftheUSpop?Butonly7%ofNPR?NOTagoodlook »

À quel point pouvez-vous être contrarié par cela ? La révolution se mange toujours elle-même. Dans le cas de NPR, il est difficile de pleurer à ce sujet. Voici l’ironie la plus profonde de toutes. C’est ce que vous apprécierez le plus. NPR passe tout ce temps à attaquer des Blancs privilégiés. Mais les Blancs privilégiés sont l’audience principale de NPR. En fait, ils sont les seuls à écouter.

Nous avons vérifié les numéros d’audience. Voici ce qu’ils sont : l’audience de NPR est de 84 % de Blancs. Cela ne nous pose aucun problème. Nous ne détestons pas les Blancs et ne sommes pas racistes, contrairement à NPR. Mais à titre de comparaison, c’est plus élevé que les chiffres de Fox News. NPR prétend toujours que Fox News est une sorte d’organisation suprémaciste blanche.

Soit dit en passant, Fox News a un public noir beaucoup plus important et un public hispanique beaucoup plus important que NPR, à la fois dans l’ensemble et en pourcentage de téléspectateurs.

Alors qui écoute NPR ? Nous savons exactement qui écoute NPR. Elle t’a juste klaxonné à une intersection sans raison. Elle portait un masque seule dans sa Subaru. La question est de savoir si des gens comme elle ont vraiment besoin de plus de 100 millions de dollars de subventions fédérales chaque année, ce que la radio publique reçoit encore pour une raison quelconque.

Probablement pas. Mais encore une fois, peut-être. Qui sommes-nous pour juger ? Peut-être que les conducteurs de Subaru en colère et stériles avec autant de diplômes d’études supérieures méritent aussi de l’aide sociale. C’est peut-être une communauté marginalisée. Nous ne sommes pas sûrs.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson dans l’édition du 7 janvier 2022 de « Tucker Carlson Tonight ».