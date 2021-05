Tucker Carlson qualifie Chris Cuomo de “ stéroïde ” et de “ voyou ” ⋆ .

Jeudi, le Washington Post a révélé que l’ancre de CNN Chris Cuomo avait consulté son frère Gov. Andrew Cuomo (D-NY) sur la façon de traiter les allégations d’inconduite sexuelle contre lui. Plus tard dans la soirée, dans un segment presque joyeux sur la question, qui a scandalisé de nombreux journalistes (mais pas le fondateur de Mediaite), Tucker Carlson a joué un enregistrement précédemment divulgué de Chris se plaignant à l’ancien avocat de Trump Michael Cohen au sujet de son accusation de conduite inappropriée.

Carlson a plaisanté en disant que les deux prévoyaient un «coup mafieux», avant de dire: «Ce n’était pas un coup mafieux. C’était du harcèlement sexuel dont ils parlaient. Chris Cuomo a une connaissance approfondie de cela, des allégations de toute façon, selon cette bande.

En 2020, Chris Cuomo a été accusé dans un procès pour harcèlement sexuel par un journaliste d’avoir fait des avances sexuelles à son égard en 2018.

Pendant une grande partie du segment de six minutes, Carlson a joué le b-roll de Chris Cuomo soulevant des poids. Vers la fin, il a dit au conseiller municipal de New York Joe Borelli (R-Staten Island) que Chris Cuomo est autosuffisant, avant de l’appeler «un stéroïde» et un «voyou».

Je serais beaucoup plus heureux si tout le monde pouvait simplement, vous savez, abandonner l’autosatisfaction. Si Chris Cuomo vient de dire: «Écoutez, oui. Je suis exactement ce à quoi je ressemble, je suis un stéroïde, un voyou et c’est mon frère, bien sûr, je vais lui donner des conseils. Tu sais ce que je veux dire? Plutôt que de courir partout en faisant le plus saint que toi tout le temps. C’est ce que je trouve insupportable.

Carlson n’a fourni aucune preuve de sa suggestion que Chris Cuomo est «un stéroïde», bien que le présentateur de CNN soit toujours moins contrarié à ce sujet que le moment où il a dit à un chahuteur: “Je vais gâcher votre merde” après que ce chahuteur l’ait appelé «Fredo.»

Au début de son émission sur CNN, Cuomo a reconnu qu’il avait donné des conseils à son frère, le défendant dans le cadre de son amour et de sa loyauté envers sa famille, mais s’est excusé auprès de ses collègues de CNN pour les avoir mis «dans une mauvaise situation».

