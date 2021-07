Tucker Carlson répond à Dick Durbin le claquant sur les vaccins ⋆ 10z viral

Fox News’ Tucker Carlson a répondu qu’il avait été traité de « charlatan anti-vaxx » lundi soir, et a également insulté un membre républicain du Congrès qui s’est prononcé sur les « ordures » anti-vaccin à droite.

Sénateur Dick Durbin (D-IL) a pleuré sur le sol du Sénat plus tôt dans la journée, appelant Carlson et Laura Ingraham pour avoir diffusé des « informations irresponsables » sur les vaccins. Il a même dit: “J’espère que Fox reviendra à la raison.”

Carlson a répondu en disant que le sénateur essayait de “diviser davantage le pays selon des lignes partisanes” et de “tarauder quiconque veut plus d’informations sur un médicament spécifique en tant que fou qui est contre tous les vaccins”.

Il a fait valoir qu’il n’était pas contre les vaccins et a déclaré que les gens n’obtenaient pas de “réponses aux questions de base” à ce sujet.

Carlson a même fait cette comparaison : « Beaucoup de gens comme Dick Durbin, qui attaquent quiconque a des questions partisanes ou racistes, sont les mêmes qui nous ont dit pendant des décennies qu’ils étaient très contrariés par les expériences de Tuskegee sur la syphilis, et ils avaient le droit d’être contrarié par ces expériences.

Il a déclaré aux téléspectateurs que les experts en santé publique faisaient des « dommages » au pays et a exprimé sa consternation que davantage de républicains ne « défendent pas les Américains ».

Carlson a appelé le gouverneur républicain de l’Arkansas Asa Hutchinson une « médiocrité » pour se joindre à la poussée pour encourager plus de vaccins.

Membre du Congrès Adam Kinzinger (R-IL) était sur CNN hier pour dénoncer les « ordures » de son parti qui répandent des absurdités anti-vaccins.

C’est une politique d’indignation qui est menée par mon parti et cela va faire tuer des Américains. Notre parti a été détourné. Mon parti a été détourné. C’est en route vers le sol, et pour certaines personnes, c’est une balade amusante, n’est-ce pas ? Nous pouvons publier ces trucs scandaleux sur Twitter. “Ouais, je reçois tous ces retweets et tout le monde me connaît, je suis célèbre, mais cet avion va s’écraser au sol”… J’appelle le leader McCarthy, j’appelle tous les dirigeants du parti républicain à se lever , dites « faites-vous vacciner » et dénoncer ces politiciens poubelles. Ces politiciens clowns absolus jouant sur votre vaccin craignent pour leur propre gain égoïste.