Tucker Carlson se moque de Joe Biden pendant le segment et prétend qu’il a des bouchons de cheveux

Comme beaucoup le savent, Fox News adore prendre les photos les moins chères des politiciens libéraux, et Tucker Carlson s’en est tenu à ce modèle en réintroduisant une fois de plus le débat sur les greffes de cheveux possibles de Joe Biden lors d’un récent segment d’actualités. Il n’a pas approfondi le sujet, se contentant de faire un petit commentaire sur les bouchons de cheveux de Biden, mais sa remarque suscite des rappels sur les débats qui ont lieu depuis des années sur les cheveux de Biden.

Dans le passé, plusieurs personnes expertes en soins capillaires ont publiquement reconnu leur propre conviction que la racine des cheveux de Biden n’est certainement pas naturelle, et il a très probablement eu une procédure pour la conserver. Carlson a glissé cette connaissance dans un segment où il discutait d’éventuels candidats démocrates à la présidentielle de 2024, y compris l’actuel maire de la Nouvelle-Orléans Mitch Landrieu.

Les questions sur les cheveux de Biden n’ont pas commencé récemment, et il y a eu des rumeurs sur d’éventuelles prises de cheveux depuis plus de 10 ans. Lorsqu’on lui a demandé dans une interview s’il les avait reçues, il a simplement dit au journaliste de « deviner » si oui ou non. Politico a également publié un article sur le sujet en 2008, lorsqu’il a été annoncé pour la première fois comme candidat présidentiel d’Obama, où ils ont discuté de la question de savoir si les cheveux de Biden avaient été retouchés chirurgicalement.

« Quand il avait les cheveux plus foncés, c’était assez évident, il avait des bouchons plus gros », a déclaré le directeur médical du Saratoga Hair Transplant Center à New York, Michael Beehner. Heureusement pour Biden, cependant, Beehner a également déclaré qu' »avec l’éclaircissement de ses cheveux, il a l’air beaucoup, beaucoup mieux maintenant ». Une autre source experte, Aesthetic Scalp, avait également publié un article il y a quelques années à peine avec ses propres spéculations sur la greffe de cheveux de Biden.

