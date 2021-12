Tucker Carlson : Si vous pensez que la race est une catégorie morale, vous devriez être loin de notre système judiciaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La veille de Noël dernier, un peu après une heure de l’après-midi, une femme du nom de Katie Lawson a tenté de sortir sa voiture du South Bay Mall à Boston. A côté d’elle, elle a remarqué une femme dans une Chevy Tahoe qui semblait crier et gesticuler. La femme a baissé sa vitre et a commencé à crier à Lawson : « Vous voulez que je vous écrive une contravention ? Elle aboya, « Parce que je vais t’écrire un ticket. Aujourd’hui n’est pas le jour pour m’essayer. » Et avec cela, cette femme mystérieuse a allumé un ensemble de lumières stroboscopiques de police d’urgence sur son SUV.

En regardant tout cela, Katie Lawson a été secouée. De toute évidence, il s’agissait d’un policier souffrant de troubles mentaux, par définition, une personne très dangereuse. Ainsi, Lawson a demandé à un ami assis sur le siège passager de prendre une photo de la plaque d’immatriculation du Tahoe. Ensuite, elle a contacté la police pour leur faire savoir qu’ils avaient un officier déséquilibré dans leur force. Pas une petite chose.

Mais il s’est avéré que la femme dans le Tahoe n’était pas un officier de police, elle se faisait simplement passer pour un officier de police. Elle n’avait aucun pouvoir d’arrêter Katie Lawson ou de lui écrire une contravention, qui de toute façon n’avait enfreint aucune loi. La femme n’aurait jamais dû avoir des feux de flic sur sa voiture. Il s’avère qu’elle s’appelait Rachael Rollins. C’était une militante politique locale qui avait été élue procureur du comté de Suffolk. Lorsque l’histoire est devenue publique, Rollins n’était pas embarrassé. Elle ne s’est pas excusée d’avoir agi comme une folle, encore moins d’avoir abusé de son pouvoir.

LE NOUVEAU PROCUREUR AMÉRICAIN DE BIDEN, ROLLINS, A MENACÉ DES JOURNALISTES À TIRADE

Au lieu de cela, Rollins est allé sur Twitter et s’est comparé à Emmett Till, le garçon de 14 ans qui a été lynché dans le Mississippi en 1955. L’implication, bien sûr, Katie Lawson, une démocrate enregistrée, était un Klansman. Eh bien, quelques jours plus tard, une équipe de presse de la filiale locale de Fox, Boston25, a retrouvé Rollins pour en savoir plus sur son histoire. Le caméraman de la chaîne a fait très attention à ne prendre aucune image de la maison de Rollins ou de sa famille. Mais Rollins est immédiatement devenu hystérique de toute façon.

Elle a décrit l’histoire de Katie Lawson comme « les divagations d’une femme blanche ». Comme si la race de Katie Lawson était pertinente pour quoi que ce soit, ce qui n’est pas le cas. Puis elle se décrit comme une « femme noire, en ce moment, dans ce pays ». Maintenant, vous remarquerez le mélodrame ridicule et l’apitoiement pleurnichard.

Mais d’ailleurs, ce n’est même pas, à proprement parler, vrai. Rollins n’est pas « une femme noire ». Son père était irlandais. Ainsi, comme Barack Obama, Rachael Rollins est tout autant blanche que noire, bien que pour une raison quelconque, nous soyons tous obligés de prétendre le contraire. Dieu sait pourquoi. Comme Obama, Rollins a eu une enfance exceptionnellement privilégiée. Elle a grandi dans un quartier aisé. Elle a joué à la crosse dans une école privée chère, et comme Obama, elle a grandi pour devenir une fanatique en colère. Maintenant, nous ne sommes pas des psychiatres, nous allons donc laisser ces faits là pour que d’autres les évaluent.

JUSSIE SMOLLETT CONDAMNÉE POUR MISE EN SCÈNE DE CRIME DE HAINE ET MENTI À LA FLIC

Ce que nous savons, c’est qu’il est totalement inacceptable qu’un raciste travaille comme procureur fédéral dans ce pays. Si vous pensez que la race est une catégorie morale, et Rachael Rollins le pense, vous devriez être loin de notre système judiciaire. La justice est daltonienne. La justice doit être daltonienne sinon ce n’est pas de la justice, c’est juste de la vengeance. Chaque citoyen américain a le droit fondamental d’être jugé sur un pied d’égalité en vertu des lois des États-Unis, quelle qu’en soit l’apparence. Période. L’ADN ne peut jouer aucun rôle dans notre système judiciaire.

C’est tout l’intérêt de notre pays. C’est la chose la plus importante que nous ayons.

Donc, par définition, Rachael Rollins devrait être immédiatement exclue de l’application de nos lois. Rollins voit la course en premier. Elle est raciste, donc elle ne peut pas être juste. Tout cela est très évident ou devrait être évident, cela a toujours été évident. Pourtant, étonnamment, grâce aux principes d’équité, Rachael Rollins vient d’être promue. Cette semaine, le Sénat américain a confirmé cette femme en tant que nouveau procureur américain du Massachusetts. Cela signifie que Rollins est désormais chargé de faire appliquer toutes les lois fédérales dans un État de près de 7 millions d’habitants. Aucun républicain ne l’a soutenue. Elle a obtenu gain de cause sur un vote à 50-50. Kamala Harris, bien sûr, a rompu l’égalité.

C’est déchirant, honnêtement, ce n’est pas une question partisane, mais une question américaine. C’est navrant de rapporter cela. Rachael Rollins est une attaque vivante contre notre ancien système de justice ; ce qui, encore une fois, est la chose la meilleure et la plus importante dont disposent encore les États-Unis. Rollins a des vues que les générations précédentes auraient correctement comparées à la théorie raciale nazie. Elle croit que la mélanine détermine la valeur morale, ce qui est grotesque et immoral.

Voici Rollins en février de l’année dernière lors d’une table ronde avec d’autres avocats. À un moment donné, le procureur américain du district oriental de Californie, un homme du nom de McGregor Scott, a osé suggérer que les procureurs devraient appliquer les lois. Et voici comment Rachael Rollins a répondu :

ROLLINS: Je dirai, en tant que l’un des moins de 1% des personnes atteintes de mélanine qui occupent ce rôle… Je n’ai vraiment pas beaucoup de temps pour que plus d’hommes blancs me disent ce dont les communautés de couleur ont besoin.

Alors tais-toi, homme blanc, tu dois être de la même couleur que les gens que tu supervises. C’était l’argument juridique de Rachael Rollins. Il est presque impossible de croire que c’est la personne qui administre actuellement toutes les lois fédérales dans l’État du Massachusetts, mais c’est le cas. Ce ne sont pas seulement les théories raciales effrayantes et totalement immorales de Rollins qui la rendent inapte au travail qu’elle occupe maintenant. Elle était aussi un désastre démontrable en tant que procureur, un procureur élu dans le Massachusetts. Lorsqu’elle a été élue DA à Boston, Rollins a promis de ne pas appliquer la loi. Elle a affirmé qu’ignorer la loi rendrait le comté de Suffolk plus sûr. Ce n’est pas une exagération. Rollins a annoncé une liste de 15 infractions, au moins, elle l’a été explicite, qu’elle refuserait désormais de poursuivre. Ces infractions comprenaient l’intrusion, le vol à l’étalage, l’introduction par effraction, la destruction gratuite de biens, la possession de drogue dans l’intention de la distribuer, le trafic de drogue et la résistance à l’arrestation. Folie.

LA CONFIRMATION DE RACHAEL ROLLINS MALGRE LES POLITIQUES DE NON POURSUITE EST « METTER L’IDEOLOGIE AVANT LES GENS »: COTON

Alors dans cette émission il y a plusieurs années, en 2018, nous avons demandé à Rachael Rollins, qui était assez partante pour venir, de nous expliquer pourquoi c’est une bonne idée de ne pas poursuivre le vol ? Voici ce qu’elle a dit :

ROLLINS : 50 000 $ par an pour loger quelqu’un dans la maison de correction du comté de Suffolk. Une accusation de vol à l’étalage aura plusieurs dates d’audience. Nous allons avoir, disons, trois mois, cette personne ne peut pas payer sa caution. Cela va nous coûter 12 500 $ pour les héberger dans la maison de correction du comté de Suffolk. Je crois que nous pouvons leur demander de faire un service communautaire ou de retourner l’article lui-même. Je pense que nous devons réfléchir de manière créative aux solutions. C’est beaucoup plus responsable sur le plan fiscal.

C’est donc votre faute, M. et Mme contribuable respectueux des lois lorsque des criminels enfreignent la loi parce que vos lois sont racistes et indûment punitives, même si elles ont été adoptées par la législature pour laquelle vous avez voté. C’est l’argument qu’elle avance.

Donc, la question est dans la vraie vie en termes réels et disons le nombre de corps, comment tout cela s’est-il passé dans le comté de Suffolk, Massachusetts? Eh bien, l’année dernière, les meurtres y ont augmenté de plus de 50 %. Il s’avère que ce n’est pas seulement un vol que Rachael Rollins a refusé de poursuivre ; délits violents aussi. Dans un cas relaté par le Boston Globe ordinairement très sympathique, « Une avocate a été attaquée alors qu’elle promenait son chien à Charlestown, souffrant d’un traumatisme crânien dont elle se remet encore plus de deux ans plus tard. Pourtant, les procureurs de Rachael Rollins ont conclu un accord avec son agresseur qui lui a permis d’éviter la prison. »

Alors vous avez battu une femme presque à mort et ils vous ont laissé partir. Rachael Rollins le fait. Dans un autre cas rapporté par le Boston Globe, « le procureur de Rachael Rollins a choqué un juge en demandant aucune peine de prison dans une affaire impliquant un suspect de cambriolage qui a été surpris par effraction dans des bâtiments avec 39 fausses cartes de crédit dans sa poche. »

RACHAEL ROLLINS ACCUSÉE D’UN « PUR ABUS DE POUVOIR » DANS UN INCIDENT POTENTIEL DE RAGE AU ROUTIER

Vous devez donc vous demander pourquoi les procureurs de Rachael Rollins concluent-ils tous ces accords ? Bien sûr, parce que Rachael Rollins le leur a dit. Elle pense que la violence et le vol devraient être légaux tant que les personnes qui commettent ces crimes sont de la bonne couleur. Et nous ne le devinons pas parce qu’elle l’a dit à voix haute assez explicitement lors des émeutes du BLM l’été dernier. Regarde ça.

ROLLIN : Et c’est complètement ironique de devoir vous dire : ‘S’il te plaît, ne sois pas violent. S’il vous plaît, gardez votre voix basse. S’il vous plaît, taisez-vous et respectez toutes les exigences de la police », alors qu’en fait, ce sont ces mêmes personnes qui nous assassinent en toute impunité.

Émeute autant que tu veux, les flics blancs sont les vrais meurtriers – c’était son message. Donc, même dans l’État du Massachusetts, qui est progressiste jusqu’à la parodie, c’était trop. Un certain nombre de procureurs de l’État, dont certains de la gauche engagée, se sont levés pour se plaindre du comportement de Rollins et de sa rhétorique. L’un d’eux était un procureur de district appelé Michael O’Keefe. Il a écrit un éditorial soulignant que ce n’est pas, catégoriquement, le travail d’un procureur d’éliminer les lois : « Un procureur de district n’a pas le pouvoir d’annuler toute une catégorie de conduite criminelle », a écrit O’Keefe. « C’est la seule prérogative de notre législature. »

Los Angeles, CA – 08 décembre : le procureur du comté de Suffolk, Rachael Rollins, qui vient d’être confirmé par le sénat comme procureur américain du Massachusetts, prend la parole lors de la conférence de presse du procureur du comté de Los Angeles, George Gascóns, sur les réformes du système de justice pénale dans son premier année de mandat à Los Angeles le mercredi 8 décembre 2021. (Photo de Sarah Reingewirtz/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via .) (Photo de Sarah Reingewirtz/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via .)

L’Assemblée législative, les personnes que vous élisez, pour qui vous votez en novembre, pour rédiger les lois que vous voulez. On appelait ça la démocratie. Concept assez fondamental dans ce pays, visiblement inconnu de Rachael Rollins. Alors, comment a-t-elle pris cette critique? Comment avez-vous répondu ? Nous allons vous donner trois suppositions. OK, vous l’avez compris. Elle l’a dénoncé comme « un racisme à peine voilé ». Évidemment. Pendant ce temps, le propre racisme de Rollins devenait de moins en moins voilé de jour en jour. Encore une fois, nous n’avons inventé aucune de ces choses. Ce sont de vraies bandes vidéo. Celui-ci date de juin 2020. Elle l’a dit alors que des émeutiers brûlaient le pays.

ROLLINS : Nous avons regardé dans ce pays et avons vu des policiers – des gens qui vivent avec des Noirs payer des impôts pour financer ces postes – nous tirer dans la rue comme si nous étions des animaux… Les gens en ont marre. Et à la communauté blanche qui se réveille maintenant pour voir cette rage : nous vous le disons depuis toujours. Nous le disons depuis que Colin Kaepernick s’est agenouillé. Nous le disons depuis des décennies. Et vous ne nous avez pas écoutés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous », dit la demi-irlandaise Rachael Rollins. Ces Blancs n’ont pas écouté et maintenant ils obtiennent ce qu’ils méritent. Elle a dit ça à voix haute. Maintenant, écoutez, vous ne pouvez pas être complètement choqué par cela parce que vous allez trouver des gens comme ça – des farfelus, des mécontents, des haineux, des obsessionnels de la race, dans chaque société. Chaque culture a ses marges. Ce n’est pas limité à l’Amérique ou à une certaine couleur. Il y a des fous. Mais ce que vous ne pouvez en aucun cas faire, c’est transformer des gens comme ça en procureurs fédéraux. Si vous faites cela, votre système s’effondrera. Pourquoi? Simple. Personne ne croira que la justice est au niveau, et malheureusement, ils auront raison.

Cet article est adapté du commentaire d’ouverture de Tucker Carlson sur l’édition du 9 décembre 2021 de « Tucker Carlson Tonight ».