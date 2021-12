Plusieurs sources ont déclaré à « Tucker Carlson Tonight » qu’un ancien lobbyiste de Google aidait à organiser des réunions entre le choix du président Biden pour la Federal Trade Commission, Alvaro Bedoya, et divers bureaux du Sénat afin d’aider à la confirmation de Bedoya.

« Nous sommes un peu choqués d’apprendre qu’un ancien lobbyiste de Google et consultant Google actuel aide Bedoya à suivre le processus de confirmation au Sénat pour se rendre à la FTC. Eh bien, cela ne semble pas non corrompu. Cela semble en fait la définition de la corruption », a déclaré Carlson dans son émission lundi.

La page d’accueil Internet de Google le 23 janvier 2016. (REUTERS/Neil Hall)

La FTC est une agence gouvernementale qui applique les lois antitrust américaines et protège les droits des consommateurs.

Carlson a dit, « à cause de ces devoirs, bien sûr, [the FTC] enquête sur Google ces dernières années. Ces deux problèmes sont causés par Google. Et jusqu’à présent, nous pensons qu’il a été beaucoup trop clément. »

LE NOMINÉ DE BIDEN ÉVITE LE SEN. KENNEDY 9 FOIS QUAND ON DEMANDE SI LES CRIMES INSPIRÉS PAR LA JUSTICE SOCIALE DEVRAIENT ÊTRE PARDONNÉS

Les géants de la grande technologie ( iStock)

Selon des sources, a déclaré Carlson, Robert Raben de The Raben Group, qui se décrit comme « une entreprise nationale de politique publique engagée à ouvrir les portes du pouvoir et de l’influence pour un changement inclusif durable », agit en tant que « Sherpa » pour Bedoya pendant la processus de confirmation.

« L’émission a été informée par plusieurs sources que Raben agissait comme une citation » Sherpa « pour Bedoya et organisait des réunions entre Bedoya et divers bureaux du Sénat. Encore une fois, si c’est vrai, c’est de la corruption », a déclaré Carlson.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Carlson a déclaré que « Tucker Carlson Tonight » avait contacté Raben, qui a confirmé que son entreprise « aidait » Bedoya.

« [Raben is] un éminent lobbyiste démocrate à Washington. Son cabinet… représente des dizaines de clients. Raben lui-même était un lobbyiste enregistré pour Google il y a à peine deux ans. Son entreprise est toujours consultante pour Google, la société la plus puissante au monde », a déclaré Carlson. « [There’s] évidemment un énorme conflit d’intérêts ici. Le gars qui travaille pour Google qui aide à installer le gars qui régule Google. »

« Si Bedoya est confirmé en tant que commissaire de la FTC, pensez-vous qu’il va oublier qui l’a aidé à obtenir le poste ? » Carlson a continué. « Probablement pas. »

Bedoya est l’un des directeurs fondateurs du Center on Privacy & Technology de Georgetown Law. En septembre, la Maison Blanche de Biden a annoncé qu’Alvaro Bedoya était son candidat au poste de commissaire à la FTC. L’agence est dirigée par cinq commissaires, dont un qui dirige en tant que président.