Tucker Carlson visite la Hongrie. Rage apoplectique à gauche ⋆ 10z viral

Les libéraux et les gauchistes sont absolument apoplectiques à propos de la visite d’une semaine de Tucker Carlson en Hongrie. Ses émissions présentaient des vues de la frontière aussi bien clôturées (construites après la tentative d’invasion de 2015) et pacifiques, avec des migrants de Serbie refoulés, loin de la politique officieuse de Biden d’accueillir les migrants et de les mettre dans des avions et des bus pour être envoyés. à travers le pays pour diluer tous les endroits restants qui sont considérés comme trop blancs, en supposant qu’ils finiront par voter démocrate lorsqu’ils seront amnistiés ou qu’ils changeront les lois électorales. (Le NYTimes a récemment publié un éditorial affirmant qu’il n’y a aucune bonne raison pour que les illégaux ne puissent pas voter, donc c’est définitivement sur la liste de souhaits de la gauche.)

Lundi, Carlson a ouvert son émission avec ceci :

Si vous vous souciez de la civilisation occidentale, de la démocratie et des familles, et de l’assaut féroce contre ces trois choses par les dirigeants de nos institutions mondiales, vous devriez savoir ce qui se passe ici en ce moment.

Cette citation est apparue dans un article du Daily Beast où l’auteur, Jared Yates Sexton, n’a pas pu s’empêcher de faire référence à la « soi-disant« civilisation occidentale ».

Voici la plupart du spectacle d’hier soir

Au début, il y a un extrait d’une interview avec Victor Orbán qui réaffirme le droit de la Hongrie de décider qui vient dans son pays, et qu’elle a le droit de décider de sa culture. S’ils veulent une culture familiale et s’opposent à la propagande LGBT+ et à la théorie critique de la race dans leurs écoles, ils devraient pouvoir le faire. S’ils préfèrent ne pas avoir une société post-chrétienne ou une contre-culture musulmane, c’est leur droit. Leur culture dépend d’eux, pas des élites mondialistes résidant à Bruxelles ou à Washington qui dictent ce qu’ils doivent faire. Et c’est ce qu’ils ont fait.

Le parti de M. Orban a récemment adopté une loi restreignant les représentations de l’homosexualité ; les critiques ont déclaré qu’il était utilisé pour cibler la communauté LGBTQ du pays. Et les médias alignés sur le gouvernement s’élèvent régulièrement contre l’effet déstabilisateur que la culture occidentale « éveillée » a sur la société traditionnelle. (Benjamin Novak et Michael M. Grynbaum dans le NYTimes)

On ne peut qu’imaginer l’horreur de telles choses parmi notre classe dirigeante. “Autoritaire!” diront-ils, tout en imposant joyeusement leur propre idéologie totalitaire en Amérique.

Comme le note Orbán, les mondialistes veulent fondamentalement forcer d’autres sociétés à être multiculturelles – à admettre les communautés musulmanes, par exemple – dans la conviction que ces groupes disparates s’entendront très bien. Mais, dit-il, c’est “évidemment risqué”. Tellement vrai. Le multiculturalisme est une idéologie utopique, et les preuves que nous avons jusqu’à présent ne sont pas encourageantes, même en dehors de l’argument des intérêts génétiques ethniques. Comme le dit Orbán, l’Allemagne a obtenu ce qu’elle méritait en faisant venir des millions de musulmans. Maintenant, l’Europe a des zones interdites et le crime organisé par des cartels familiaux. Vous pouvez importer des gens du Moyen-Orient, mais la saleté magique de l’Europe n’efface pas leur clanisme ou leurs tendances criminelles. Et au minimum, les États-Unis multiculturels n’ont jamais été aussi polarisés, la polarisation étant essentiellement fondée sur des lignes raciales.

Le commentaire de Carlson sur l’effet de l’immigration sur le crime exaspéra Salon. Tout ce qu’ils avaient à faire était de le citer en train de commenter un cas où un illégal a décapité une femme en plein jour dans le Minnesota après que les autorités ne l’ont pas expulsé :

L’administration Biden l’a fait exprès, et elle le fait toujours. Et c’est exactement pourquoi les démocrates deviennent hystériques quand vous évoquez les succès évidents qui s’affichent ici en Hongrie sur la question de l’immigration. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu’il existe une option au chaos, à la saleté et au crime qui se développent tout autour de nous.

“Chaos, saleté et crime.” Mais l’idée qu’il existe des élites mondialistes cherchant à imposer le multiculturalisme et une immigration massive non blanche, sujette au crime (et à faible QI) aux sociétés européennes est un fantasme complet aux yeux de l’écrivain du Daily Beast :

Utiliser un compatriote hongrois [???] George Soros en tant qu’épouvantail fourre-tout, Orbán se targue d’être un champion contre une conspiration mondiale massive impliquant des libéraux riches et puissants et des organisations internationales déterminées à saper l’autorité de l’État et à briser le dos de la pensée nationaliste.

L’idée qu’il n’y a pas d’élite mondialiste, riche et libérale qui s’oppose au nationalisme est absurde. Mais cette élite ne sape généralement pas l’autorité de l’État. Seulement si l’État essaie d’imposer le nationalisme.

La gauche aime l’autoritarisme. C’est un thème récurrent que les mondialistes veulent forcer la conformité et l’obéissance à toute entité dissidente pour produire une culture homogène de la gauche. Plus tard dans l’émission, il interviewe le toujours intéressant Michael Anton, qui note la même chose à propos des États-Unis : les États bleus veulent imposer leurs valeurs et leur mode de vie aux États rouges, mais les États rouges veulent juste qu’on les laisse seuls décider de leur propre culture, qu’il s’agisse de politique énergétique, de mandats de masque pour les écoliers ou d’enseigner aux étudiants blancs à se haïr (ici).

Mais comme je l’ai dit, la gauche est apoplectique de voir de telles idées dans le courant dominant conservateur. Un thème récurrent est que la Hongrie sous Orbán est autoritaire – qu’il a démantelé la démocratie pour qu’il n’y ait que des élections fictives. Voici Zach Beauchamp chez Vox :

Le Fidesz a justifié ses prises de pouvoir en diabolisant une série d’exogroupes et d’ennemis externes. Si vous lisez la presse alignée sur l’État, vous apprendrez que seul Viktor Orbán peut sauver la civilisation hongroise de la menace posée par les immigrants musulmans, les libéraux de l’Union européenne, la communauté LGBT et le milliardaire juif George Soros. Orbán a été réélu en 2015 et 2018, lors de votes officiellement libres mais nullement équitables. Le Fidesz a bénéficié d’énormes avantages en termes de ressources, du soutien de médias alignés sur le gouvernement et de règles conçues pour faire pencher la balance du terrain. Bien que le parti d’Orbán ait remporté moins de 50 % des voix aux élections de 2018, il a tout de même remporté la majorité des deux tiers au parlement, en partie grâce au gerrymandering. Aujourd’hui, les politologues considèrent la Hongrie comme un exemple classique de ce qu’on appelle « l’autoritarisme compétitif » : une sorte de système autocratique où les élections se déroulent et ne sont pas formellement truquées mais sont si fortement empilées en faveur du parti au pouvoir que le peuple n’a pas de véritable agence sur qui les gouverne.

Une chose qui est évidente à propos de la gauche de nos jours, c’est qu’elle n’est pas consciente d’elle-même. Ils projettent régulièrement ce qu’ils font dans tout l’Occident sur leurs ennemis. Il est tout à fait raisonnable de soutenir que la gauche a volé les élections américaines de 2020, certainement via une couverture médiatique biaisée, et au moins en partie en modifiant les lois de vote sous couvert de la crise de Covid. Et peut-être bien pire. Maintenant, la gauche met tout en œuvre pour maintenir ces lois, rejetant les lois sur l’identification des électeurs et d’autres lois sur la sécurité électorale comme Jim Crow 2.0. Et, malgré plusieurs des articles cités ici condamnant Orbán pour avoir imposé un régime de gerrymandering favorable à son parti, ils ne semblent pas remarquer qu’il est très courant chez eux de vouloir se débarrasser du collège électoral, bourrer la Cour suprême de gauchistes juges, et se débarrasser de deux sénateurs par État. L’ensemble de leur programme promouvant des niveaux maximum d’immigration légale, amnistiant les illégaux, permettant aux illégaux de voter, démantelant la patrouille frontalière, distribuant les migrants aux États rouges et pathologisant les critiques des Blancs selon lesquelles ils sont remplacés vise à créer une hégémonie permanente – le genre d’hégémonie qu’ils ont déjà dans les états bleus. Oui, la gauche aime l’autoritarisme.

