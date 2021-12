Tucker Carlson : Voilà ce qu’est vraiment l’inflation aux États-Unis

Il y a beaucoup de choses sur la théorie économique moderne qui sont importantes mais difficiles à comprendre. En fait, beaucoup de gens qui formulent ces théories ne les comprennent pas vraiment, et c’est pourquoi ils ne peuvent jamais rien expliquer clairement. Mais il y a un fait économique fondamental que tout le monde, même ceux d’entre nous avec de faibles compétences en mathématiques, saisit instantanément, et c’est à ce moment-là que nous devenons plus pauvres. Comment savez-vous quand vous devenez pauvre ? Vous savez que vous devenez pauvre lorsque vous n’avez pas assez d’argent pour faire les choses que vous faisiez autrefois. Vous reculez. C’est un sentiment très effrayant.

À court de vol à main armée. Rien ne rend les Américains plus pauvres plus rapidement que l’inflation. Maintenant, les magnats de la finance qui empruntent de l’argent pour vivre aiment l’inflation. Cela rend leur dette moins chère. C’est une bonne chose pour eux, mais tout le monde le déteste parce que cela les écrase d’une manière très évidente au jour le jour.

Donc, dans cet esprit, les nouveaux chiffres de l’inflation sont sortis et ce sont les pires que ce pays ait connus depuis près de 40 ans. Selon l’indice des prix à la consommation, l’inflation a augmenté de près de sept pour cent au cours des 12 derniers mois. C’est très haut. Le problème est que la réalité est bien pire que cela, et c’est parce que l’indice de consommation est inutile comme guide de la vie en Amérique, il ne mesure pas réellement le coût de la vie. En ce sens, c’est un mensonge. C’est un gouvernement truqué numéro un parmi tant d’autres. Désormais, l’IPC est calculé en attribuant un poids relatif aux différentes catégories de biens. C’est une série de formules très complexes. Certains d’entre eux ont été formulés de bonne foi. D’autres ont été conçus pour vous tromper. Mais en réalité, l’essentiel est que l’IPC fait un très mauvais travail pour mesurer combien cela coûte réellement de vivre dans ce pays.

Par exemple, les prix du gaz dans l’IPC. Les prix du gaz représentent moins de quatre pour cent de la valeur totale des produits inclus. Maintenant, c’est réaliste si vous habitez, disons, à Manhattan, où pratiquement personne ne conduit de voiture. Mais si vous avez une voiture et que vous parcourez plus de quelques kilomètres pour aller travailler chaque jour, c’est ridicule car, pour vous, le prix de l’essence représente une part bien plus importante de votre budget. Et pourtant, tout cela est ignoré par l’IPC.

Pas besoin d’être économiste pour comprendre cela. L’essentiel est que ce ne sont pas des chiffres précis. Mais ils ont été mis en place par des personnes que nous considérons comme très intelligentes, vous devez donc vous demander pourquoi ces chiffres sont-ils inexacts ? Pensez-y.

L’indice des prix à la consommation mesure les inconvénients de la politique économique fédérale. Supposons donc que vous ayez imprimé trop de dollars américains. Vous vouliez financer des programmes inutiles et rembourser vos donateurs. Maintenant, si vous faisiez cela, vous dévalueriez votre propre monnaie. Vous causeriez de l’inflation au fil du temps. Vous appauvririez votre propre population. Tels seraient les effets. Mais bien sûr, vous voudriez masquer ces effets. Vous voulez plutôt dire à tout le monde que grâce à vous, l’économie va bien, et l’indice des prix à la consommation permet aux politiciens de le faire.

Le CPI permet à des dirigeants imprudents et économiquement analphabètes de cacher le gâchis qu’ils ont fait. C’est un conflit d’intérêts, s’il y en a eu un, c’est comme confier Bernie Madoff à la tête du comité d’audit. Que penses-tu qu’il va se passer si tu fais ça ? Les faux chiffres permettent à de faux économistes de raconter une fausse histoire sur ce qui se passe réellement dans le pays. Et ils l’ont certainement fait.

JEN PSAKI 25 MAI : Nos économistes ont fait savoir qu’ils estiment que l’impact de nos propositions sera transitoire.

JENNIFER GRANHOLM 7 NOVEMBRE : Tous les économistes sur lesquels le président s’est appuyé suggèrent qu’il y a une nature transitoire au problème de l’inflation

BIDEN 19 JUILLET : Les économistes appellent toutes ces choses des effets transitoires.

MAXINE WATTERS 28 NOVEMBRE : Cette inflation que nous vivons est transitoire. Il ne va pas être là pour longtemps.

JANET YELLEN 14 JUIN : Nous avons connu plusieurs mois d’inflation élevée qui, selon la plupart des économistes, y compris moi, sera transitoire.

JEROME POWELL 24 MARS : Nous ne nous attendons pas à ce que cette pression à la hausse produise des prix substantiellement plus élevés ou que les effets soient persistants, nous nous attendons à ce qu’ils soient transitoires ou temporaires.

La cavalcade habituelle de menteurs et de stupides. Maxine Waters sur la politique économique, s’il vous plaît restez dans votre voie. Mais le dernier type est considéré comme très intelligent. Il s’appelle Jerome Powell. Il est, croyez-le ou non, le président de la Réserve fédérale. Powell a maintenant mis à jour son évaluation transitoire après des semaines de moquerie. Il n’utilise plus ce mot « transitoire » pour décrire l’inflation. « Je pense que c’est probablement le bon moment pour retirer ce mot », a déclaré Powell. Trop tard, Jérôme. Plus personne ne te croit. Personne ne l’a jamais fait, qui faisait attention.

En fait, il n’y a qu’une seule façon précise de mesurer l’inflation, et la Fed ne l’a pas encore compris. Le voici : vous vous demandez, combien cela vous a-t-il coûté de vivre dans ce pays par rapport à ce que cela vous a coûté il y a un an ? C’est pas compliqué. Faites le calcul, et vous verrez que le nombre réel, la hausse de l’inflation n’est même pas proche des sept pour cent revendiqués par Washington.

Au cours de la dernière année, le prix d’une voiture d’occasion, par exemple, a augmenté de plus de 30 %. Les prix du bœuf ont augmenté de 21 %. Le pétrole brut en hausse de 55%. Bois dimensionnel, 35%. Blé, 37 %. Sucre, 33 %. Maïs, 39 %. Huile de palme, 43 %. Buvez-vous du café le matin, jamais ? Ah, tant pis. Le prix du café a augmenté de 108 % l’année dernière. Vous aimez les céréales pour le petit-déjeuner ? Oh pardon. L’avoine est en hausse de 114 %.

Et ce ne sont que les chiffres que vous voyez sur l’étiquette à l’épicerie. En plus de l’inflation conventionnelle, les consommateurs sont également confrontés à une rétrécissement généralisée. C’est un terme informel que les économistes utilisent pour le rétrécissement furtif des produits de consommation. Ainsi, les entreprises vous vendent moins pour le même prix. Avez-vous récemment acheté un bar Snickers ? S’il semble beaucoup plus petit qu’avant, c’est parce qu’il l’est.

Et ce sont les produits que vous achetez. La plupart des gens dans ce pays vivent encore à l’intérieur, et le coût de la vie à l’intérieur a considérablement augmenté. Les loyers en Californie du Sud, par exemple, ont triplé en une seule année, comme le rapporte ce récent package Fox :

JOURNALISTE : Inflation et migration : les habitants du comté d’Orange et de Los Angeles se déplacent vers l’Inland Empire à la recherche de logements abordables. Ce sont deux raisons de l’essor du marché immobilier et des loyers élevés dans l’Inland Empire. … Certains propriétaires ont plus que triplé les prix des loyers au cours de la dernière année.

FEMME : Un appartement dans un quartier pas terrible de Redlands – il coûtait 800 $ par mois. Nous venons de remarquer qu’il était en hausse pour 2 600 $ par mois. L’espace n’a pas changé. C’est un appartement de deux chambres avec à peine aucun espace habitable.

2 600 $ par mois pour une petite unité déprimante dans une partie profondément minable de l’État qui coûtait 800 $ il y a un an. C’est donc ce qui se passait dans ce pays lorsque Jerome Powell et Joe Biden vous disaient que l’inflation était transitoire. Ces gens n’achètent rien ou mentent simplement. De toute façon, tout le monde sait exactement ce qui se passe parce qu’il est impossible de l’ignorer.

JOURNALISTE : Les Américains voient les effets de l’inflation dans leurs budgets. General Mills a même annoncé qu’ils augmentaient les prix de leurs céréales jusqu’à 20 %.

JOURNALISTE : Le total général de notre dîner de Thanksgiving était de 51,25 $. Plus de 20 % par rapport à la liste de l’an dernier

JOURNALISTE : The Dollar Tree augmente les prix de 1 $ à 1,25 $ pour la plupart des articles.

JOURNALISTE : Si vous avez la chance de trouver des munitions, vous les paierez plus cher

MAN AT THE GUN RANGE : Vous le verrez sur les étagères du magasin pour 0,65 $ le tour. Il serait normalement d’environ 0,20 $ par tour.

JOURNALISTE : Les pizzerias des cinq arrondissements augmentent le prix d’une tranche. Les tranches d’un dollar peuvent aller jusqu’à 1,50 $.

JOURNALISTE : Ceux qui chauffent au mazout devront creuser plus profondément cette année.

OUVRIER PÉTROLIER : Le propriétaire moyen paiera probablement environ 500 $ de plus pour la saison de chauffage qu’il ne le faisait il y a un an.

Oh, alors dites-nous encore, Joe Biden, comment l’inflation est à sept pour cent. Lisez-nous d’autres chiffres du gouvernement.

Un groupe qui n’envisagerait même pas de croire à des chiffres comme celui-ci – des conneries comme ça – est celui des investisseurs. Ils ne regardent pas l’indice des prix à la consommation, ils le font pour gagner leur vie, et ils savent exactement à quoi ressemble une inflation dangereuse. Et c’est pourquoi ils achètent des actifs durables. Vous le voyez partout.

Le prix de vente médian d’une maison unifamiliale existante à Austin, au Texas, a augmenté de 33,5 % en une seule année. Le prix médian d’un condo autour de Miami a augmenté de près de 21%. Maintenant, l’immobilier dans le comté de Dade était déjà surchauffé. Maintenant, c’est un feu de joie.

Pourquoi cela se produit-il ? Simple. Les investisseurs ont peur. Considérez les prix des actions. Le S&P 500 a augmenté de 28 % l’année dernière. Maintenant, si vous cherchez le taux d’inflation réel, c’est beaucoup plus proche que ce que l’IPC va vous donner.

Mais si vous voulez savoir ce que les gens qui pensent à l’argent pour gagner leur vie pensent vraiment de l’économie et de la valeur du dollar américain, regardez la valeur de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est, par définition, un refuge contre l’inflation. Les gens achètent du bitcoin lorsqu’ils décident que le dollar américain n’est plus sûr.

Que s’est-il passé dans le bitcoin ? Il a augmenté de 164% pour cent l’année dernière. Etherium et autres crypto-monnaies en hausse de 622% pour cent. Donc, vous devriez considérer cela comme un référendum sur la force de notre système économique, tel que jugé par les gens qui connaissent le mieux le système, parce que c’est exactement ce que c’est.

Ce sont donc des changements majeurs pour l’économie américaine, et ils sont très inquiétants pour les journalistes financiers, il n’y a pas de plus grande histoire en ce moment que ce que nous venons de dire. Et pourtant, étonnamment, ces hacks éhontés l’ignorent soigneusement.

UN PRODUCTEUR D’OEUFS AUGMENTE LES PRIX POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SEPT ANS POUR DES PROBLÈMES DE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

L’éternel génie financier de CNBC nous a dit qu’en fait, sous Joe Biden, nous entrons maintenant dans un nouvel âge d’or économique.

JIM CRAMER : Pour moi, nous avons l’économie la plus forte que j’aie jamais vue. Avez-vous vu ce numéro ce matin? Ce numéro de chômage ? Le meilleur depuis des années, le meilleur depuis ’69. Nous avons tous repéré les panneaux de demande d’aide sans fin, les pénuries du service du logement, les énormes demandes de biens et de services. Une merveille à voir. Oh, les gens ont confiance en leur travail, je dis fantastique. Et la possibilité d’en obtenir de meilleurs s’ils le souhaitent. Ils dépensent plus que je n’ai jamais vu, mais ils le font en liquide et non à crédit. Il le fait dans un style rugissant des années 20.

Imaginez le croire – Jim Cramer de CNBC. Alors, que devrions-nous penser de l’évaluation de notre économie par Jim Cramer ? Eh bien, il est peut-être un peu tôt pour demander un passeport étranger, mais ce n’est pas bon signe. Pas du tout. C’est Jim Cramer dont vous vous souvenez qui vous a dit d’acheter Bear Stearns quelques jours avant qu’il ne disparaisse complètement.

JIM CRAMER : Dois-je m’inquiéter pour Bear Stearns en termes de liquidités et en retirer mon argent ? Non! Non! Non! Bear Stearns va bien. Ne retirez pas votre argent. S’il y a un plat à emporter, Bear Stearns n’est pas en difficulté. Je veux dire, si quoi que ce soit, ils sont plus susceptibles d’être repris. Ne déplacez pas votre argent de Bear. C’est juste être idiot. Ne soyez pas stupide.

Bear Sterns n’est pas en difficulté. Non non Non. Bear Stearns va bien. Ne retirez pas votre argent.

C’est ce qu’il a dit juste avant le crash. Maintenant, dans un pays normal avec une méritocratie fonctionnelle, quiconque dit quelque chose comme ça ne vanterait plus les actions à la télévision, ils nettoieraient votre piscine, en supposant qu’il puisse rassembler les compétences pour le faire.

Et pourtant, le voilà, le même homme a encore télévisé un témoignage vivant de la tendance suicidaire de nos dirigeants à récompenser l’échec.

Ou pensez à Andrew Ross Sorkin. Ses patrons le considèrent comme l’homme le plus intelligent de CNBC. En fait, il est à peu près aussi brillant que Jim Cramer, mais beaucoup plus gras. Le point de vue de Sorkin est que nous devrions être reconnaissants pour l’inflation. Vous devriez remercier Joe Biden « L’inflation a longtemps été considérée comme le méchant économique. … Ce point de vue est en train de changer. Pour ceux qui s’inquiètent des inégalités croissantes, l’inflation pourrait en fait être un baume jusqu’à un certain point. »

Oh, merci, Andrew Ross. Donc, nous devenons le Venezuela, mais c’est une bonne chose parce que votre voisin va être tout aussi pauvre que vous.

Voilà donc l’état actuel de la pointe du journalisme financier dans ce pays.

