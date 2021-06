Tucker soulève quelques questions sauvages sur la photo dans l’avion de Jill Biden – RedState ⋆ .

in

Jill Biden a posté une photo sur Twitter d’elle assise au bureau présidentiel sur Air Force One avec elle en train de feuilleter un grand cahier d’information et le message “Préparation pour le G-7”. Cela a suscité beaucoup de questions de la part des gens sur l’endroit où se trouvait Joe et ce qu’elle faisait à sa place.

conseil de pro pour les vrais journalistes : demandez où est Joe puisque FLOTUS est dans son siège AF1. Dormir dans la chambre du fond ? Socialiser en amont ? https://t.co/B9FrVAdYqh – Richard Grenell (@RichardGrenell) 9 juin 2021

Ainsi, après une brochette classique de Kamala Harris la veille, Tucker Carlson a affronté «Dr. Jill » et ce qu’elle faisait au bureau, se préparant à nous représenter à l’étranger. “Dr. Jill est en charge maintenant… donc le point ne pourrait pas être plus clair.

Carlson a spéculé sur ce qu’elle pourrait examiner dans le cahier d’information et a taquiné qu’elle examinait peut-être enfin l’exposé de position qu’elle avait écrit pour obtenir son Ed.D. dont j’ai parlé en détail ici. Inutile de dire que ce n’était pas le travail universitaire le plus étonnant du quartier.

Un petit rappel de ce que j’ai écrit à ce sujet l’année dernière suggérant qu’elle avait besoin d’un réviseur. Oh, et aide avec les maths.

Premièrement, il y avait ce petit bijou dans la deuxième phrase : « Les besoins de la population étudiante sont souvent immérités, ce qui entraîne un taux d’abandon scolaire de près d’un tiers. Leurs besoins étaient-ils « immérites » ou voulait-elle dire « mal desservis », comme je le soupçonne ? Puis il y en avait d’autres amusantes : « Les trois quarts de la classe seront caucasiens ; un quart de la classe sera afro-américain ; un siège tiendra un Latino; et les sièges restants seront occupés par des étudiants d’origine asiatique ou des étrangers non-résidents. Combien de trimestres cela fait-il, Dr Biden ?

Puis il y avait ce passage que les gens pouvaient regarder de travers. Aïe.

« De nombreux élèves appartenant à une minorité manquent de compétences de base telles que l’identification de l’idée principale et des déclarations à l’appui, l’identification des parties du discours ou l’utilisation correcte de la ponctuation… »

Mais Tucker soulève une grande question fondamentale. Qu’est-ce que Jill Biden essaie vraiment de transmettre avec cette image?

Maintenant, nous n’avons vraiment que deux choix pour que Jill Biden tweete la photo dans l’avion.

Premièrement, qu’elle est trop ignorante pour comprendre comment cela sera pris. Je pouvais le croire, étant donné son exposé de position pour son doctorat. Mais ce n’est pas vraiment réconfortant. Ou, deuxièmement, qu’elle sait exactement comment cela sera pris et veut que cela soit pris de cette façon parce que cela aide son ego et lui fait se sentir important. Quoi qu’il en soit, c’est assez problématique – désemparé contre égocentrique et ne se souciant pas si l’optique blesse son mari.

Sérieusement, de toute façon, c’est un gros problème. C’est peut-être pour ça que Joe plaisante en oubliant qu’il est président. Peut-être que Jill et les gestionnaires font tellement de choses qu’il oublie ?