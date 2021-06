Tudor Jones Meme Stocks, allocation d’actifs et inflation

Le gestionnaire de fonds spéculatifs Paul Tudor était l’invité du segment “Squawk on the Street” de CNBC lundi matin avec beaucoup de choses à dire, y compris les actions meme, la façon dont Bitcoin s’intègre dans son portefeuille d’actions et son point de vue sur les dernières données d’inflation.

Les actions meme ne sont pas pour tout le monde

En ce qui concerne l’engouement pour les actions mèmes, Tudor Jones estime que les investisseurs particuliers devraient suivre la thèse d’investissement qu’ils souhaitent, quelle qu’elle soit. Personnellement, il a dit qu’il ne suivrait pas le genre de stratégie d’investissement qui domine les forums comme Reddit. Il ajouta:

Pour moi, je veux avoir une thèse d'investissement solide qui ne soit pas nécessairement courte ou qui fasse des choses simplement parce qu'elle est extraordinaire et n'a pas été faite auparavant.

Dans l’ensemble, il a déclaré que le marché boursier se négocie à une évaluation plus élevée par rapport à l’économie globale. Cela crée un scénario potentiel où le sommet a été atteint et si l’histoire se répète, nous pourrions voir une correction significative.

Bitcoin est un “grand diversificateur”

Bien que traditionnellement connu comme un sélectionneur d’actions, Tudor Jones a déclaré qu’il y avait de la place pour 5% de son portefeuille pour inclure Bitcoin. Il a déclaré que Bitcoin peut servir de “grand diversificateur” pour votre portefeuille et que les crypto-monnaies dans leur ensemble offrent “une histoire de richesse”.

Il a dit qu’il aime mettre son argent dans quelque chose d’honnête, digne de confiance, cohérent et 100% sûr et digne de confiance, et cela peut être appliqué à Bitcoin. De plus, il a affirmé qu’il aime investir dans Bitcoin car cela signifie qu’il investit dans la certitude. Il expliqua:

Bitcoin, c’est des mathématiques, et les mathématiques existent depuis des milliers d’années, et deux plus deux vont faire quatre, et ce sera pour les deux mille prochaines années. C’est pourquoi j’aime l’idée d’investir dans quelque chose de fiable, cohérent, honnête et 100% sûr.

Alors que Bitcoin représente 5% de votre portefeuille, 5% supplémentaires sont investis en or, 5% en cash et 5% en matières premières. Pas si sûr des 80% restants à ce stade. Il dit qu’il attendra de voir quelles mesures la Réserve fédérale prendra lors de la prochaine réunion politique, car ses actions “auront un impact important”.

Politique monétaire et budgétaire Elle est folle’

Tudor Jones a également déclaré que le mélange actuel de politique budgétaire et monétaire est “fou” au point qu’il pourrait être même le plus fou depuis la création de la Réserve fédérale. Il affirme qu’étant donné l’état actuel de l’économie, la combinaison de politiques monétaires flexibles et de dépenses publiques élevées va à l’encontre de l’orthodoxie économique.

En outre, il affirme que les prix élevés de l’or et des crypto-monnaies sont le résultat de la perte de confiance des gens dans la Réserve fédérale. Il dit qu’il est « faux » que la Réserve fédérale considère l’inflation comme « transitoire ». Cette position a conduit les gens à remettre en question les capacités de marché de la banque centrale.

