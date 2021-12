Tuer la nature doit être traité comme un crime au même titre que le génocide et les crimes de guerre

La première Conférence scientifique des Nations Unies sur l’environnement, également connue sous le nom de Premier Sommet de la Terre, s’est tenue à Stockholm, en Suède, du 6 au 15 juin 1972. Elle a établi une déclaration de principes et adopté un plan d’action avec des recommandations pour la préservation et amélioration de l’environnement. De plus, et peut-être plus important encore, elle a conduit à la création du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Depuis lors, les questions environnementales et l’évolution du climat ont figuré en bonne place dans l’agenda mondial, mais les engagements pris pour protéger l’environnement et réduire les émissions ne sont pas tenus. Sans mécanisme d’application international, les gouvernements ne sont pas légalement tenus de respecter leurs engagements, par exemple, de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040, ce que Biden a promis que les États-Unis feront.

Tout aussi important, la législation environnementale visant à imposer des sanctions pénales aux entreprises et à leurs dirigeants reste faible et, dans certains pays, même inexistante. Aux États-Unis, où plusieurs types d’infractions pénales sont spécifiés dans le Clean Air Act et dont la définition d’un polluant atmosphérique inclut les émissions de gaz à effet de serre, à la suite d’une décision de la Cour suprême américaine de 2007 sur la question, de nombreux États détournent régulièrement le regard lorsqu’il s’agit de à protéger la santé publique et l’environnement contre la pollution atmosphérique illégale provenant des raffineries de pétrole et des usines chimiques. Le Texas, par exemple, n’a pas réussi entre 2011 et 2016 à pénaliser 97 % des pollueurs illégaux.

Sans surprise, les deux principales entreprises américaines émettrices de gaz à effet de serre répertoriées dans la nouvelle édition du rapport Greenhouse 100 Polluters Index par des chercheurs du célèbre Political Economy Research Institute (PERI) de l’Université du Massachusetts-Amherst sont basées au Texas. Vista Energy et Duke Energy ont rejeté ensemble 194 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre équivalent CO2 dans l’atmosphère en 2019, et ce chiffre n’inclut pas les émissions de dioxyde de carbone biogénique (émissions rejetées par une installation fixe provenant de la combustion ou de la décomposition de produits d’origine biologique matériaux autres que les combustibles fossiles).

Sous l’administration Trump, les pollueurs et les intérêts des entreprises avaient plus de liberté qu’à tout autre moment au cours des dernières décennies pour détruire l’environnement. Plus de 125 réglementations environnementales ont été annulées pendant le règne cauchemardesque de Trump.

Bien sûr, n’oublions pas l’empreinte carbone de l’armée américaine, qui rejette tellement d’émissions de gaz à effet de serre du seul fait de la consommation de carburant que s’il s’agissait d’un pays, il se classerait au 47e rang des pires pollueurs au monde, selon un rapport de 2019 publié par des sociologues. à l’Université de Durham et à l’Université de Lancaster au Royaume-Uni.

Entre-temps, la Chine est devenue le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, avec 60% de son électricité fournie par le charbon, bien qu’elle soit encore loin derrière les États-Unis en termes d’émissions par habitant.

Ainsi, près d’un demi-siècle après le Premier Sommet de la Terre, la plupart des problèmes environnementaux se sont aggravés, et la nature et le climat sont par la suite au bord de l’effondrement. Le taux d’extinction des espèces s’accélère, selon des dizaines d’études scientifiques, et il continue d’y avoir une augmentation incessante du dioxyde de carbone dans l’atmosphère causée par la combustion de combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole qui provoque une augmentation des températures, produisant le phénomène de réchauffement climatique.

Essentiellement, nous avons une relation de cause à effet entre le changement climatique anthropique et l’extinction des espèces. Des températures plus élevées entraînent une réaction en chaîne d’autres changements dans le monde, avec un impact énorme non seulement sur les personnes, mais aussi sur la faune et la biodiversité. Les extinctions d’aujourd’hui se déroulent à un rythme plus rapide que jamais, avec environ un million d’espèces déjà menacées d’extinction, « beaucoup d’ici des décennies », selon un rapport majeur des Nations Unies en 2019.

Le temps est venu de prendre des mesures drastiques pour protéger l’environnement et sauver le monde d’une catastrophe climatique. La pollution de l’environnement est un crime, mais les criminels environnementaux ne sont presque jamais poursuivis. Le crime environnemental est toujours considéré comme un « crime en col blanc », soumis principalement à des poursuites civiles et accompagné d’amendes, alors que la réalité de l’état de la planète exige que la destruction de l’environnement soit conceptualisée comme un crime contre l’humanité.

Les amendes ne sont certainement pas suffisantes pour dissuader les capitalistes avides et impitoyables de détruire l’environnement, même si les amendes sont aussi élevées que celles impliquées dans l’affaire historique de lutte contre les gaz à effet de serre entre l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et Hyundai et Kia qui a forcé le constructeurs automobiles à payer une amende civile de 100 millions de dollars pour, entre autres actes répréhensibles, l’émission de plus de gaz à effet de serre que ceux signalés à l’EPA ou, encore plus récemment, pour l’amende apparemment énorme de 1 milliard de dollars infligée aux constructeurs automobiles allemands Volkswagen et BMW par l’Union européenne. Les deux constructeurs automobiles ont été condamnés à une amende pour collusion visant à restreindre l’utilisation de la technologie de nettoyage des émissions.

Pour mémoire, Volkswagen a une longue histoire d’émissions frauduleuses, mais elle continue de s’en tirer facilement. La raison en est que l’Allemagne n’a même pas de responsabilité pénale pour les entreprises, et ce n’est que récemment qu’il y a eu une initiative visant à introduire un tel cadre juridique. En Europe, en effet, « il n’y a pas de sanction pour les délits environnementaux », selon le commissaire européen à l’environnement Virginijus Sinkevicius.

Une autre raison pour laquelle les amendes ne dissuaderont pas les pollueurs est que les coûts de telles sanctions sont répercutés sur les actionnaires et même sur les consommateurs plutôt que d’être supportés par les individus coupables.

Les peines de prison doivent être adoptées pour les délits environnementaux, même s’il est clair que les délits environnementaux ne peuvent pas être synthétisés en une seule catégorie. Les crimes environnementaux graves (tout crime qui entraîne une altération des biens communs mondiaux ou du système écologique de la Terre, comme, par exemple, la destruction de la forêt amazonienne sous l’administration Bolsonaro) devraient être accompagnés de peines d’emprisonnement sévères.

Les effets néfastes de la dégradation de l’environnement – ​​impact sur la santé humaine, perte de biodiversité, changements atmosphériques, rareté des ressources naturelles – sont incontestables. Par conséquent, le meurtre de la nature doit être ajouté à la liste des crimes les plus horribles imaginables. L’écocide doit être érigé en crime international, au même titre que le génocide et les crimes de guerre, et relever de la compétence de la Cour pénale internationale.

Si nous voulons sauver la Terre, il n’y a aucun moyen de contourner cela.

Quant à ceux qui pourraient s’opposer aux peines d’emprisonnement sévères comme réponse efficace aux crimes graves contre l’environnement, il existe de nombreuses preuves tirées des études disponibles visant à déterminer si les poursuites pénales contre les criminels de guerre peuvent prévenir et décourager les crimes contre l’humanité, indiquant que tout dépend de la crédibilité de les institutions impliquées et que les conditions doivent être justes.

Pourtant, même si des doutes persistent sur les effets dissuasifs de l’emprisonnement sévère pour les dommages environnementaux systémiques, une chose est sûre : laisser intacte la réponse juridique existante à la criminalité environnementale garantira que la planète est condamnée.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______

À propos de l’auteur

CJ Polychroniou est un économiste politique/politologue qui a enseigné et travaillé dans de nombreuses universités et centres de recherche en Europe et aux États-Unis. Il a publié des dizaines de livres et ses articles sont parus dans une variété de revues, de magazines, de journaux et de sites Web d’actualités populaires. Ses derniers livres sont Optimism Over Despair : Noam Chomsky On Capitalism, Empire, and Social Change, une anthologie d’entretiens avec Chomsky publiée à l’origine chez Truthout et collectée par Haymarket Books ; La crise climatique et le New Deal vert mondial : l’économie politique pour sauver la planète (avec Noam Chomsky et Robert Pollin comme auteurs principaux) ; et The Precipice: Neoliberalism, the Pandemic, and the Urgent Need for Radical Change, une anthologie d’entretiens avec Chomsky publiée à l’origine chez Truthout et collectée par Haymarket Books (publication prévue en juin 2021).