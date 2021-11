Tuer la synchronisation de Google pour les anciens navigateurs Chrome que vous ne devriez certainement plus utiliser

Oubliez les navigateurs « vintage » et appuyez sur ce bouton de mise à jour

Donc tu utilises toujours un navigateur gériatrique, hein ? Peut-être êtes-vous réticent à appuyer sur la gâchette lors de la mise à jour parce que cela fonctionne exactement comme vous l’aimez, ou peut-être êtes-vous simplement résistant au changement. Peu importe le cas, si vous avez attendu le bon moment pour la mise à jour, Google vient de prendre cette décision pour vous, car les anciennes versions de Chrome cesseront très bientôt de prendre en charge la synchronisation avec vos autres appareils.

Sur ses forums de support officiels, Google a annoncé que, parallèlement à la version stable de Chrome 96, son navigateur cesserait de prendre en charge la synchronisation avec la version 48 et les versions antérieures. Si vous profitez toujours d’une variante « vintage » qui n’a pas encore reçu certaines de ses fonctionnalités les plus récentes – et parfois frustrantes -, rien de ce que vous faites ou enregistrez ne sera synchronisé avec aucun de vos autres appareils. De même, tout ce que vous faites sur les nouvelles versions ignorera votre navigateur obsolète. Google a précédemment annoncé ce changement dans les notes de version de Chrome Enterprise, et son heure est enfin venue.

Bien sûr, cette décision ne devrait surprendre personne. Chrome 48 est sorti en 2016 – il y a cinq ans – et notre monde en ligne a beaucoup changé depuis. À moins que vous n’utilisiez un système d’exploitation obsolète comme Windows XP – qui prend en charge jusqu’à Chrome 49, de toute façon – vous n’avez vraiment pas d’excuse.

Vous avez quelques semaines avant que la version stable de Chrome 96 n’arrive sur tous les ordinateurs, mais il n’y a aucune raison d’attendre. Si vous utilisez une version de navigateur obsolète, allez-y et appuyez sur ce bouton de mise à jour dès maintenant. Considérez ceci comme un rappel.

