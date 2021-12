Tuerie dans une école du Michigan : les parents du suspect arrêtés après une longue chasse à l’homme

La police de Détroit près de la Detroit Impression Company, où les parents du tireur scolaire présumé Ethan Crumbley ont été retrouvés cachés et placés en garde à vue à Détroit, en décembre 2021. (Seth Herald / .)

Les parents du tireur présumé d’une école du Michigan, Ethan Crumbley, ont tous plaidé non coupables d’homicide involontaire coupable samedi matin lorsqu’ils ont finalement été appréhendés après une longue chasse à l’homme.

Tout au long de vendredi, les autorités ont recherché dans le Michigan James et Jennifer Crumbley, qui ne se sont pas présentés pour leur mise en accusation ce jour-là. Le couple aurait fui leur ville après que leur fils a commis une fusillade de masse dans son lycée mardi. Après que les US Marshals ont parcouru l’État à la recherche du couple, offrant 10 000 $ de récompenses chacun pour les avoir attrapés, la police les a localisés à Detroit, où ils se seraient abrités dans un studio d’art pour échapper à la détection.

Remarquant leur voiture garée à proximité, un informateur qui exploitait une entreprise locale a contacté la police après avoir vu une femme s’enfuir.

Les avocats représentant les parents de Crumbley ont tenté de clarifier les circonstances, affirmant que les parents avaient évacué la zone « pour leur propre sécurité » vendredi mais avaient l’intention de revenir pour leur interpellation.

« Les Crumbley ont quitté la ville la nuit de la tragique fusillade pour leur propre sécurité. Ils retournent dans la région pour être traduits en justice », ont déclaré les avocats. « Ils ne fuient pas les forces de l’ordre malgré les récents commentaires dans les médias. »

RUPTURE – Les avocats représentant les parents d’Ethan Crumbley disent qu’ils retournent dans la région pour être traduits en justice et ne fuient pas les forces de l’ordre : pic.twitter.com/4qFH6Vjnvy – Nancy Chen (@NancyChenNews) 3 décembre 2021

Les parents de Crumbley ont été inculpés de quatre chefs d’homicide involontaire pour ne pas avoir tenu compte des avertissements du personnel de l’école de placer leur fils en consultation après que les enseignants ont remarqué qu’il avait dessiné une illustration de la violence qu’il complotait plus tôt dans la journée. Ethan Crumbley, 15 ans, a été arrêté pour avoir prétendument ouvert le feu sur l’école, tuant quatre élèves et blessant sept autres personnes.

Le chef de la police de Détroit, James White, a déclaré à la presse que les parents, tous deux non armés, n’avaient pas manifesté de résistance lorsqu’ils ont été placés en garde à vue, bien qu’ils aient semblé « en détresse » lors de leur arrestation. White a ajouté qu’une troisième personne d’intérêt pourrait faire face à des accusations pour avoir permis au duo d’entrer et de se cacher des forces de l’ordre dans le bâtiment d’art de Detroit. La relation entre les parents et la troisième personne n’a pas encore été déterminée.

Le chef de la police a applaudi son équipe et ceux qui ont coopéré pour leurs efforts au lendemain de l’incident tragique.

« Je ne pourrais pas être plus fier », a déclaré White. « Ce soir, encore une fois, notre communauté est venue pour nous. »

