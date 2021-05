Tueur d’immigrants illégaux de Mollie Tibbetts reconnu coupable de meurtre dans l’Iowa ⋆ 10z viral

Un jury de 12 personnes a déclaré le tueur d’immigrants illégaux de Mollie Tibbetts coupable de meurtre au premier degré.

Cristhian Bahena Rivera, une immigrante illégale accusée du meurtre au premier degré de Mollie Tibbetts, étudiante à l’Université de l’Iowa, a été reconnue coupable. Rivera s’est assis dans la salle d’audience avec des écouteurs pour la traduction.

Rivera a pris la parole plus tôt cette semaine et a raconté une histoire folle d’hommes masqués, les blâmant pour la mort de Mollie Tibbetts. Cela différait grandement de sa déclaration initiale : il s’est évanoui et quand il est revenu à elle, elle était dans le camion de son véhicule en train de saigner et il a paniqué.

La défense a soutenu qu’il avait été rejeté par Tibbetts lorsqu’il l’a approchée. Il était en colère et a stocké Tibbetts et l’a finalement assassinée.

Rivera a conduit la police à son corps en 2018, elle avait disparu depuis plus d’un mois. Elle a disparu le 18 juillet 2018, son corps a été retrouvé le 20 août 2018. Une recherche massive a été lancée lorsqu’elle a été portée disparue.

Rivera risque une vie en prison sans patrouille. Sa famille n’a pas pu assister au procès. Ses parents sont toujours au Mexique selon Fox News. La condamnation de Rivera sera prononcée le 15 juillet. Fox News a rapporté que la plupart de ses contacts aux États-Unis n’avaient pas pu assister au procès. Un expert a noté que si le jury ne l’avait pas déclaré coupable, cela aurait été une gifle à la famille Tibbetts compte tenu de la pile écrasante de preuves et de la mauvaise défense.

Le sénateur Chuck Grassley a tweeté: «Le cœur des Iowans s’est brisé lorsque Mollie Tibbetts a été assassinée par un immigrant sans papiers en 2018 2 jours, le meurtrier a été reconnu coupable et justice a été rendue pour un acte de violence insensé qui a coûté la vie à un jeune que Dieu bénisse Mollie et sa famille / amis “

