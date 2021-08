Tuez le bogue Fullchromes et comment le corriger

in

L’ascension des dépendances mutuelles la quête devrait être assez simple.

Vous devez trouver et tuer les Fullchromes, mais il y a un hic. Trouver les Fullchromes est la partie la plus difficile, et pas seulement parce que la route vers le lieu de rendez-vous est longue.

Regarder sur YouTube

L’ascension des dépendances mutuelles | Comment démarrer la mission principale

Les dépendances mutuelles sont une mission principale que vous pouvez commencer chez Serenity Plus en parlant avec Poone. Avant de quitter le cluster 13, cependant, nous vous recommandons de terminer toutes les missions secondaires disponibles afin que vous puissiez vous préparer pour les futurs défis avec Ucred et un meilleur équipement.

Vous pouvez également commencer à mettre à niveau votre Cyberdeck pour profiter des portes et des serrures ICE 1 niveau.

La route à parcourir est dangereuse, alors ne partez qu’une fois que vous vous êtes préparé.

L’ascension des dépendances mutuelles | Emplacement des fullchromes

Le point de rencontre que vous devez atteindre est à une bonne distance du cluster 13. Suivez le marqueur de quête jusqu’au quartier Grinder, puis traitez les menaces qui s’y trouvent et passez à la région des toits. Vous retournerez à la quête Grinder for The Stash qui se termine par un nouveau fusil de chasse brillant, alors gardez l’emplacement à l’esprit.

Le chemin se ramifie à quelques endroits, mais chaque itinéraire est finalement le même : rempli d’ennemis et aussi de butin.

Videz tous les coffres que vous trouvez pour des objets Ucred supplémentaires et améliorez, puis continuez à suivre le marqueur de quête. Profitez des distributeurs automatiques d’articles de restauration pour aider à survivre au voyage, et vous finirez par atteindre No Man’s Land. Il est maintenant temps de se diriger vers le nord en direction du lieu de rencontre.

Le problème est que vous pouvez ou non trouver quelqu’un qui attend déjà là-bas.

L’ascension des dépendances mutuelles | Tuez les Fullchromes

Normalement, un groupe de Fullchromes – de gros ennemis recouverts d’une armure brillante – apparaît et vous pouvez les vaincre pour terminer la quête. Cependant, les Fullchromes n’apparaissent souvent pas grâce à l’un des bugs de The Ascent.

Si cela se produit, vous devrez quitter le jeu et réessayer d’entrer dans le lieu de rendez-vous pour voir si les Fullchromes apparaissent.

La quête Lost and Found peut sembler être un autre bogue dans The Ascent, mais il existe en fait une solution simple à son problème de progression.

Si vous avez accumulé beaucoup d’équipement et de points de compétence mais que vous ne savez pas quoi en faire, consultez notre guide des points de compétence et notre liste des meilleures armes.