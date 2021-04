Tuez le chaos du projet de loi: avertissements de la police au cours d’un «week-end d’action» – Corbyn s’exprimera lors d’un rassemblement | Politique | Nouvelles

Jeremy Corbyn dit que « le droit de manifester est précieux »

Et l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn prévoit de prendre la parole à un rassemblement à Hyde Park cet après-midi. La police de Londres a averti qu’elle était prête à prendre des mesures coercitives «dans l’intérêt de la santé publique».

Depuis que le projet de loi a été présenté au Parlement le mois dernier, il y a eu des manifestations sporadiques à travers le pays.

Trois manifestations à Bristol les 21, 23 et 26 mars ont tourné à la violence, avec des policiers et un poste de police bombardés de briques et de bouteilles de verre, et des véhicules de police incendiés.

Un homme, Ryan Paul Roberts, 25 ans, a été inculpé hier d’incendie criminel avec intention de mettre la vie en danger, de deux chefs d’accusation de dommages criminels et de deux chefs d’agression contre un travailleur d’urgence, en relation avec les troubles du 21 mars.

Jeremy Corbyn, l’ancien dirigeant travailliste (Image: GETTY)

Un manifestant est arrêté lors d’une manifestation Kill the Bill à Bristol (Image: GETTY)

Les policiers d’Avon et du Somerset ont également publié des photos d’un certain nombre de personnes qu’ils souhaitent interroger en relation avec le trouble.

Le Premier ministre Boris Johnson a critiqué ce qu’il a qualifié d ‘ »attaques honteuses » contre des officiers.

Cependant, les manifestants ont riposté en accusant la police d’utiliser des tactiques sévères.

Samedi, des militants, des militants pour le changement climatique et le mouvement Black Lives Matter affirment qu’ils se joindront aux rassemblements «kill the bill» à Londres et dans d’autres villes comme Manchester, Leeds, Brighton et Bristol.

Photos de personnes à qui la police veut parler (Image: Police d’Avon et du Somerset)

Alanna Byrne du groupe environnemental Extinction Rebellion a déclaré: « Alors que la protestation est criminalisée et que notre fausse démocratie est poussée plus loin vers l’autoritarisme, nous cherchons à trouver où nous pouvons nous rassembler avec d’autres mouvements pour s’attaquer aux causes communes qui nous affectent tous. »

Les jours de manifestations de son groupe ont paralysé certaines parties de Londres au début de 2019, une action qui a contribué à alimenter les appels de certains politiciens pour que la police reçoive des pouvoirs plus stricts pour éviter des perturbations excessives.

Les manifestations n’avaient pas été autorisées tant qu’un verrouillage du coronavirus était en place, mais les restrictions ont été assouplies cette semaine, ce qui signifie que des rassemblements organisés peuvent se poursuivre à condition qu’ils soient « sécurisés COVID ».

À Londres, la police a averti: «Des mesures coercitives seront prises, si nécessaire, dans l’intérêt de la santé publique».

Bristol: une camionnette de police en feu lors de la manifestation « Kill the Bill »

Jeremy Corbyn prendra la parole lors du rassemblement d’aujourd’hui (Image: Peace and Justice Project)

L’expression «Kill the bill» est fréquemment utilisée par ceux qui sont hostiles à la police et est communément comprise dans ce contexte.

Un tweet du Peace and Justice Project, le groupe de campagne fondé par M. Corbyn plus tôt cette année, a partagé une vidéo du député d’Islington North – dont le whip a été retiré par les travaillistes l’année dernière après avoir critiqué les conclusions d’une enquête sur l’antisémitisme au sein le parti – avant les manifestations d’aujourd’hui à Londres, au cours desquelles il parlera.

Il y dit: « Le droit de manifester est précieux. Je suis fier d’avoir protesté contre l’injustice quand et défendu le droit de manifester lui-même.

«Ce droit, qui donne une voix à ceux qui sont souvent inconnus, est à nouveau menacé par un projet de loi dangereux, qui criminalise effectivement les manifestations pacifiques.

Le tweet du Peace and Justice Project a partagé la vidéo de Jeremy Corbyn (Image: Peace and Justice Project)

«Ce mois-ci encore, nous avons vu une veillée attaquée par la police, pas même une manifestation, un moment de souvenir digne de l’horrible meurtre de Sarah Everard.

«Les conservateurs veulent maintenant avoir le droit d’interdire toute manifestation simplement parce qu’ils la jugent ennuyeuse.

«Agacer les puissants n’est pas un crime.»

Sir Keir Starmer, le successeur de M. Corbyn à la tête du parti travailliste, a pris un ton très différent en s’adressant à LBC le 22 mars, le lendemain de la première manifestation de Kill the Bill.

Sir Keir Starmer a condamné la violence lors des rassemblements Kill the Bill à Bristol (Image: GETTY)

Il a déclaré: « En regardant les images hier soir, en regardant à nouveau les images ce matin, inexcusable, totalement inacceptable et j’espère que les auteurs seront identifiés et poursuivis le cas échéant. »

Sir Keir a déclaré qu’il avait discuté de la situation avec le maire de Bristol, Marvin Rees, qui «exprimait la colère que les habitants de Bristol ressentent que cela s’est produit dans leur ville».

Il a ajouté: «Il est fermement convaincu qu’à Bristol, ils ont traversé une année très difficile, ils ont traversé la pandémie et la colère que cela s’est produite est présente parmi tous les membres décents de la communauté de Bristol.»

Express.co.uk a contacté M. Corbyn pour lui offrir une chance de commenter l’utilisation du hashtag #KillTheBill dans le tweet du Peace and Justice Project.