« Tuez tout ce qui est blanc en vue » – RedState ⋆ 10z viral

Alors que Joe Biden et les démocrates nous disent sans cesse que l’Amérique (blanche) est « systématiquement raciste » et que nous ne pouvons nous débarrasser de notre « racisme inhérent » qu’en étant proactivement antiracistes, les nationalistes noirs se sont réunis à Tulsa, Oklahoma, ce week-end pour marquer le centenaire du massacre de Black Wall Street qui a fait 300 morts dans un quartier de Tulsa autrefois connu sous le nom de « Black Wall Street ».

Parmi les chants de la National Black Power Convention figurait ce favori de la foule : « Tuez tout ce qui est blanc en vue », comme le rapporte BizPac Review.

Pire encore, ce qui précède n’était qu’une partie de la rhétorique laide, telle que capturée par une vidéo qui a fait le tour des médias sociaux au cours du long week-end.

**Langage fort.**

«Donc une fois qu’ils sont enterrés… une fois qu’ils sont enterrés, nous devons les enterrer, les déterrer et les tuer à nouveau. Enterrez-les. Déterrez-les. Et tuez-les à nouveau.

« Nous poussons œil pour œil, dent pour dent, tête pour tête et vie pour vie. Une fois qu’ils meurent, nous devons comprendre que nous ne pourrons jamais leur infliger la douleur qu’ils nous ont infligée.

« »Nous poussons la mort à la suprématie blanche. Mort au capitalisme. Mort à l’impérialisme. Et la mort au fascisme.

La rhétorique ignoble a suscité les acclamations de la foule. Réfléchissez bien.

“[Black Americans will give] “Les crackers de l’enfer, du berceau à la tombe.”

Joy Reid ? Don Citron ? Joe Biden?

Comme le dit le tweet, voici un clip plus clair.

Comme le rapporte l’affilié de Fox KTUL-TV, des centaines de membres des groupes radicaux suivants ont participé à la marche armée :

« Étonnamment », le thème annoncé de la convention était ce qu’on appelle les « réparations », que les organisateurs ont exposées dans un communiqué de presse, tel que retranscrit par KTUL.

« La lutte pour les réparations doit être intensifiée.

« Nous devons nous battre sur tous les fronts pour obtenir réparation et réparation pour les atrocités commises sur les descendants du massacre de Tulsa ; et nous devons intensifier la lutte pour obtenir des réparations pour tous les 40 millions de Noirs encore gravement touchés par le racisme, les inégalités, la disparité des richesses, la brutalité policière, etc.

“Tulsa marquera un nouveau départ dans la lutte améliorée pour les réparations pour les Noirs.”