Tuff: Réédition remasterisée du 30e anniversaire de “ What Comes Around Goes Around ” est maintenant disponible

Enregistrements RLS a conclu un accord de licence avec Divertissement Rhino, une division de Warner Music Group, pour remasteriser et rééditer l’album depuis longtemps épuisé “Qui sème le vent récolte la tempête” par les célèbres rockers de Los Angeles TUF.

Disponible maintenant, la réédition du classique de 1991 est disponible en format vinyle et CD et comprend les dix chansons originales remasterisées par Paul Tavenner. Les albums en vinyle sont disponibles dans des options de couleurs spéciales de blanc, violet ou noir et sont livrés avec un insert spécial contenant des photos, des paroles et les notes originales de la doublure jamais vues auparavant. Les CD comportent un livret en couleur de seize pages contenant les mêmes photos, paroles et notes de pochette originales jamais vues auparavant. Les rééditions remasterisées sont disponibles à l’achat individuellement ou dans le cadre de lots groupés avec des marchandises de groupe, des copies autographiées et plus encore.

“Qui sème le vent récolte la tempête” initialement vendu à plus de cent mille exemplaires grâce à TUF‘s smash hit single “Je déteste t’embrasser au revoir” atteignant le n ° 3 sur MTVest très bien noté “Composer MTV” ainsi que des chansons comme “Tant de saisons” et “Toute nouvelle génération”. Depuis ce temps, l’album a été très recherché par les fans et les collectionneurs de rock des années 1980, allant parfois plus de 100 $ pour un CD et plus de 200 $ pour le vinyle sur les sites d’enchères en ligne.

Une fois salué comme la prochaine grande nouveauté sur le circuit glam / hair / hard rock, TUF initialement publié “Qui sème le vent récolte la tempête” le 14 mai 1991 avec la production de Prix ​​Grammy-producteur gagnant Howard Benson (SANTANA, KELLY CLARKSON, MA ROMANCE CHIMIQUE).

“Quand on m’a demandé de produire TUF, Je ne savais pas trop à quoi m’attendre », se souvient Benson. «Ce que j’ai obtenu, ce sont quatre musiciens sérieux et extrêmement travailleurs qui ont fait une grande œuvre d’art. [TUFF singer] Stevie [Rachelle] toujours écrit avec le cœur et le groupe a tué sur chaque piste. Je suis très fier de ce disque et le considère comme l’un de mes meilleurs de cette époque. “

Rachelle est ravi de voir “Qui sème le vent récolte la tempête” réédité également. “Je suis ravi de dire qu’après trois décennies, le TUF début verra une réédition officielle via Enregistrements RLS gracieuseté des braves gens de Divertissement Rhino et Warner Music Group», dit-il.« Et oui… ça veut dire aussi du vinyle!

TUF espère organiser des dates de concerts pour célébrer la réédition de l’album.

Pour plus d’informations ou pour acheter le remasterisé, réédition de “Qui sème le vent récolte la tempête” avec la marchandise associée, visitez www.TuffCds.com.

