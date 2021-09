Tugay fumait 20 par jour, même à la mi-temps, mais la légende de Blackburn était toujours «incroyable» à 38 ans et le meilleur avec qui jamais joué

in

Nous sommes assis ici à nous demander si Cristiano Ronaldo, déchiqueté en lambeaux, peut suivre les exigences physiques de la Premier League à 36 ans.

Eh bien, Tugay s’en sort très bien à 38 ans, malgré le fait qu’il fume plus de 20 cigarettes par jour – et qu’il s’enflamme même à la mi-temps.

Tugay est une figure emblématique de Blackburn

Il est l’un des plus grands joueurs qu’Ewood Park ait jamais vu

Son ancien coéquipier de Blackburn, Matt Jensen, s’est souvenu un jour : « Il sentirait le tabac dans le vestiaire avant. Ensuite, il dirigerait le spectacle pendant 45 minutes. Puis il fumerait à nouveau à la mi-temps.

“Je me souviens [manager] Graeme Souness regarde autour d’une loge à la mi-temps et dit : « Où est Tugay ? Nous avons tous regardé vers les toilettes et il y avait des ronds de fumée qui sortaient du haut de la cabine.

La légende de Blackburn est différente de Ronaldo à plus d’un titre.

Alors que l’icône du Portugal préfère notoirement AGUA à Coca Cola, nous pensons que Tugay ressemble davantage à l’entraîneur russe qui a ouvert une bouteille et l’a abattue devant la presse à l’Euro 2020.

Contrairement à Ronaldo, la longévité de Tugay ne s’est pas construite sur la santé. Qui sait, il aurait peut-être même joué jusqu’à la quarantaine si c’était le cas.

La forme physique de Ronaldo est bien documentée

Mais voici une chose qu’ils ont en commun : demandez à tous ceux qui ont joué avec eux de nommer un meilleur coéquipier – et ils sont tous les deux généralement la réponse.

Tugay, le Turc soyeux qui ne traitait que des hurleurs, était un footballeur franchement ridicule.

Donnez aux fans de Blackburn Paul Scholes, ils vous verront et vous élèveront Tugay.

Peut-être l’un des joueurs les plus sous-estimés de l’histoire de la Premier League, le milieu de terrain emblématique avait une technique et une vision si bonnes qu’il avait à peine besoin de courir.

L’ancien capitaine de Blackburn, Robbie Savage, a récemment déclaré : « Tugay était un joueur incroyable, l’un des meilleurs. Il aurait pu jouer pour n’importe quelle équipe dans le monde, à mon avis.

Tugay pourrait le mélanger avec les meilleurs

« Il était incroyable, même à 37 ou 38 ans en Premier League, il était toujours brillant.

“Même les meilleurs joueurs d’autres clubs voulaient obtenir le maillot de Tugay, c’est à quel point il était bon. Il était incroyable, aurait pu jouer dans l’un des six grands de la Premier League.

« (En entraînement) Incroyable, le meilleur. Vous demandez à tous ceux qui ont joué pour Blackburn à mon époque, ils diront tous Tugay.

«Nous avons eu des joueurs merveilleux, Roque Santa Cruz, Craig Bellamy, David Bentley était génial pendant un moment, Benni McCarthy.

« Vous demandez à tous ceux-là, et ils diraient tous Tugay. »

Tugay était adoré par ses coéquipiers

Mark Hughes, qui a géré et joué contre certains des plus grands joueurs de l’histoire récente, peut en témoigner.

Hughes a récemment déclaré: «Le meilleur que j’ai réussi, le meilleur contre lequel j’ai joué, probablement dans mon top trois, je l’ai évalué très haut.

« Un vrai personnage, toujours aimé un pédé à la mi-temps. Un gars formidable.

