Tulip, un agrégateur de rendement basé sur Solana, lève 5 millions de dollars

L’application de finance décentralisée (DeFi) basée sur Solana, Tulip, a levé 5 millions de dollars dans le but d’étendre ses produits d’agrégation de rendement et de prêt crypto.

Le protocole vieux de sept mois, qui détenait au moment de la publication plus de 800 millions de dollars en cryptosets, a déclaré que Jump Capital et Alameda Research étaient à la tête de « l’investissement stratégique ». Tulip a récemment changé de nom ; il a remporté un prix hackathon de 25 000 $ sous le nom de « SolFarm » en juin.

Le PDG pseudonyme « Senx » a déclaré lors d’un entretien téléphonique que Tulip avait l’intention de doubler son équipe de cinq personnes. Une pénurie d’ingénieurs axés sur Solana pourrait compliquer cet objectif, a-t-il déclaré, soulignant la concurrence féroce pour les talents des développeurs DeFi.

Tulip permet aux utilisateurs de rechercher un rendement à deux chiffres sur leurs dépôts de jetons ; facilite le prêt crypto; ainsi que l’agriculture de rendement à effet de levier. Senx a déclaré que plus de 150 000 portefeuilles uniques ont interagi avec ces outils et que 10 000 portefeuilles maintiennent des « positions actives et significatives » dans les cinq chiffres.

Une prochaine « v2 » aura des « stratégies gérées plus importantes » pour les utilisateurs, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le protocole reste «autosuffisant» en capturant environ 1,2% des TVL à neuf chiffres de Tulip. Le financement les aidera à investir davantage dans la tokenomique TULIP.

Les investisseurs – principalement des VC : Amber Group, Cadenza Ventures, Fisher8 Capital, CMS Holdings, Rarestone Capital, FinTech Collective & DV Chain – recevront des jetons de gouvernance TULIP d’un contrat intelligent d’acquisition, a-t-il déclaré.