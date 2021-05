Tulsa et l’été rouge ‘⋆ .

En tant que réalisateur de tant de documentaires importants et éclairants, Dawn Porter sait raconter une histoire.

En 2020, le documentariste primé a rappelé au monde un vrai super-héros noir avec John Lewis: Good Trouble et nous a tous aidés à revivre la magie qui était Barack Obamala présidence de The Way I See It.

Maintenant, elle a deux nouveaux projets qui font déjà des vagues et abordent des sujets difficiles auxquels nous devons tous prêter attention. Elle a fait équipe avec Oprah Winfrey et Prince Harry en tant que directeur de leur dernière offre Apple +, The Me You Can’t See. Le projet qui met en vedette des superstars et des gens ordinaires décrivant leurs expériences en matière de santé mentale fait déjà beaucoup de bruit.

«C’est un sujet tellement important pour les personnes de couleur. On n’en parle pas. Nous gardons nos affaires qui nous rendent vulnérables cachées de nos familles, de nos amis ou de nos lieux de travail », a-t-elle déclaré à la directrice du divertissement de theGrio, Cortney Wills, lors d’un épisode récent de notre dernier podcast, Acting Up.

«Sachant qu’Oprah était derrière, je savais que cela n’allait pas être un problème. Nous allions chercher des personnes qui me ressemblent et lui ressemblent et nous allions raconter ces histoires avec compassion et compréhension, sans être voyeuristes et sans abuser des gens. Nous allions les faire se sentir en sécurité. Nous allions les honorer.

Au cours de la conversation intime avec Wills, Porter explique comment elle a réagi lorsqu’elle a reçu le message vocal pour le concert d’Oprah lors d’un rendez-vous chez le dentiste et révèle même ce qu’elle a apporté pour Baby Archie lors de sa première rencontre avec le prince Harry.

Elle a également expliqué comment Oprah était focalisée sur l’utilisation de toutes les bonnes ressources pour raconter ces histoires et à quel point c’était émouvant de la voir, elle et le prince Harry, parler de leurs propres expériences traumatisantes.

«La cerise sur le gâteau a été l’ouverture d’Oprah et l’ouverture du prince Harry. Je ne peux pas expliquer pourquoi ils étaient motivés, mais je peux dire que je sais qu’ils ont apprécié l’ouverture de tous nos sujets et il ne leur est pas venu à l’esprit de ne pas être aussi ouverts ou de partager autant que nous l’étions. demander à tout le monde, et c’est ce qu’ils ont fait », explique-t-elle.

«Je pense qu’ils étaient plus inquiets de se concentrer sur eux parce qu’ils sont si bien connus. Et c’était plus leur hésitation que de partager des choses personnelles. Ils ne l’ont pas fait, ils ne se sont pas retenus.

Maintenant, Porter rejoint les rangs de plusieurs autres cinéastes qui s’attaquent aux émeutes de Tulsa à l’écran pour commémorer le centenaire de la tragédie dont nous en savons encore si peu.

Rise Again: Tulsa and the Red Summer fera ses débuts sur NatGeo le 18 juin et choquera certainement les téléspectateurs avec des faits poignants qu’ils ignoraient.

Même si cela fait 100 ans depuis le massacre, beaucoup de gens ne l’ont appris qu’après l’avoir vu décrit dans la première de la série Watchmen de HBO.

«C’est là que la plupart des gens ont vécu le massacre racial de Tulsa; à travers la télévision populaire et à travers [the HBO series] Watchmen », dit Porter. «J’ai l’impression que nous devons en fait un grand merci à Watchmen pour cela. C’était un cinéma tellement supérieur que les gens étaient intrigués, mais ne pouvaient pas non plus croire que c’était réel, et c’est ainsi que j’y suis arrivé », a-t-elle ajouté.

«Ce dont j’ai discuté avec National Geographic, c’est que ce n’était pas seulement Tulsa. Il y a eu en fait des massacres raciaux dans 26 États à travers l’Amérique et quand vous pensez à cette histoire, cela vous surprend en quelque sorte.

Le documentaire explore plusieurs autres incidents survenus juste avant le massacre de Tulsa et établit des parallèles frappants avec le climat social qui a alimenté les batailles sanglantes d’alors et celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui.

Malgré tous les détails dévastateurs révélés dans Rise Again: Tulsa and the Red Summer, le doc parvient également à souligner à quel point les Noirs sont forts et prospères maintenant et ont toujours été.

«Je voulais vraiment me pencher là-dessus et pourquoi je pense qu’il est important que des créateurs de couleurs réalisent ces projets, c’est la résilience. Je suis tellement fier d’être issu de ces gens… Parlons de la raison pour laquelle ils ont été ciblés. C’était parce qu’ils avaient réussi. Ce fut un retour de bâton au succès », dit Porter.

«Et quand vous encadrez la conversation de cette façon, cela ne nous fait-il pas nous voir différemment? Parce que très souvent, les histoires sur la communauté noire parlent de ne pas pouvoir accomplir, de ne pas pouvoir s’épanouir, de ne pas réussir, d’être des victimes. Et ici c’est qu’ils étaient trop bons; même ciblé à cause de cela. ”

Ce n’est pas la première fois que l’un des projets de Porter se concentre sur la menace que peut avoir l’excellence noire. C’était un point qui l’a frappée en réalisant le document d’Obama, The Way I See It.

«Je pense que pendant des décennies, les Noirs ont essayé de prouver que nous étions assez bons. Peut-être devons-nous accepter que nous sommes plus que suffisants et comprendre que l’envie peut être dangereuse », dit-elle.

«Nous ne pouvons pas raconter ces histoires trop de fois. Partout où vous trouvez ces histoires, comme partout où vous y accédez, je pense que vous devez les regarder toutes. Je suis tellement excité et honoré d’être à cette époque du cinéma noir où nous avons l’opportunité d’avoir plus d’un regard sur le prix.

Nous avons des gens qui nous cherchent pour raconter ces histoires et c’est ce dont nous avons le plus besoin. Nous devons continuer à remplir ce pipeline avec des créateurs aux prises et aux styles différents. La vérité au cœur de celle-ci reste la même et que c’est nous sommes ciblés pour notre excellence.

