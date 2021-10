Tulsi Gabbard accuse la sécurité intérieure de Biden. Mayorkas de mentir hardiment au Congrès

L’ancienne députée Tulsi Gabbard a critiqué samedi les politiques d’immigration du président Biden lors de « Justice avec le juge Jeanine », qui, selon elle, a eu de graves conséquences humanitaires et de sécurité nationale.

« L’administration Biden-Harris a une politique de porte ouverte aux frontières », a déclaré le démocrate d’Hawaï. « La réalité est que des gens sont autorisés à entrer et à traverser la frontière chaque jour. »

Sous l’administration Biden, les rencontres entre la patrouille frontalière et les immigrants illégaux ont explosé. En août, il y a eu plus de 200 000 rencontres, en hausse de plus de 300 % par rapport au même mois en 2020.

« Les actions parlent plus fort et plus fort que les mots », a déclaré Gabbard. « [I]t n’a pas d’importance combien de fois Sec. [Antony] Blinken ou Kamala Harris ou n’importe qui de l’administration dit, vous savez, ne traversez pas la frontière. »

« Ces cartels de la drogue, ces trafiquants d’êtres humains, ils sont incroyablement enhardis au point où ils sentent qu’ils peuvent le faire sans conséquence, où ils sentent qu’ils peuvent continuer à tirer profit du trafic de personnes à travers ces frontières qui sont essentiellement ouvertes … Le fait est que la politique de porte ouverte que cette administration a mise en place pose une crise humanitaire crée une crise humanitaire, ainsi qu’une menace très grave pour la sécurité de notre pays », a déclaré l’ancien législateur.

Gabbard a poursuivi en accusant le secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, d’avoir menti avec audace au Congrès.

Elle a déclaré : « Le secrétaire du Département de la sécurité intérieure a récemment déclaré au Congrès : ‘Nos frontières sont sécurisées.’ C’est ce qu’il a dit. »

Gabbard a fait valoir que lorsque des mensonges audacieux comme celui-ci sont racontés au public américain, ils perdent confiance dans leur gouvernement et leurs dirigeants.

« La foi et la confiance que le peuple américain doit avoir en nos dirigeants diminue chaque jour », a-t-elle déclaré.

Gabbard a déclaré que les mensonges au peuple américain révèlent « l’arrogance et la nature égoïste des dirigeants qui sont au pouvoir dans ce pays et le manque de respect qu’ils ont pour le peuple américain et c’est pourquoi les gens perdent foi et confiance en ces dirigeants. «

« Et c’est le problème ici, c’est que nous n’avons pas de dirigeants qui … se mettent avant les intérêts du peuple », a-t-elle déclaré.