Tulsi Gabbard aux démocrates : « Arrêtez d’essayer de nous diviser »

L’ancien représentant d’Hawaï, Tulsi Gabbard, a déclaré vendredi à ses collègues démocrates qu’ils devaient mettre fin à leur « politique d’ouverture des frontières » et « respecter » les Américains au lieu d' »essayer de nous diviser par la couleur de notre peau ».

« Mes confrères démocrates : si vous voulez que les gens votent pour vous, arrêtez d’appeler des millions de chiens américains, seuls les chiens répondent aux » sifflets pour chiens « », a tweeté Gabbard.

« Arrêtez d’essayer de nous diviser par la couleur de notre peau », a-t-elle ajouté. « Mettez fin à votre politique d’ouverture des frontières. Traitez-nous tous avec le respect que nous méritons en tant qu’Américains et enfants de Dieu. »

TULSI GABBARD : LE PROCUREUR GÉNÉRAL ARME LES AGENCES FÉDÉRALES POUR INTIMIDER LES AMÉRICAINS EN CONFORMITÉ

Gabbard, un ancien candidat démocrate à la présidentielle, a récemment condamné plusieurs actions de l’administration Biden et du Parti démocrate, notamment le retrait difficile des troupes américaines d’Afghanistan.

Le représentant Tulsi Gabbard, D-Hawaii, prend la parole lors du deuxième des deux débats primaires présidentiels démocrates organisés par CNN le mercredi 31 juillet 2019 au Fox Theatre de Detroit. (Photo AP/Paul Sancya)

Plus tôt cette semaine, Gabbard a suggéré que la perte du poste de gouverneur de Terry McAuliffe en Virginie était une « victoire pour tous les Américains » car il s’agissait d’un « rejet des efforts visant à nous diviser par race, la suppression des droits parentaux et des dirigeants arrogants et sourds ».

En octobre, Gabbard a critiqué les politiques d’immigration de l’administration Biden, accusant le secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, de mentir hardiment au Congrès.

Dans cette photo d’archive du 6 novembre 2018, la représentante Tulsi Gabbard, D-Hawaii, salue des partisans à Honolulu. (AP Photo/Marco Garcia, dossier)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Le secrétaire du Département de la sécurité intérieure a récemment déclaré au Congrès : « Nos frontières sont sécurisées. C’est quoi [Mayorkas] dit « , a déclaré Gabbard à l’époque. Elle a fait valoir que lorsque des mensonges » audacieux » comme celui-ci sont racontés au public américain, ils perdent confiance dans leur gouvernement et leurs dirigeants.

Hannah Grossman de Fox News a contribué à cet article.