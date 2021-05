Tulsi Gabbard continue de montrer que ses idées dégoûtantes n’ont jamais été progressives ⋆ .

Je me souviens m’être assis au milieu d’une réunion de l’État démocratique d’Hawaï, parlant aux candidats et aux membres alors qu’ils célébraient une grande année. Le gouverneur a offert de la nourriture et les candidats ont organisé des soirées fantastiques pour parler de ce qu’ils appréciaient pour leur état et leur pays. Pendant que Jason Kander, l’un de leurs présentateurs, a pris la parole, la discussion dans le caucus progressiste a montré un sentiment de réelle division à l’égard du représentant Gabbard de l’époque. Était-elle la championne progressiste qu’elle se proclamait? Ou autre chose?

Lors de la campagne 2020, j’ai dit ce que je ressentais: Tulsi Gabbard n’a jamais été un candidat qui représentait quelque chose qui devrait être considéré comme progressiste. Jamais. Ses apparitions sur Fox News pour critiquer d’autres démocrates, pour refuser de s’attaquer aux problèmes de son propre passé, mais vendredi, Tulsi Gabbard est même allée au-delà de ses creux normaux.

Le racisme anti-blanc flagrant du maire Lightfoot est odieux. J’appelle le président Biden, Kamala Harris et les autres dirigeants de notre comté – de toutes races – à se joindre à moi pour demander la démission du maire Lightfoot. Nos dirigeants doivent condamner tout racisme, y compris anti-blanc. – Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 21 mai 2021

Racisme anti-blanc. Tulsi Gabbard a utilisé pendant des années une hyperbole absolue pour faire des affirmations ridicules afin d’attirer l’attention. Voilà qui elle est – et qui, je crois, elle est depuis un bon bout de temps. Quand j’ai écrit des articles précédents sur mon aversion pour Gabbard, je pouvais sentir le recul: mais elle est l’une des nôtres!

S’il te plaît.

Gabbard ne fait partie de rien: elle est une opportuniste en premier, deuxième, troisième et quatrième. Il n’y a pas de racisme anti-blanc. Il n’y a pas de racisme systémique contre les Blancs. Ce problème existe dans l’esprit de Tulsi et son désir d’être un invité chaud sur Fox News, de redevenir pertinent et d’essayer de se présenter aux élections ou d’obtenir un contrat de livre.

Désolé, Tulsi. Je l’ai déjà dit: votre campagne pour la présidence était une démonstration misérable et offensive où vous avez refusé de reculer sur des idées troublantes et doublé sur la merde totale. Votre tentative de retrouver la pertinence en tirant ce coup permet aux gens de vous voir plus facilement pour qui vous êtes vraiment – une fraude qui prétendra être tout ce qu’il faut, au diable les principes.

