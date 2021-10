Tulsi Gabbard : Les dirigeants de notre pays ont « perdu de vue » notre mission en Afghanistan

L’ancienne députée démocrate Tulsi Gabbard a critiqué les dirigeants militaires concernant l’échec des efforts de retrait d’Afghanista.

Gabbard a rejoint l’animateur de Fox News Trey Gowdy sur “Sunday Night in America” ​​pour discuter des récentes audiences du Sénat concernant le leadership militaire entourant l’Afghanistan.

« Les États-Unis sont allés en Afghanistan pour combattre le terrorisme. Vingt ans plus tard, les États-Unis sont partis, mais le terrorisme ne l’est pas », a noté Gowdy.

Remarquant l’expérience militaire de Gabbard, Gowdy lui a demandé son opinion sur les actions des États-Unis en Afghanistan au cours des vingt dernières années.

L’APPEL DE MILEY À LI RENDRA LA CHINE « PLUS AGRESSIVE » : GORDON CHANG

« Globalement, quand on regarde vraiment les vingt dernières années que nous avons passées là-bas, je pense qu’il y a quelques leçons importantes à retenir. Le 11 septembre, qui nous a déclaré la guerre, était justifié. Nous y avons envoyé des forces spéciales qui ont vaincu Al-Qaïda très rapidement et efficacement », a commencé Gabbard.

Elle a expliqué : “Ce qui a mal tourné après cela, c’est lorsque les dirigeants de notre pays ont perdu de vue cette mission très directe et importante et ont plutôt commencé à se lancer dans des guerres de changement de régime et des exercices de construction de la nation et comme nous l’avons vu au cours des vingt dernières années en Afghanistan en particulier , même les hauts dirigeants de notre gouvernement dans les administrations démocrate et républicaine ne savaient pas vraiment quelle était notre mission là-bas.”

Gowdy a ensuite interrogé Gabbard sur les victimes du régime terroriste, en particulier les femmes qui souffrent sous le régime taliban. Gabbard a répondu que bien qu’elle sympathise avec l’instinct des Américains d’aider les autres, la « dure réalité » reste que les États-Unis « ne peuvent et ne devraient pas essayer d’être la police du monde ».

“C’est ce qui est si difficile, Trey. Nous, le peuple américain, notre instinct naturel est de vouloir aider les autres, de vouloir les protéger, de faire ce que nous pouvons pour les garder en sécurité. La dure réalité, cependant, est que nous, les États-Unis, nous ne pouvons et ne devons pas essayer d’être la police du monde. Nous ne pouvons et ne devons pas essayer d’exporter les valeurs américaines et de créer de nombreuses Amériques dans des pays du monde entier parce que nous avons vu comment, même avec les meilleures intentions, ces efforts au fil du temps se sont avérés causer plus de souffrances et de problèmes pour les habitants de ces pays à court et à long terme », a déclaré Gabbard.

Le général Mark Milley, président du Joint Chiefs of Staff, témoigne devant le House Armed Services Committee sur la conclusion des opérations militaires en Afghanistan, le mercredi 29 septembre 2021, à Capitol Hill à Washington. (Olivier Douliery/Piscine par AP) (Olivier Douliery/Piscine par AP)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Gowdy a demandé à Gabbard sa réponse concernant la révélation selon laquelle les chefs militaires ont conseillé au président Biden de maintenir 2 500 soldats en Afghanistan. Gabbard a reconnu que si le travail d’un soldat est de suivre des ordres légitimes, c’est finalement le président qui est tenu responsable.

“Notre armée est dirigée par des civils pour une raison. Comme nos chefs militaires peuvent donner des conseils, leurs meilleurs conseils militaires au commandant en chef, en fin de compte, c’est le commandant en chef qui est tenu responsable de prendre ces décisions liées à nos militaires et liés à la politique étrangère et est soumis aux électeurs qui tiennent le commandant en chef responsable lorsque nous nous portons volontaires pour servir. Lorsque nous portons l’uniforme, nous saluons le drapeau et suivons les ordres légitimes qui sont donnés si nous pouvons être d’accord avec eux ou non », a déclaré Gabbard.