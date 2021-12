Tulsi Gabbard livre un message sur la Russie et l’Ukraine qui ravira tout le monde – RedState

Les tensions à la frontière entre la Russie et l’Ukraine restent élevées. Vladamir Poutine a menacé d’envahir le pays voisin comme il l’avait fait en 2014, s’emparant de la région de Crimée et embarrassant les puissances occidentales restées les bras croisés. En réponse à cette menace d’agression, Joe Biden a fait ce qu’il fait toujours – tâtonné tout en projetant sa faiblesse.

Et tandis qu’il y a une large désapprobation du comportement de la Russie dans son ensemble aux États-Unis, il y a de nettes divisions au sein des différentes factions politiques sur ce qui doit être fait exactement. Tulsi Gabbard a ajouté à ce débat aujourd’hui, publiant un message qui ne manquera pas de choquer tout le monde. Enfin, presque tout le monde.

TULSI: Ne laissez pas les médias grand public et le complexe industriel militaire nous conduire dans la troisième guerre mondiale pic.twitter.com/J1qWcjCUP6 – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 8 décembre 2021

À en juger par la réponse des médias sociaux, les néoconservateurs ont absolument détesté son message. Ils ont longtemps considéré Tulsi Gabbard comme l’incarnation du mal. Personnellement, je ne vais pas aussi loin, et bien que je ne sois pas d’accord avec tout ce que sa politique étrangère prend, je pense qu’elle a généralement de bonnes intentions. Je ne pense certainement pas qu’elle soit une épave morale par rapport à ceux qui ont propagé 20 ans de guerres qui n’ont en grande partie mené à rien avec des cadavres et de l’argent gaspillé.

Honnêtement, beaucoup de gens à droite qui l’attaquent devraient probablement se regarder dans le miroir. Les bonnes intentions ne vont pas loin, et elles laissent souvent derrière elles une ribambelle de cadavres. La disposition de Gabbard sur les conflits étrangers, ayant servi elle-même, est beaucoup plus isolationniste que la plupart, mais je ne pense pas que cela la rende intrinsèquement mauvaise. Chaque situation doit être jugée selon ses propres mérites. Quel est l’intérêt national impliquant l’Ukraine ? Je pourrais faire valoir qu’il y en a un, mais c’est le point – le cas doit être fait au lieu de simplement rejeter avec désinvolture quiconque demande plus que « la Russie mauvaise » comme justification.

Pourtant, les commentaires de Gabbard ne provoquent pas seulement des vagues à droite. À gauche, elle est déjà considérée comme une traîtresse, ayant développé un penchant presque libertaire au cours des dernières années. Qu’elle continue de s’en prendre à l’administration Biden, d’abord sur les mandats de vaccination, et maintenant sur la politique étrangère, les dérange. Les démocrates n’apprécient pas les penseurs indépendants et Gabbard n’a jamais été du genre à rester dans sa voie. La campagne présidentielle de Kamala Harris peut en témoigner, qu’elle repose en paix.

Mais il y a deux factions idéologiques qui soutiendront pleinement le message de Gabbard, et elles représentent un couple incroyablement étrange. Les libertaires et les populistes de droite se détestent normalement, mais sur ce sujet, ils sont parfaitement synchronisés. Tucker Carlson a déjà critiqué l’idée d’entrer en guerre avec la Russie pour l’Ukraine et les libertariens s’opposent généralement aux enchevêtrements étrangers de toutes sortes. Ainsi, Gabbard peut être méprisée par certains, mais elle se fait également de nouveaux amis en cours de route.

Quant au bien-fondé de son argumentation, je suis plutôt d’accord pour dire qu’il serait téméraire d’entrer en guerre contre l’Ukraine. La vérité est que lorsque Biden a remis Poutine Nordstream 2, nous avons perdu notre plus gros levier pour tenir la Russie à distance. Il était temps de remédier à cette situation au début de l’année. Je suis également sceptique que Poutine veuille même vraiment envahir l’Ukraine.

La bonne décision ici est d’attendre et de voir. Le faux acte de dur à cuire que Biden met en place, menaçant encore plus de sanctions économiques, ne fait que nous faire paraître impuissants. Le président aurait dû lancer un ultimatum puis se taire. Mais je m’éloigne du sujet, cela nécessiterait d’avoir un directeur général qui sait réellement ce qu’il fait.