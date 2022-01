Tumblr pour iOS mis à jour avec la bascule « contenu sensible »

Tumblr a récemment caché certains résultats de recherche dans son application iOS en raison des directives d’Apple restreignant le contenu sensible sur l’App Store. Maintenant, le réseau social a mis à jour son application pour inclure une nouvelle bascule qui permet aux utilisateurs de choisir d’afficher ou non ce contenu lorsqu’ils utilisent Tumblr sur un iPhone ou un iPad.

Comme l’a noté TechCrunch, les recherches de termes sensibles comme « marijuana » n’ont renvoyé aucun résultat dans l’application iOS de Tumblr. Cependant, la dernière version de l’application affiche désormais une fenêtre contextuelle demandant aux utilisateurs s’ils souhaitent désactiver le filtre de contenu sensible lors de la recherche de l’un des termes restreints.

Waouh, tiens bon. Ce contenu a été masqué sur iOS en raison de sa nature potentiellement sensible ou explicite. Si vous êtes sûr de vouloir le voir quand même, vous pouvez activer le contenu sensible dans vos paramètres.

L’option « Masquer le contenu sensible » est activée par défaut pour se conformer aux règles de l’App Store. En plus de masquer les résultats de recherche sensibles, il masque également les recommandations pour les articles et les blogs avec un contenu connexe lorsqu’il est activé.

Il convient de noter que, selon Tumblr, le contenu sensible est différent du contenu pour adultes – qui a été complètement banni du réseau social en 2018 après que l’application iOS de Tumblr a été supprimée de l’App Store, Apple affirmant qu’elle offrait un accès facile à la pornographie enfantine. Tumblr a alors décidé de supprimer tous les contenus pour adultes et pornographiques du réseau social.

« Ces dernières mises à jour offrent plus de contrôle à notre communauté sur l’application iOS pour créer l’expérience qui leur convient le mieux et pour explorer le contenu qu’elles trouvent intéressant », a déclaré Tumblr dans un article de blog d’entreprise. « Bien que l’expérience de notre communauté soit une priorité absolue, nous devons également nous conformer aux directives de l’App Store d’Apple et à nos propres directives. »

L’application Tumblr est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad.

