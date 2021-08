Tumdum : l’événement mondial des fans de Netflix sera diffusé le 25 septembre

L’événement virtuel vise à honorer les fans de Netflix du monde entier. (Déposer)

Le géant américain du streaming Netflix a annoncé un événement spécial de trois heures pour ses inconditionnels de la programmation originale, qui auront droit à des premiers regards exclusifs sur les titres à venir et à venir.

Le titre de l’événement pour les fans – Tumdum – est inspiré de la chanson signature du streamer. Netflix a annoncé dans un communiqué qu’il accueillerait l’événement le 25 septembre.

Au cours de l’événement de trois heures, les fans auront un premier aperçu exclusif, des images inédites, y compris des bandes-annonces, de ses émissions de retour et de blockbuster préférées des fans. Certaines des plus grandes stars du géant du streaming feront également une apparition lors de l’émission.

L’événement virtuel vise à honorer les fans de Netflix du monde entier. Il sera diffusé à 21h30 sur ses chaînes YouTube mondiales ainsi que sur Twitch et Twitter.

Les émissions spéciales d’avant-événement mettront en lumière les films et séries indiens et sud-coréens du streamer, ainsi que du contenu animé passionnant. Le pré-spectacle débutera à 17h30.

L’événement Tumdum présentera plus de 70 films, séries et spéciaux. Ceux-ci incluent certains des plus grands titres de Netflix – Stranger Things, The Witcher, Bridgerton, The Crown, Money Heist, Emily in Paris, Cobra Kai, Ozark et The Umbrella Academy.

Parmi les films à succès que Netflix donnera un aperçu, citons Don’t Look Up, Red Notice, The Harder They Fall, Extraction, The Army of Thieves et Old Guard, entre autres. Les créateurs et les stars de la série originale de Netflix participeront également à des tables rondes et des conversations interactives.

Netflix abrite certains des plus grands titres de ces dernières années avec The Crown et Stranger Things. Son émission non scénarisée Formula 1: Drive to Survive, qui se concentre sur les événements de la Formule 1, est devenue l’un de ses plus grands succès et a rapproché les fans de ce sport notoirement secret. La troisième saison de l’émission a récemment été publiée sur la plate-forme et Netflix a déjà renouvelé pour deux saisons supplémentaires.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.