Tumulte scientifique sur la possibilité de voyager dans l’espace plus vite que la vitesse de la lumière

13/12/2021 à 08:00 CET

Il y a un certain tumulte dans la science en raison de l’apparition soudaine d’un sujet qui était en sommeil depuis les années 90 du siècle dernier.

En 1994, le physicien théoricien mexicain Miguel Alcubierre a publié un article dans la revue Classical and Quantum Gravity dans lequel il évoquait la possibilité d’un voyage à une vitesse supérieure à celle de la lumière, dite hyperluminale, capable de nous emmener jusqu’à l’étoile polaire pour prendre le thé et nous ramener à la maison pour dîner avec la famille.

Jusque-là, cette possibilité n’avait été évoquée que dans le domaine de la science-fiction et faisait partie de la technologie incluse dans la célèbre série télévisée Star Trek, qui a débuté en 1996.

Alcubierre a proposé dans son article que le voyage hyperluminal pourrait être réalisé en créant une bulle de déformation spatio-temporelle à l’intérieur de laquelle le vaisseau spatial devrait être situé.

Bulle de tempsDans sa spéculation mathématique, Alcubierre a suggéré que l’espace-temps pourrait être conservé à l’intérieur de cette bulle hypothétique, mais qu’à l’extérieur sa dilatation éloignerait le point de départ d’une part, tandis que d’autre part elle rapprocherait le point de destination.

Cette métrique ne violerait aucune loi physique, car la vitesse de la lumière ne serait pas dépassée à l’intérieur de la bulle et les membres d’équipage présumés ne seraient pas affectés par les variations ou les pressions dans l’environnement de la bulle.

Ce système imaginé par Alcubierre s’appelait « Warp Drive », aussi appelé moteur de pliage, une technologie qui était jusqu’à présent dans le domaine de la spéculation, en raison à la fois des limitations technologiques actuelles, et de l’énorme quantité d’énergie nécessaire à son développement, qui dans certaines équations serait supérieure à toute l’énergie contenue dans l’univers.

Bien qu’en 2012 certains scientifiques de la NASA aient annoncé qu’ils travaillaient sur la faisabilité du voyage par courbure, à petite échelle et en laboratoire, ce qui est vraiment significatif dans cette histoire est marqué par un article publié l’été dernier dans l’European Physical Journal.

Premier prototypeL’auteur principal de cet article est Harold White (Harold G. The « Sonny » White), un ingénieur en aérospatiale primé de la NASA en 2006, bien versé dans la métrique d’Alcubierre et promoteur de projets de propulsion avancés.

White travaille actuellement sur un projet pour l’agence américaine DARPA sur le mystérieux effet Casimir, une force contenue dans un vide qui est pourtant expérimentalement mesurable.

En observant des modèles de l’effet Casimir, White a découvert des similitudes avec la géométrie de la bulle d’Alcubierre et a proposé, dans l’article susmentionné en juillet dernier, une expérience potentiellement révolutionnaire qui pourrait créer un prototype pour un vrai moteur d’entraînement de chaîne.

Bien que l’article soit passé inaperçu à l’époque, il a commencé à résonner un mois plus tard en raison d’une intervention de White au Propulsion Energy Forum, organisé par le Limitless Space Institute.

Plus de détailsEt le tollé s’est amplifié en décembre, lorsque White a expliqué sa proposition au magazine de défense et de technologie The Debrief, selon lequel la situation concernant la construction possible d’un navire supraluminique a en fait changé avec la dernière proposition de White.

Pour continuer à enquêter dans le domaine de la courbure pratique de l’espace-temps, White propose de réaliser une expérience accessible à un niveau technologique moderne, basée sur l’effet Casimir.

Il propose de construire une cavité Casimir, similaire à la bulle d’Alcubierre, d’un diamètre d’un micromètre (un millième de millimètre), pour tester expérimentalement la viabilité à petite échelle d’un entraînement à distorsion en laboratoire.

Défi à la scienceWhite encourage (presque défie) la communauté scientifique à développer cette expérience, qu’il n’est actuellement pas en mesure d’entreprendre car il est engagé dans d’autres recherches de la DARPA, et promet de tenter la création d’un prototype de vaisseau hyperluminal lorsqu’il aura terminé son travail à la DARPA. .

White avertit dans The Debrief que cela ne signifie pas que nous sommes sur le point de construire une unité de distorsion entièrement fonctionnelle, car il reste encore beaucoup à faire pour y parvenir, mais que sa proposition représente un premier pas vers la première mise en œuvre de la bulle d’Alcubierre. , près de 30 ans après sa première formulation.

Image du haut : Samkh sur Pixabay.