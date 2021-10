Tunche obtient une date de sortie de commutateur, vous pouvez donc sauver la forêt amazonienne en tant que Hat Kid

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Initialement attendu en mars, il y a maintenant une date de sortie confirmée pour Tunché sur le commutateur ; il arrive le 2 novembre. Un petit fait amusant à propos du jeu est que l’un de ses personnages jouables est Hat Kid de Un chapeau dans le temps, si vous avez envie de vous régaler du passé indépendant.

Si vous n’avez pas encore rencontré Tunche, c’est un beat’em up avec une esthétique dessinée à la main, sur laquelle vous pouvez jouer en solo en coopération locale jusqu’à quatre joueurs. Il y a une sensation de roguelike car chaque course vous permettra d’acquérir de l’expérience pour apprendre de nouvelles capacités, mais avec cinq personnages jouables à maîtriser, il devrait y avoir une variété décente.

Une partie du texte de présentation des relations publiques est ci-dessous.

Avec des animations dessinées à la main, Tunche est un jeu de hack and slash qui emmène les joueurs dans une aventure à travers la forêt amazonienne. Le jeu propose cinq personnages, dont Hat Kid de A Hat in Time.

Il y a des éléments coopératifs locaux et roguelike pour aborder l’aventure de différentes manières à chaque fois. Chacun des cinq héros a son propre style de jeu, avec des compétences et des capacités uniques qui devraient être utiles face aux boss à plusieurs niveaux du jeu. De l’expérience sera acquise à chaque partie, ce qui vous permettra de progresser dans l’histoire. Les personnages peuvent être améliorés avec de l’expérience pour apprendre de nouveaux mouvements et compétences.