Tunden Ángela Aguilar dans les réseaux d’interprétation de l’hymne national – El Sol de México

Comme toujours dans les grands combats de boxeurs mexicains, l’hymne national mexicain a été interprété hier soir par l’une des voix les plus prometteuses du pays: Angela Aguilar.

Le plus jeune de la dynastie Aguilar est entré dans l’arène du stade AT&T vêtu d’une robe à fleurs noire. Cependant, ce qui a retenu l’attention était son interprétation du symbole national avant le combat de Saúl “Canelo” Álvarez.

Dans les réseaux sociaux, les critiques ne se sont pas fait attendre, car, selon les internautes, le jeune chanteur a «attaqué» l’intonation de l’hymne national. Certains utilisateurs ont même évoqué la possibilité que le ministère de l’Intérieur (Segob) leur inflige une amende pour leur interprétation.

Malgré la controverse qu’elle a provoquée sur Internet, Ángela Aguilar continue de détenir le titre de la plus jeune chanteuse à interpréter l’hymne national mexicain; Sans oublier que, que la performance ait été appréciée ou non, écouter l’œuvre composée par Jaime Nuno et Francisco González Bocanegra dans des concours d’une telle ampleur hérissera toujours la peau de tout Mexicain.