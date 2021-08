Tunden Juan de Dios Pantoja pour avoir défendu Kimberly Loaiza | Instagram

Sans aucun doute le nom de Juan de Dios Pantoja C’est devenu une tendance tout comme sa femme Kimberly Loaiza, ceci parce qu’il a partagé une vidéo où il la défendait à nouveau et affirmait que c’était Kenya qui a fait en sorte que d’autres influenceurs disent du mal d’elle.

est vidéo Il l’a partagé il y a un jour sur la chaîne de son meilleur ami El Súper Trucha sur sa propre chaîne, avertissant qu’il n’avait rien à voir avec le fait qu’il l’ait partagé, il lui a seulement rendu service.

Pendant un peu plus d’une heure, le youtubeur et artiste musical a expliqué et demandé publiquement qu’ils arrêtent de parler de sa femme Kimberly Loaïza, sa femme qui comme lui est une célébrité célèbre, cela s’intitule : “Message de JD Pantoja à Kenia Os et Zorrito Youtubero”, nous le partagerons tout de suite avec vous.

Jusqu’à présent, la vidéo a plus de six millions de vues et 82 498 commentaires, là où évidemment ils sont d’accord avec le contenu de la vidéo, ils sont évidemment des admirateurs du chanteur interprète de “Santa Paloma“.

Juan de Dios a fait des commentaires que beaucoup n’aimaient pas, il en avait déjà une connaissance préalable, il était conscient que cette nouvelle vidéo allait sûrement déplaire à plusieurs internautes et c’était effectivement le cas, puisque sur Twitter de nombreux internautes faisaient référence à un annulation pour le artiste musical.

Car il mentionnait directement que la chanteuse et désormais aussi businesswoman Kenia Os était à l’origine des critiques qui ont été faites à l’encontre de Kimberly Loaiza, sa femme et avec qui il s’apprête à fêter ses 10 ans de vie commune.

Pantoja a allégué que lui et Kim Loaiza avaient déjà laissé derrière eux tout problème qu’il avait lui-même avec Kenia Os à l’époque, laissant Kimberly de côté, acceptant qu’il avait commis une grave erreur qu’ils ont continué à mentionner à ce jour et qu’il a accepté qu’il était faux.

Il a mentionné que le Kenini était celui qui a manipulé Javier El Zorrito Youtubero pour dire du mal de Loaiza, lui demandant publiquement d’arrêter de parler de La plus grande gentillesse, qui n’avait jamais été impliqué ou critiqué qui que ce soit.

Sachant à travers les preuves qu’il a lui-même montrées tout au long de la vidéo où il a révélé que Kenia l’avait payé et avait “réussi” Javier à dire ce qu’elle ne pouvait pas faire.

C’est ainsi que sur Twitter les internautes ont immédiatement commencé à le critiquer, pour le fait qu’il parlait mal de Kenia Os, faisant à nouveau référence à ses erreurs passées en plus d’inclure également Kim Loaiza déclarant que les deux sont faux et hypocrites.

Cependant, ils ont laissé de côté que l’objectif de leur vidéo était de redemander, qu’ils arrêtent de parler mal de sa femme qui ne faisait que travailler dur sans faire de mal aux autres, il a également ajouté que l’affaire avec Kenya Os Ils avaient déjà arrangé en privé, mais cette critique envers sa femme a continué.

Pantoja a accepté qu’il continuait à le critiquer, car en fait il avait fait beaucoup d’erreurs dans le passé, mais il en avait déjà appris et même qu’il avait mûri parce qu’il était déjà père et avait une famille qu’il adorait.

Sûrement cela n’intéresse pas les internautes qui n’ont pas hésité à le critiquer d’emblée et sans pitié, il peut le supporter, le jeune youtubeur préfère continuer à être détesté par les internautes, seulement si cela empêchera sa femme de la laisser enfin tranquille.