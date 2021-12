Tune Therapeutics se lance avec un financement de 40 millions de dollars, vise à affiner l’activité des gènes dans les cellules

Tune PDG Matt Kane. (Tune Photo)

Une nouvelle start-up biotechnologique implantée à Seattle et à Durham, en Caroline du Nord, a été lancée avec un nouveau financement de 40 millions de dollars et une équipe de direction parsemée de vétérans des biotechnologies de la thérapie cellulaire de Seattle.

Tune Therapeutics déploie une technologie qui, selon lui, peut affiner l’activité des gènes dans les cellules. La société a développé une plate-forme exclusive appelée TEMPO qu’elle appelle une « thérapie épigénomique », selon un communiqué. L’épigénomique est un terme général généralement appliqué à la machinerie des cellules qui adhère à l’ADN et affecte l’activité des gènes.

Des maladies génétiques, des cancers et d’autres affections peuvent survenir lorsque l’activité des gènes est trop élevée ou trop faible. TEMPO peut « localiser » des éléments épigénomiques impliqués dans certaines maladies, et il peut régler l’activité des gènes ou des réseaux de gènes.

La société est légère sur les détails, mais dans un communiqué, Charles Gersbach, directeur scientifique par intérim et professeur de génie biomédical à l’Université Duke, déclare que la société vise à faire passer ses outils « de la preuve de concept dans les maladies rares et monogéniques aux affections courantes qui ne sont pas liés à une seule mutation génétique, mais peuvent être traités par contrôle épigénomique.

Gersbach a cofondé la société avec le président et directeur financier Akira Matsuna et Fyodor Urnov, président du conseil consultatif scientifique. Urnov est professeur de génétique, de génomique et de développement à l’Université de Californie à Berkeley et a précédemment dirigé la découverte et la recherche translationnelle à Sangamo Therapeutics.

Matsuna est auparavant responsable du développement de l’entreprise chez Lyell Immunopharma, une société de thérapie génique et cellulaire présente à Seattle qui est devenue publique cette année. Il est également un ancien responsable du programme de la biotechnologie de thérapie cellulaire phare de Seattle, Juno Therapeutics, qui a été acquise par Celgene dans le cadre d’un accord de plusieurs milliards de dollars en 2018.

Accordez le CSO par intérim Charles Gersbach. (Tune Photo)

Deux autres vétérans de Juno complètent l’équipe, la responsable des opérations techniques Heidi Zhang et la responsable de la recherche Blythe Sather. Sather était également auparavant directeur principal de l’ingénierie des cellules T chez Lyell.

Tune est dirigé par le PDG et directeur Matt Kane, précédemment co-fondateur et PDG de la société de thérapie génique et cellulaire Precision BioSciences, qui est devenue publique en 2019.

L’émergence de la biotechnologie s’appuie sur les efforts de longue date de la biotechnologie et de la pharma pour cibler l’épigénome. Une autre société d’épigénomique, Chroma, a également été lancée en novembre, avec un financement de 125 millions de dollars. Tune compte actuellement 35 employés et fait de la publicité pour des postes à Seattle et à Durham.

Les co-investisseurs principaux pour la série A étaient New Enterprise Associates et Emerson Collective, avec la participation de Hatteras Venture Partners, Mission BioCapital et d’autres.